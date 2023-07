Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Pkw zer­kratzt

COBURG. In der Zeit von Diens­tag, 11.07.2023, 23.30 Uhr, bis Mitt­woch, 12.07.2023, 07.00 Uhr, hat ein bis­her Unbe­kann­ter einen Mer­ce­des an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te zer­kratzt. Der Pkw war am rech­ten Fahr­bahn­rand in der Stra­ße Am Hasen­stein geparkt. Der Scha­den wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Fahr­rad­dieb­stahl

COBURG. Ein wei­ßes Moun­tain­bike ent­wen­de­te ein Dieb in der Nacht von Don­ners­tag, 13.07.2023, auf Frei­tag, 14.07.2023. Der Besit­zer stell­te sein ver­sperr­tes Rad der Mar­ke Bulls Cop­per­head 3 in der Loss­aus­tra­ße, auf Höhe Haus­num­mer 16, gegen 22.30 Uhr, ab. Als er knapp drei Stun­den spä­ter sei­ne Heim­fahrt antre­ten woll­te, muss­te der 28-Jäh­ri­ge fest­stel­len, dass sein Rad einen neu­en Besit­zer gefun­den hat. Der Zeit­wert des Fahr­ra­des wird mit etwa 300 Euro angegeben.

Gegen Haus­wand gefahren

COBURG. Eine Haus­be­sit­ze­rin stell­te am Diens­tag, 18.07.2023, fest, dass ver­mut­lich im Monat Juli ein bis­her unbe­kann­tes Fahr­zeug gegen die Haus­wand des Anwe­sens in der

Leo­pold­stra­ße 13 gefah­ren ist. Das Auto stieß ver­mut­lich beim Aus­par­ken gegen die Wand und hin­ter­ließ neben Del­len auch grü­ne Krat­zer, wes­halb von einem grü­nen Fahr­zeug aus­ge­gan­gen wird. Der ange­rich­te­te Scha­den beträgt ca. 1000 Euro.

Dach­pro­fi­le und Dach­rin­nen entwendet

LAU­TER­TAL, LKR. COBURG. Gemein­de­an­ge­stell­te infor­mier­ten die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg über den Dieb­stahl von Ort­gang­ble­che und Dach­rin­nen am Bus­war­te­häus­chen in Tie­fen­lau­ter. Die Tat dürf­te am Don­ners­tag, 13.07.2023, pas­siert sein. Auch am Bus­war­te­häus­chen in Neu­kir­chen ver­such­ten die Die­be ihr Glück. Hier ver­bo­gen sie zwar die Ble­che und die Dach­rin­ne, schaff­ten es aber nicht, die Sachen zu ent­wen­den. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Han­dy am Steu­er – das kommt teuer

EBERS­DORF BEI COBURG/LKR. COBURG. Die Benut­zung von Han­dys beim Fah­ren von Kraft­fahr­zeu­gen stellt nach­ge­wie­se­ner­ma­ßen eine star­ke Ablen­kung dar. Dar­aus kön­nen schlimm­sten­falls schwe­re Unfäl­le resul­tie­ren. Die Cobur­ger Ver­kehrs­po­li­zei über­wach­te aus die­sem Grund am Mitt­woch­nach­mit­tag auf der A 73 das Ver­hal­ten der Ver­kehrs­teil­neh­mer hin­sicht­lich der Nut­zung von elek­tro­ni­schen Gerä­ten bei der Teil­nah­me am Straßenverkehr.

Bilanz: Die Beam­ten stell­ten bei ihrer Kon­trol­le ins­ge­samt 19 Ver­kehrs­ver­stö­ße fest. Wäh­rend zwölf Fahr­zeug­len­ker nicht ange­schnallt waren, nutz­ten wei­te­re sie­ben ver­bots­wid­rig ihr mobi­les Telefon.

Die Poli­zei appel­liert aus Grün­den der Ver­kehrs­si­cher­heit Frei­sprech­ein­rich­tun­gen zu ver­wen­den, wel­che ein Auf­neh­men und Bedie­nen von Han­dys wäh­rend der Fahrt ent­behr­lich machen. Das Füh­ren von Gesprä­chen aber auch das „checken“ von Mit­tei­lun­gen und Ver­fas­sen von sol­chen, bei denen das Gerät gehal­ten und bedient wer­den muss, darf allen­falls abseits der Stra­ße bei aus­ge­schal­te­tem Motor erfol­gen. Denn: Dem Stra­ßen­ver­kehr gilt die vol­le Aufmerksamkeit!

Das vor­schrifts­wid­ri­ge Nut­zen von elek­tro­ni­schen Gerä­ten – wor­un­ter die Handy/​Smartphones zäh­len – am Steu­er zieht ein Buß­geld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt nach sich.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

E‑Bike gestoh­len

Mit­witz – Im Tat­zeit­raum vom 15.07.2023 bis 18.07.2023 ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter aus der Gara­ge eines Anwe­send in der Stra­ße „Zur Mühl­lei­te“ in Mit­witz ein E‑Bike Damen­rad der Mar­ke KTM, Typ Maci­na Style 630. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 2700 Euro.

Pedelec ist weg

Kro­nach – Den Ver­lust ihres Pedelecs, Mar­ke Ghost in schwarz, Typ HYB Teru B4 hat eine Geschä­dig­te aus der Stra­ße „ Im Zie­gel­win­kel“ in Kro­nach zu bekla­gen. Das Rad wur­de am ver­gan­ge­nen Mon­tag, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter aus einer Gara­ge ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 3500 Euro.