Das „Mit­Mach­Kli­ma“ mel­det sich mit dem aktu­el­len Pro­jekt­stand und prä­sen­tiert Ideen für die Zukunft.

In der Zeit vom 24. Juli bis 04. August 2023 gestal­tet das „Mit­Mach­Kli­ma“ mit zwei Akti­ons­wo­chen das Schau­fen­ster des Bür­ger­la­bors in der Haupt­wach­stra­ße 3 und prä­sen­tiert Aktu­el­les aus dem Pilot­pro­jekt für Nach­hal­tig­keit und Kli­ma­schutz der Stadt Bam­berg. Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich ein­ge­la­den, vorbeizukommen.

Geplant sind in den bei­den Wochen im Bür­ger­la­bor auch jede Men­ge span­nen­den Aktio­nen. The­men sind dabei unter ande­rem die Paten­pro­jek­te, Begrü­nungs­pro­jek­te in Bam­berg und die Bam­berg-Rik­scha. Das Pro­gramm der Woche prä­sen­tiert sich wie folgt:

Diens­tag, 25.7.2023, 15 – 18 Uhr: Kli­ma­schutz und Nach­hal­tig­keit zusam­men vor­an­brin­gen: Bür­ge­rin­nen und Bür­ger und Stadt­rat ent­wickeln gemein­sam Paten­pro­jek­te für Bamberg.

Mon­tag, 31.7.2023, 15 – 18 Uhr: Sprech­stun­de Bür­ger­la­bor: Das „MitMachKlima“-Team beant­wor­tet Fra­gen zum viel­fäl­ti­gen Projektvorhaben.

Diens­tag, 1.8.2023, 15 – 18 Uhr: Was sind eigent­lich Kli­ma­bäu­me? Ein­blicke, wie Bam­bergs Stadt­kli­ma resi­sten­ter gemacht wird.

Mitt­woch, 2.8.2023, Mobi­li­tät schen­ken: Die Rik­scha der Stadt­teil­netz­wer­ke zu Besuch in der Haupt­wach­stra­ße. Kurz­aus­flü­ge für alle Men­schen ermöglichen!

Wer es zeit­lich nicht schafft, an die­sen Ter­mi­nen teil­zu­neh­men, kann ger­ne in die regu­lä­re Sprech­stun­de ins Bür­ger­la­bor kom­men. Das „MitMachKlima“-Team infor­miert ger­ne per­sön­lich jeden zwei­ten Mon­tag zwi­schen 15 und 18 Uhr im Bür­ger­la­bor (www​.mit​mach​kli​ma​.de/​b​u​e​r​g​e​r​l​a​bor) über die Projektvorhaben.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu dem Pro­jekt, Ver­an­stal­tun­gen und Aktio­nen sind unter www​.mit​mach​kli​ma​.de zu fin­den. Das Pro­jekt­team ist per Mail an mitmachklima@​stadt.​bamberg.​de erreichbar.

„Mit­Mach­Kli­ma“

Das „Mit­Mach­Kli­ma“ ist ein Pro­jekt der Stadt Bam­berg. Ziel ist es, den Kli­ma­schutz vor Ort zusam­men mit allen rele­van­ten Akteu­ren in der Stadt zu stär­ken. Rund 3,3 Mil­lio­nen Euro Bun­des­för­der­mit­tel flie­ßen bis 2024 für viel­fäl­ti­ge Kli­ma­schutz- und Nach­bar­schafts­pro­jek­te in die Dom­stadt. Ein Bei­spiel ist die erst kürz­lich neu ange­schaff­te Fahr­rad­rik­scha, die den inter­ge­ne­ra­tio­nel­len Aus­tausch för­dert und eine umwelt­freund­li­che Stadt­rund­fahrt der beson­de­ren Art für bewe­gungs­ein­ge­schränk­te Men­schen bie­tet. Oder das Kli­ma-Abo­re­tum am Hei­del­steig, wo mehr als 20 hit­ze­be­stän­di­ge Baum­ar­ten für ein bes­se­res Stadt­kli­ma gepflanzt wur­den und damit gleich­zei­tig auch ein neu geschaf­fe­ner Bil­dungs­ort ent­stan­den ist.

Das Pro­jekt „Mit­Mach­Kli­ma“ ist aber nicht nur eine kli­ma­po­li­ti­sche Her­zens­an­ge­le­gen­heit. Der Begriff „Kli­ma“ bezieht sich auch auf das sozia­le Kli­ma in der Stadt, in der es allen Men­schen mög­lich sein soll, sich am Stadt­le­ben zu betei­li­gen und Bam­berg aktiv mit­zu­ge­stal­ten. Aktu­ell lau­fen dazu gera­de eine CargoBike-Kam­pa­gne für Gewer­be­trei­ben­de in Bam­berg, die Kon­zep­ti­on von Schul­gär­ten und die Paten­pro­jek­te, bei denen alle Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger ein­ge­la­den sind, sich mit Ideen für Kli­ma­schutz- und Nach­hal­tig­keits­maß­nah­men einzubringen.

Für mehr Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt besu­chen Sie die Web­sei­te www​.mit​mach​kli​ma​.de oder Sie errei­chen das Pro­jekt­team per Mail an mitmachklima@​stadt.​bamberg.​de.