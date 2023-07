Auch wenn die Fich­tel­App beim Deut­schen Preis für Online­kom­mu­ni­ka­ti­on zwei Prei­se abge­räumt hat, will sich das Team auf sei­nen Lor­bee­ren nicht aus­ru­hen und arbei­tet kon­ti­nu­ier­lich an der Wei­ter­ent­wick­lung der App. Ein Fokus liegt dabei der­zeit auf den inter­ak­ti­ven Tou­ren, die Inter­es­sier­te durchs Fich­tel­ge­bir­ge füh­ren und unter­wegs mit zahl­rei­chen Infos ver­sor­gen, aber auch mit Audi­os, Vide­os, Aug­men­ted Rea­li­ty Inhal­ten oder Quiz­fra­gen unterhalten.

Gemein­sam mit Euch allen will das Fich­tel­App-Team des­halb wan­dern gehen. Dabei ste­hen natür­lich der Spaß und das Erleb­nis im Mit­tel­punkt, Ihr könnt aber auch mit­hel­fen, die inter­ak­ti­ven Tou­ren auf Herz und Nie­ren zu testen, und mit Euren Anre­gun­gen dazu bei­tra­gen, die Inhal­te wei­ter zu verbessern.

Fol­gen­de Tou­ren wer­den angeboten:

Tour 1 – Sams­tag, 29.07.2023, 10:00 Uhr (ca. 5 km / ca. 2 Std.):

„Auf den Spu­ren von Alex­an­der von Hum­boldt“ mit Adri­an Ross­ner (Arz­berg)

Tour 2 – Sonn­tag, 03.09.2023, 10 Uhr (ca. 3 km / ca. 1,5 Std.):

„Fami­li­en­tour – Natur inmit­ten der Stadt“ (Selb)

Tour 3 – Sonn­tag, 10.09.2023, 09:30 Uhr (ca. 8 km / ca. 3 Std.):

„Acht­sam­keits­tour zu den Drei Brü­der Fel­sen“ mit Mela­nie von Fich­te­l­yo­ga (ab Weißenstadt)

Anmel­dun­gen sind ab sofort möglich:

via QR Code oder via Link: Anmel­dung Fich­tel­App Wandertour

Wer bei der Wan­de­rung aktiv Punk­te sam­meln möch­te, lädt sich – falls noch nicht gesche­hen – am besten schon heu­te die Fich­tel­App über Goog­le Play oder im App­Sto­re kosten­los her­un­ter und regi­striert sich direkt in der App. Die Ter­mi­ne sind natür­lich auch in der Fich­tel­App zu fin­den: ent­we­der über die Such-Lupe mit dem Hash­tag #Mit­mach-Akti­on; oder im High­light-Radar in der Kate­go­rie Veranstaltungen.