„Ich bleu‘ Dich und das Weib dazu …“

Am Frei­tag, den 28.07.23, um 18:00 Uhr und am Sonn­tag, den 30.07.23, um 11:00 Uhr ist es wie­der soweit – erle­ben Sie ein außer­ge­wöhn­li­ches Thea­ter­stück zum Mit­lau­fen! Chro­nos – grie­chi­scher Titan, der die Zeit ver­kör­pert – ver­sam­melt Zeit­rei­sen­de um sich und tritt sei­ne bekannt belieb­te sze­ni­sche Stadt­füh­rung durch Forch­heims Jahr­hun­der­te an.

Auf der rund 1,5‑stündigen Tour durchs Forch­heims Alt­stadt und deren bemer­kens­wer­ter Geschich­te, vor­bei an den wesent­li­chen Sehens­wür­dig­kei­ten, begeg­nen die Zeit­rei­sen­den unter ande­rem an der Mar­tins­kir­che einem pro­te­stan­ti­schen Sol­da­ten aus dem Heer des Albrecht Alci­bia­des im Jahr 1552, der gera­de die katho­li­sche Kir­che beraubt und die dort leben­den Non­nen bedroht.

Möch­ten Sie nun ger­ne erfah­ren, wie die Geschich­te wei­ter­geht? Dann kom­men Sie vor­bei! Treff­punkt für die sehens­wer­te Vor­stel­lung vom StaTT­Thea­ter Forch­heim ist die Por­ta Vorch­hei­men­sis in der Haupt­stra­ße 56.

Kar­ten gibt es vor Ort oder in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on, Kai­ser­pfalz, Kapel­len­str. 16 in Forchheim.