Start­schuss für Schülertriathlon

Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik gibt am Frei­tag, 21. Juli, den Start­schuss für den 33. Erlan­ger Schü­ler­tri­ath­lon. Er fin­det am West­bad (Damaschke­stra­ße 129) statt. Zuerst star­tet die Wett­kampf­klas­se A.

Neue Flä­chen für die FAU: Über­ga­be Sie­mens-Cam­pus mit Ministerpräsident

Mit den Flä­chen auf dem Sie­mens-Cam­pus ste­hen der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg (FAU) zahl­rei­che neue Mög­lich­kei­ten offen und ins­be­son­de­re die Tech­ni­sche Fakul­tät bekommt damit die not­wen­di­gen Raum­ka­pa­zi­tä­ten für ihre Wei­ter­ent­wick­lung. Die fei­er­li­che Über­ga­be der sym­bo­li­schen Schlüs­sel für die Gebäu­de fin­det am Frei­tag, 21. Juli, im Bei­sein von Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder, Wis­sen­schafts­mi­ni­ster Mar­kus Blu­me, Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann, Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik sowie Sie­mens-CEO Roland Busch statt.

Neu­er „Rut­schen-Hügel“ am Silbergrasweg

Eine neue Rut­sche gibt es am „Rut­schen-Hügel“ am Sil­ber­gras­weg – auch bekannt als „Obi-Hügel“ im Stadtosten. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik kommt am Frei­tag, 21. Juli, zur offi­zi­el­len Eröffnung.

Die Edel­stahl­rut­sche am „Obi-Hügel“ wur­de im Herbst 2017 an ihren jet­zi­gen Stand­ort ver­setzt. Vor­her befand sie sich in der Schenk­stra­ße. Für den Umzug muss­te sie in zwei Tei­le zer­schnit­ten und hier wie­der ver­schweißt wer­den. Die Rut­sche bekam damals auch ein neu­es Ein­stiegs­po­dest, aller­dings dien­te als Auf­stieg der Gras­hü­gel neben der Rutsche.

Durch die gro­ße Beliebt­heit wur­de das Gras immer wie­der abge­tre­ten. Die Erde wur­de eben­falls abge­tra­gen. Bei Näs­se war der Auf­stieg sehr rut­schig und gefähr­lich, man­che Kin­der kamen gar nicht mehr zum Anfang der Rut­sche. Auch die frei­ge­leg­ten Stei­ne stell­ten eine Gefahr dar.

Um die Ver­kehrs­si­cher­heit der Frei­zeit­flä­che zu gewähr­lei­sten und den Unter­halts­auf­wand durch stän­di­ges Anfül­len von Erde an den Gefah­ren­stel­len redu­zie­ren, began­nen im Herbst 2022 die Arbei­ten des Amtes für Stadt­teil­ar­beit und der Abtei­lung Stadt­grün. Der Auf­stieg besteht jetzt aus Robi­ni­en­stäm­men als Stu­fen, einem Hand­lauf. Der Hang wird mit Gra­nit­find­lin­gen ergänzt. Für alle Maß­nah­men fie­len Kosten von rund 70.000 Euro an.

HC stellt Mann­schaft zum Sai­son­start vor

Der Hand­ball­club (HC) Erlan­gen prä­sen­tiert am Sams­tag, 22. Juli, auf dem Huge­not­ten­platz die neue Mann­schaft offi­zi­ell. Einer Ein­la­dung dazu folgt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik.

Stadt­spit­ze nimmt an Tri­ath­lon teil

Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth neh­men am Sonn­tag, 23. Juli, am M‑net Erlan­ger Tri­ath­lon teil. In unter­schied­li­chen Teams betei­li­gen sie sich an dem Sportevent.

Bau­kunst­bei­rat tagt am Donnerstag

Der Bau­kunst­bei­rat der Stadt kommt am Don­ners­tag, 20. Juli, um 17:00 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Sie fin­det im Ver­wal­tungs­ge­bäu­de Schuh­stra­ße 40 (EG, Kon­fe­renz­raum) statt. Auf der Tages­ord­nung ste­hen die Errich­tung von Grup­pen­räu­men und eines Außen­auf­zugs an der Otfried-Preuß­ler-Schu­le I (Lie­gnit­zer Stra­ße 24) sowie das Bau­pro­jekt „Stu­den­ti­sches Woh­nen“ (Wichern­stra­ße). Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Sit­zun­gen von Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

