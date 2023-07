Digi­ta­le Bar­rie­re­frei­heit wird wei­ter gesteigert

In der digi­ta­len Welt, in der wir heu­te leben, ist der Zugang zu Infor­ma­tio­nen und Dienst­lei­stun­gen von ent­schei­den­der Bedeu­tung. Ist eine Home­page nicht oder nicht aus­rei­chend bar­rie­re­frei gestal­tet, wer­den Men­schen mit den unter­schied­lich­sten Beein­träch­ti­gun­gen von der voll­stän­di­gen Teil­ha­be an der digi­ta­len Gesell­schaft ausgeschlossen.

Im Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge arbei­tet man des­halb seit län­ge­rem und kon­ti­nu­ier­lich dar­an, die Home­pages so bar­rie­re­frei wie irgend­wie mög­lich zu gestal­ten und somit die Infor­ma­tio­nen auch für Nut­ze­rin­nen und Nut­zer mit Han­di­cap umfas­send zugäng­lich machen. Karin Ruck­dä­schel, Behin­der­ten­be­auf­trag­te des Land­krei­ses: „Bar­rie­re­frei­heit bedeu­tet, dass Web­sites und Online-Inhal­te so gestal­tet wer­den, dass alle Men­schen, also auch Men­schen mit Behin­de­rung, sie pro­blem­los nut­zen kön­nen. Dies umfasst bei­spiels­wei­se Men­schen mit Seh- oder Hör­be­ein­träch­ti­gun­gen, moto­ri­schen Ein­schrän­kun­gen oder kogni­ti­ven Beein­träch­ti­gun­gen. Digi­ta­le Bar­rie­re­frei­heit bedeu­tet, dass die Inhal­te ver­ständ­lich, navi­gier­bar und ohne Ein­schrän­kun­gen für alle zugäng­lich sein sollten.“

Um das zu errei­chen sind die Home­pages www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de und www​.frei​raum​-fich​tel​ge​bir​ge​.de und die Sei­ten der bei­den Fich­tel­ge­birgs­mu­se­en mit der Assi­stenz-Soft­ware „eye-able“® aus­ge­stat­tet wor­den. Die­se hat­te sich in Vor­ge­sprä­chen mit gehan­di­cap­ten Per­so­nen und auch bei­spiels­wei­se dem Baye­ri­schen Blin­den­bund als bestes Pro­dukt her­aus­kri­stal­li­siert. Car­sten Krauß, zustän­dig für die Home­page des Land­krei­ses: „Die Soft­ware unter­stützt alle gän­gi­gen Tools, die seh- oder hör­ge­schä­dig­ten Per­so­nen die Nut­zung der Home­page ermög­li­chen. Aber sie funk­tio­niert bei­spiels­wei­se auch für Auti­sten oder Men­schen, die an einer Epi­lep­sie lei­den Für die­se blen­det sie bei­spiels­wei­se Bil­der oder ani­mier­te Inhal­te aus. Die Haupt­auf­ga­be die­ser Soft­ware ist es aller­dings, dass sie unse­re Home­page im Hin­ter­grund für die Soft­ware opti­miert, die von den beein­träch­tig­ten Nut­zern sowie­so schon ver­wen­det werden.“

Für die Zukunft wird über wei­te­re Opti­mie­run­gen nach­ge­dacht. Denk­bar wäre ein Gebär­den­spra­che-Ava­tar oder auch die Nut­zung von künst­li­cher Intel­li­genz, die die Tex­te der Home­page auto­ma­tisch in leich­te Spra­che über­set­zen könn­te. „Wir möch­ten hier Schritt für Schritt wei­ter vor­an­kom­men“, sagt auch Land­rat Peter Berek. „Schon jetzt wür­de ich mir aber wün­schen, dass sich Per­so­nen mit Han­di­cap bei uns mel­den, wenn sie die Sei­te gete­stet haben. Wir wür­den uns freu­en, wenn sie uns auf wei­te­re Opti­mie­rungs­mög­lich­kei­ten hin­wei­sen wür­den. Aber natür­lich neh­men wir auch posi­ti­ve Rück­mel­dun­gen ger­ne an.“

Kon­takt für Rück­mel­dun­gen zur Funk­tio­na­li­tät der Seiten:

Car­sten Krauß; Tel: 09232 80 362, Mail: carsten.​krauss@​landkreis-​wunsiedel.​de