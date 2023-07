Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Poli­zei­be­am­te angegriffen

Gestern Abend kurz vor 23:00 Uhr kam es zu einer vehe­men­ten Wider­stands­hand­lung gegen Erlan­ger Poli­zei­be­am­te. Hier­bei wur­den vier Beam­te leicht verletzt.

Ein 24-jäh­ri­ger Erlan­ger war unbe­fugt über die Ter­ras­sen­tü­re in die Woh­nung einer Bekann­ten eingedrungen.

Die­se ver­stän­dig­te sofort die Poli­zei, da der 24-Jäh­ri­ge die Woh­nung nicht auf Auf­for­de­rung ver­las­sen wollte.

Unmit­tel­bar nach dem Ein­tref­fen der Beam­ten zeig­te sich der 24-Jäh­ri­ge ver­bal aggres­siv und kam auch dem aus­ge­spro­che­nen Platz­ver­weis nicht nach.

Dar­auf­hin soll­te der 24-Jäh­ri­ge in Gewahr­sam genom­men wer­den. Gegen die­se Maß­nah­me wehr­te er sich durch Schlä­ge und Trit­te gegen die ein­ge­setz­ten Beam­ten. Ins­ge­samt wur­den vier Beam­te leicht ver­letzt. Zudem bespuck­te er die ein­ge­setz­ten Beam­ten und belei­dig­te sie mehrmals.

Ein Beam­ter muss­te sich in ärzt­li­cher Behand­lung bege­ben. Die drei ande­ren erlit­ten neben Prel­lun­gen auch Schürfwunden.

Nach­dem der 24-Jäh­ri­ge sich nicht beru­hi­gen ließ und er offen­bar unter dem Ein­fluss ille­ga­ler Dro­gen stand, wur­de er in eine Fach­kli­nik eingewiesen.

Gegen den 24-Jäh­ri­gen wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Wider­stand und Kör­per­ver­let­zung eingeleitet.

Fahr­rä­der entwendet

Im Lau­fe des gest­ri­gen Tages wur­den im Stadt­ge­biet ins­ge­samt sie­ben Fahr­rä­der entwendet.

Zwei die­ser Fahr­rä­der wur­den wäh­rend des Kon­zer­tes an der Wöhr­müh­le ent­wen­det. Hier wur­den ein Her­ren­renn­rad sowie ein Pedelec im Wert von 850 bzw. 1.500 € ent­wen­det. Bei­de Räder waren ord­nungs­ge­mäß versperrt.

Ein wei­te­res hoch­wer­ti­ges Fahr­rad – eben­falls im Wert von 1.500 € – wur­de aus einem ver­sperr­ten Kel­ler eines Anwe­sens in der Zep­pe­lin­stra­ße entwendet.

Die Tat­or­te der rest­li­chen vier Fahr­rä­der ver­tei­len sich über das Stadtgebiet.

In allen Fäl­len lie­gen bis­lang kei­ne Täter­hin­wei­se vor.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Hand­ta­sche in Volks­hoch­schu­le entwendet

Eckental/​Eschenau – Am Diens­tag, zwi­schen 15:30 – 16:00 Uhr, wur­de eine rot-wei­ße Hand­ta­sche aus dem 1. OG der Volks­hoch­schu­le in Ecken­tal, Eschen­au ent­wen­det. In der Hand­ta­sche befan­den sich diver­se Gegen­stän­de, unter ande­rem Bar­geld im drei­stel­li­gen Bereich. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Dieb­stahl machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der PI Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Alko­ho­li­siert gestürzt

Eckental/​Eschenau – Am Diens­tag, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 43-jäh­ri­ger Ecken­ta­ler mit sei­nem Pedelec den Kreis­ver­kehr in der Dr.-Otto-Leich-Straße. Hier­bei geriet er mit sei­nem Vor­der­rad gegen den Bord­stein des inne­ren Krei­ses, ver­lor die Kon­trol­le über das Pedelec und stürz­te schließ­lich zu Boden. Durch den Sturz zog er sich eine stark blu­ten­de Kopf­platz­wun­de sowie Haut­ab­schür­fun­gen an den Hän­den zu. Eine nach­fol­gen­de Krad­fah­re­rin ver­stän­dig­te den Ret­tungs­dienst und die Poli­zei. Der 43-Jäh­ri­ge wur­de zur ambu­lan­ten Behand­lung in das Kran­ken­haus nach Lauf ver­bracht. Da den auf­neh­men­den Poli­zei­be­am­ten star­ker Alko­hol­ge­ruch bei dem Ver­un­fall­ten auf­fiel und die­ser einen frei­wil­li­gen Alko­hol­test ver­wei­ger­te, wur­de eine Blut­ent­nah­me zur Fest­stel­lung des Alko­hol­wer­tes ange­ord­net. Je nach Ergeb­nis droht dem Fahr­rad­fah­rer nun zusätz­lich zum Unfall eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Herzogenaurach

Am 18.07.23, zwi­schen 05:30 und 15:20 Uhr, wur­de auf dem Park­platz, in der Beet­ho­ven­stra­ße 14, der gepark­te Pkw Seat durch einen unbe­kann­ten Täter an der Bei­fah­rer­tü­re beschädigt.

Hin­wei­se zu der Ver­kehrs­un­fall­flucht nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Am 14.07.23 um 14:15 Uhr kam es, an der Über­que­rungs­hil­fe in der Steg­gas­se, zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einer Rad­fah­re­rin und einem Pkw. Nach­dem die Unfall­be­tei­lig­ten mit­ein­an­der gespro­chen hat­ten ent­fern­te sich der Pkw-Fah­rer. Der Pkw-Fah­rer wird gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

In Haus eingeschlichen

Höch­stadt: Am 18.07.2023 gegen 19.00 Uhr saß ein Rent­ner­ehe­paar in der Adam-Bay­er- Stra­ße im Win­ter­gar­ten und schau­ten Fern­se­hen. Wäh­rend des­sen schlich sich eine weib­li­che Per­son durch die offe­ne Bal­kon­tü­re, ging in den 1. Stock und ent­wen­de­te dort im Schlaf­zim­mer Bar­geld. Die Rent­ne­rin bemerk­te Gepol­ter wor­auf­hin ihr Ehe­mann im 1. Stock nach­sah. Die­ser traf auf die Die­bin die sich hin­ter der Türe ver­steckt hielt und beim Anblick des Rent­ners nach außen rann­te. Sie flüch­te­te mit einem Fahr­rad vom Tatort.

Da am Tag zuvor bereits ein gleich­ge­la­ger­ter Fall in der Kel­ler­stra­ße vor­ge­fal­len ist, warnt die Poli­zei in Höch­stadt drin­gend davor, offe­ne Haus- und Ter­ras­sen­tü­ren unbe­auf­sich­tigt zu las­sen, Ein­schleich­die­be nut­zen dies sehr schnell aus.

Zudem wer­den Zeu­gen gesucht, die eine Frau zur genann­ten Tat­zeit mit dem Fahr­rad weg­fah­ren sah und sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann. Zeu­gen kön­nen sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung setzen.