„Sum­mer­b­reak Wöhr­müh­le“ am Sonntag

Ein Festi­val­tag mit­ten im Grü­nen, mit erst­klas­si­gem Pro­gramm und lau­schi­ger Som­mer­at­mo­sphä­re? Und das bei frei­em Ein­tritt: Das Jugend­par­la­ment der Stadt und das Kul­tur­zen­trum E‑Werk laden am Sonn­tag, 23. Juli, um 15:00 Uhr zum „Sum­mer­b­reak Wöhr­müh­le“ ein. Die Bands „The Cita­del“ und „Cir­cvit“ wer­den auf­tre­ten. Dazu gibt es DJing der Extra­klas­se, Wort­kunst und Slam­bei­trä­ge. Aber das ist noch nicht alles: Vor dem Hin­ter­grund der Jupa-Neu­wahl im Herbst wol­len die jun­gen Par­la­men­ta­ri­er sich vor­stel­len und für ihre Arbeit wer­ben. „Sum­mer­b­reak Wöhr­müh­le“ fin­det auf dem Festi­val­ge­län­de der Kul­tur­in­sel Wöhr­müh­le statt.

Som­mer­fe­ri­en-Lese­club der Stadtbibliothek

Neue Bücher lesen und in Geschich­ten ver­sin­ken, tol­le Hör­bü­cher hören und an span­nen­den Aktio­nen teil­neh­men – all das ist Teil des Som­mer­fe­ri­en-Lese­clubs der Erlan­ger Stadt­bi­blio­thek. Die Teil­nah­me ist vom 24. Juli bis 4. Sep­tem­ber mög­lich – unab­hän­gig von Alter und Klas­sen­stu­fe, als Ein­zel­per­son oder Team mit (bis zu fünf) Freun­din­nen und Freun­den oder als Familie.Die Teil­neh­men­den erhal­ten bei der Anmel­dung ein Som­mer-Jour­nal. Die­ses wird über die Feri­en krea­tiv gestal­tet. Für gele­se­ne Bücher, E‑Books und Comics, gehör­te Hör­bü­cher sowie besuch­te Ver­an­stal­tun­gen wer­den dort Stem­pel gesammelt.Das aus­ge­füll­te Som­mer-Jour­nal kann bis zum 4. Sep­tem­ber in der Kin­der- und Jugend­bi­blio­thek oder in der Fahr­bi­blio­thek abge­ge­ben wer­den. Anschlie­ßend wer­den aus allen abge­ge­be­nen Som­mer-Jour­na­len Gewin­ner ermittelt.Die Abschluss­par­ty mit Comic-Zeich­ne­rin Char­lot­te Hof­mann und mit Bekannt­ga­be der Gewin­ner fin­det am Frei­tag, 15. Sep­tem­ber, um 18:30 Uhr statt.

Wei­te­re Infos im Inter­net unter www​.stadt​bi​blio​thek​-erlan​gen​.de.

Buch­vor­stel­lung „Lwiw. Lite­ra­ri­scher Rei­se­füh­rer“ mit Alla Paslawska

Bei einer Buch­vor­stel­lung am Frei­tag, 21. Juli, um 19:00 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek ist Alla Pas­laws­ka zu Gast. „Lwiw. Lite­ra­ri­scher Rei­se­füh­rer“ lau­tet der Titel des Buchs, in dem ver­sucht wird, zusam­men mit sei­nen Lese­rin­nen und Lesern eine lite­ra­ri­sche Rei­se durch die Stadt Lwiw zu unter­neh­men. In der Ukrai­ne gibt es wohl kei­ne ande­re Stadt, die in die­ser Hin­sicht so viel zu bie­ten hät­te. Lwiw ist dank sei­ner lan­gen und aben­teu­er­li­chen Geschich­te und sei­ner Fül­le an präch­ti­gen archi­tek­to­ni­schen Denk­mä­lern aus ver­schie­de­nen Epo­chen welt­weit bekannt. Der größ­te Schatz die­ser Stadt waren jedoch schon immer ihre Men­schen, die sich in ver­schie­de­nen Spra­chen unter­hiel­ten, ver­schie­de­ne Beru­fe aus­üb­ten und alle zusam­men an der Geschich­te ihrer schö­nen Hei­mat­stadt schrieben.

Der Ein­tritt ist kosten­frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​s​t​a​d​t​b​i​b​l​i​o​t​hek.

