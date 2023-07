Zum Som­mer­fest am Schloss­an­ger­rad laden am Sonn­tag, den 23. Juli ab 13 Uhr die Möh­ren­dor­fer Grü­nen zusam­men mit den Orts­ver­bän­den aus dem Reg­nitz­grund, Bai­er­s­dorf und Buben­reuth. Für das leib­li­che Wohl sor­gen die Ver­an­stal­ter, für inter­es­san­te Infor­ma­tio­nen sor­gen die Initia­ti­ve „Soli­da­ri­sche Land­wirt­schaft“ sowie die Kan­di­die­ren­den aus den Stimm­krei­sen Erlan­gen und Erlan­gen-Land für Bezirks- und Land­tag: Man­fred Bach­may­er, Dr. Moni­ka Tre­mel und MdL Chri­sti­an Zwan­zi­ger. Als Geschenk für die Gäste gibt es, so lan­ge der Vor­rat reicht, Setz­lin­ge des Holz­ap­fel-Busch­baums (Malus sylvestris).

Der Weg zum Schloss­an­ger­rad ist an der Stra­ße von Möh­ren­dorf nach Obern­dorf aus­ge­schil­dert. Um die Wie­sen und Äcker zu scho­nen, wer­den die Besucher*innen gebe­ten, mit­ge­brach­te Autos an der Obern­dor­fer Stra­ße abzu­stel­len und nur die vor­han­de­nen Wege/​Fahrspuren zu nut­zen. Für Fahr­rä­der sind Abstell­flä­chen beim Fest­ge­län­de markiert.