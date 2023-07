Am Frei­tag, 21. Juli, star­tet in der Kin­der­bi­blio­thek im RW21 der dies­jäh­ri­ge Som­mer­le­se­club unter dem Mot­to „Lesen was geht!“ Wäh­rend der gan­zen Som­mer­fe­ri­en fin­det lan­des­weit der Som­mer­fe­ri­en-Lese­club statt. Über 190 öffent­li­che Biblio­the­ken in Bay­ern machen mit, auch die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth. Mit einem tol­len Lese­ta­ge­buch, in dem man krea­tiv wer­den kann, Aktio­nen zum Mit­ma­chen und Gewin­nen und jeder Men­ge Lese­stoff. Am Ende gibt es eine tol­le Abschluss­ver­an­stal­tung, bei der man mit Roland Mül­ler und sei­nem „Kof­fer vol­ler Bücher“ auf eine Rei­se durch die Kin­der­li­te­ra­tur geht. Los geht’s am 21. Juli mit einem viel­fäl­ti­gen Medi­en­tisch und vie­len bun­ten Luft­bal­lons in der Kin­der­bi­blio­thek. Eine Anmel­dung ist dann bis Mit­te August für Kin­der im Alter von sechs bis zwölf Jah­ren möglich.