Bäu­me freu­en sich über Hilfe

Der kom­mu­na­le Betrieb für Stadt­grün, Abfall­wirt­schaft und Stra­ßen­rei­ni­gung hat ange­sichts der län­ge­ren Trocken­pe­ri­oden wie­der auf die Hil­fe für Bäu­me hin­ge­wie­sen. Wäh­rend län­ge­rer Hit­ze­pe­ri­oden brau­chen vor allem Jung­bäu­me regel­mä­ßig Was­ser. Ihre Wur­zeln sind noch nicht tief genug, um an Grund­was­ser zu gelan­gen. Die städ­ti­schen Gärt­ner, die täg­lich in ganz Erlan­gen unter­wegs sind, um die Stadt­bäu­me zu wäs­sern, freu­en sich über Unterstützung.

Ob mit Gieß­kan­ne oder Gar­ten­schlauch, jede Hil­fe bringt die Bäu­me bes­ser durch die trocke­ne Zeit. Das Wäs­sern soll­te mög­lichst regel­mä­ßig erfol­gen, damit die fei­nen Wur­zeln der Bäu­me an der Ober­flä­che nicht ver­trock­nen. Natür­lich pro­fi­tie­ren auch älte­re Bäu­me vom regel­mä­ßi­gen und aus­gie­bi­gen Wäs­sern. Eine Grün­pa­ten­schaft zum Bei­spiel für eine bestimm­te Grün­flä­che oder einen Baum vor der eige­nen Haus­tür hilft außer­dem unge­mein. Inter­es­sier­te kön­nen sich bei der Stadt mel­den (E‑Mail stadtgruen@​stadt.​erlangen.​de).

Dar­über hin­aus kön­nen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wäh­rend des gan­zen Jah­res Bäu­men hel­fen, in dem sie nicht auf Grün­flä­chen zu nahe an Bäu­men par­ken. Dadurch wird der Wur­zel­raum geschä­digt (Ver­dich­tung), Anfahr­schä­den an Wur­zeln oder am Stamm bil­den eine Ein­tritts­pfor­te für Pil­ze und Krank­hei­ten. Schä­den soll­ten schnellst­mög­lich an die Exper­ten der Abtei­lung Stadt­grün gemel­det wer­den (E‑Mail stadtgruen@​stadt.​erlangen.​de). Eine schnel­le Ver­sor­gung von Stamm­wun­den, Ast­aus­brü­chen oder ande­rem kann dem Baum bei der Reak­ti­on helfen.

Wider­stand gegen NS-Régime: Beflag­gung der Dienstgebäude

In Geden­ken an den deut­schen Wider­stand gegen das NS-Régime und in Erin­ne­rung an den Jah­res­tag des Atten­tats auf Adolf Hit­ler am 20. Juli 1944 erfolgt am Don­ners­tag, 20. Juli, die Beflag­gung aller staat­li­chen Dienst­ge­bäu­de in Bay­ern. Die Stadt Erlan­gen schließt sich die­ser Rege­lung an.

Oberst Claus Schenk Graf von Stauf­fen­berg, der Zugang zum Füh­rer­haupt­quar­tier hat­te, ver­such­te am 20. Juli 1944 Hit­ler mit Hil­fe einer Bom­be zu töten. Das Atten­tat miss­glück­te, Hit­ler blieb weit­ge­hend unver­letzt, Stauf­fen­berg wur­de noch am sel­ben Tag ver­haf­tet und wenig spä­ter erschos­sen. Zahl­rei­che ande­re Wider­stands­kämp­fer aus sei­nem Kreis, dar­un­ter auch sein Bru­der Bert­hold, wur­den in den fol­gen­den Mona­ten hingerichtet.

Flag­gen wehen auch zum Gedenk­tag für Opfer von Flucht und Vertreibung

Aus Anlass des Gedenk­ta­ges für die Opfer von Flucht und Ver­trei­bung hat der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent die Beflag­gung aller staat­li­chen Dienst­ge­bäu­de in Bay­ern für Frei­tag, 21. Juli, ange­ord­net. Die Stadt Erlan­gen schließt sich die­ser Rege­lung an. Mit dem baye­ri­schen Gedenk­tag für die Opfer von Flucht und Ver­trei­bung wird die gelun­ge­ne Inte­gra­ti­on und Auf­bau­lei­stung der Hei­mat­ver­trie­be­nen, Aus­sied­ler und Spät­aus­sied­ler im Frei­staat gewürdigt.

Fach­dienst Beistandschaften/​Beurkundungen geschlossen

Der Fach­dienst Beistandschaften/​Beurkundungen im Stadt­ju­gend­amt hat in der Woche vom 24. bis 28. Juli aus inter­nen Grün­den geschlos­sen. Wie die Dienst­stel­le infor­miert, wer­den bereits ver­ein­bar­te Ter­mi­ne durch­ge­führt. Neue Anfra­gen kön­nen allerdings

Sanie­rungs­ar­bei­ten im Pfaffweg

Im Bereich des Pfaff­wegs am Burg­berg sind 2021 meh­re­re Kubik­me­ter Sand­stein­blöcke aus einer Natur­stein­mau­er auf ein Grund­stück gestürzt. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt­ver­wal­tung mit­teilt, begin­nen jetzt am Don­ners­tag, 20. Juli, die Instand­set­zungs­ar­bei­ten der Böschungs­schä­den. Die Behelfs­brücke am Pfaff­weg wird zurückgebaut.

Zur Mini­mie­rung der wei­ter­hin vor­han­de­nen Gefahr von Nach­brü­chen aus den angren­zen­den Böschungs­be­rei­chen wird die Stütz­mau­er im Bereich der Aus­bruchs­stel­le mit­tels einer Gabio­nen­wand gesi­chert. Im Zuge des­sen wird der Pfaff­weg im Siche­rungs­be­reich wie­der­her­ge­stellt. Die Arbei­ten sol­len bis Frei­tag, 22. Sep­tem­ber, abge­schlos­sen werden.

Ver­kehrs­be­schrän­kun­gen am Dechs­endor­fer Weiher

Wegen der Kon­zer­te „Jazz am See“ am 27. Juli, „Klas­sik am See“ am 29. Juli sowie „NENA“ am 30. Juli kommt es rund um den Dechs­endor­fer Wei­her zu einer Rei­he von Ver­kehrs­be­schrän­kun­gen. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt Erlan­gen mit­teilt, ist die Natur­bad­stra­ße (ab Cam­ping­stra­ße) sowie im wei­te­ren Ver­lauf die Ver­bin­dungs­stra­ße Dechs­endorf-Möh­ren­dorf (ER4 und ERH31) eine Ein­bahn­stra­ße, am jewei­li­gen Ver­an­stal­tungs­tag von 14:00 bis 2:00 Uhr am dar­auf­fol­gen­den Tag. Außer­dem gibt es eine Rei­he von Halteverboten.

Voll­sper­rung Engelstra­ße verlängert

Die Voll­sper­rung der Engelstra­ße Ost- und West­sei­te muss bis Don­ners­tag, 31. August, ver­län­gert wer­den. Dar­auf hat das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt hin­ge­wie­sen. Der Ver­kehr in der Haupt­stra­ße bleibt wei­ter­hin halb­sei­tig (Ampel) aufrechterhalten.

Chri­sti­an-Ernst-Stra­ße noch bis 27. Juli gesperrt

Die Chri­sti­an-Ernst-Stra­ße im Stadtosten ist noch bis Don­ners­tag, 27. Juli, gesperrt. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, dau­ern die Bau­ar­bei­ten dort län­ger als geplant. Fuß­gän­ger kön­nen die Bau­stel­le wei­ter­hin passieren.

Auto­bahn A73: Sper­rung der Auf­fahrt Erlangen-Zentrum

Zur Erneue­rung des lärm­re­du­zie­ren­den offen­po­ri­gen Asphalts ist die Ver­kehrs­füh­rung zwi­schen dem Auto­bahn­kreuz Fürth/​Erlangen und der Anschluss­stel­le Erlan­gen-Nord ver­än­dert. Der Ver­kehr ist mit zwei Fahr­strei­fen in Rich­tung Nürn­berg und zwei Fahr­strei­fen in Rich­tung Bam­berg auf der Rich­tungs­fahr­bahn Nürn­berg geführt.

Im Zuge der Bau­ar­bei­ten müs­sen Anschluss­stel­len gesperrt wer­den: So ist die Auf­fahrt Erlan­gen-Zen­trum in Rich­tung Nürn­berg noch bis Mon­tag, 11. Sep­tem­ber, gesperrt. Die Umlei­tungs­strecke erfolgt über die Mün­che­ner Stra­ße, Am Ehren­fried­hof, Äuße­re Brucker- und Paul-Gos­sen-Stra­ße zur Anschluss­stel­le Erlangen-Bruck.

Ver­kehrs­teil­neh­mer aus dem Stadtosten müs­sen bereits an den Kno­ten­punk­ten Hen­ke-/Geb­bert­stra­ße und Wer­ner-von-Sie­mens-/Nürn­ber­ger Stra­ße nach Süden auf die Paul-Gos­sen-Stra­ße fahren.

Wei­te­re Sper­run­gen an den Auto­bahn­ein- und ‑aus­fahr­ten Erlan­gen-Zen­trum und Erlan­gen-Bruck fol­gen noch im August. Info: www​.auto​bahn​.de/​n​o​r​d​b​a​y​ern.