„Melo­dien der afri­ka­ni­schen Seele“

Am Sonn­tag, 23. Juli ist um 20 Uhr in der St. Bar­tho­lo­mä­us­kir­che in Peg­nitz der viel­sei­ti­ge Musi­ker Urbain N’Dakon zu Gast. Der Song­po­et von der Elfen­bein­kü­ste hat seit 2003 knapp 350 Kon­zer­te quer durch die Bun­des­re­pu­blik gespielt und 4 CDs ver­öf­fent­licht. Mit sei­nem Pro­gramm „Melo­dien der afri­ka­ni­schen See­le“ gastier­te Urbain N’Dakon auch bereits mehr­fach in Bay­reuth und Peg­nitz, so auch 2014 auf Ein­la­dung der Hun­ger­hil­fe in Peg­nitz e.V. im Alten­städ­ter Schloss.

N’Dakon ist seit 2008 Musik­bot­schaf­ter sei­nes Hei­mat­lan­des in der Kate­go­rie „Moder­ne Lie­der­ma­cher“. Mit einer Akku­stik-Gitar­re oder einer afri­ka­ni­schen Trom­mel trägt der Lie­der­ma­cher, Geschich­ten­er­zäh­ler und Trom­mel­künst­ler selbst kom­po­nier­te lang­sa­me und melo­diö­se Lie­der vor, die zum Nach­den­ken und Ler­nen über alte und zugleich zeit­lo­se Schät­ze afri­ka­ni­scher Weis­heit anre­gen. In der Kunst Urbain N’Dakons begeg­net auf ein­zig­ar­ti­ge Art und Wei­se das poe­tisch gespro­che­ne Wort in per­fek­tem Deutsch den gesun­ge­nen Ver­sen sei­ner afri­ka­ni­schen Mut­ter­spra­che NZe­ma. Bei­des ver­webt sich zu einem ein­zig­ar­ti­gen Klang- und Wort-Tep­pich, der jedes Publi­kum begeistert.

Auch gan­ze Mär­chen in deut­scher Spra­che, unter Gitar­ren­be­glei­tung vor­ge­tra­gen, gehö­ren zu sei­nem Pro­gramm. Der pro­mo­vier­te Ger­ma­nist, Lite­ra­tur­wis­sen­schaft­ler und Psy­cho­lo­ge weist auch eine beein­drucken­de aka­de­mi­sche Lauf­bahn auf, so wirk­te er z.B. von 2004–2011 als Wis­sen­schaft­li­cher Koor­di­na­tor des Pro­mo­ti­ons­pro­gramms „Kul­tur­be­geg­nun­gen“ an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und als Lehr­be­auf­trag­ter der Hoch­schu­le Ful­da für „Inter­kul­tu­rel­le Hand­lungs­kom­pe­tenz durch Musik und die Poe­sie der afri­ka­ni­schen Trommel“.

Das Kon­zert, das der Ver­ein HIP (Hun­ger­hil­fe in Peg­nitz) im Rah­men der Peg­nit­zer Som­mer­kon­zer­te zusam­men mit KMD Jörg Fuhr orga­ni­siert hat, beginnt am 23.7. um 20 Uhr in der Bar­tho­lo­mä­us Kir­che in Peg­nitz. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den für das von HIP unter­stütz­te Schul­spei­sungs­pro­jekt in Burun­di wird gebe­ten. Auch der Erlös des­Ge­trän­ke­ver­kaufs in der Pau­se wird von HIP in vol­lem Umfang gespendet.

„Hom­mage an Johann Seba­sti­an Bach“

Am Frei­tag, 28. Juli, fin­det um 20 Uhr in der St. Bar­tho­lo­mä­us­kir­che in Peg­nitz die „Hom­mage an Johann Seba­sti­an Bach“ statt. Es musi­zie­ren Ste­fa­nie Hrusch­ka und Chri­sti­an Rei­ten­spiess, Orgel und Gesang. Am Sonn­tag, 30. Juli fin­det ab 20 Uhr in der St. Bar­tho­lo­mä­us­kir­che Peg­nitz ein Kon­zert als „Ukrai­ni­scher Abend“ statt. Soli­sten sind Mar­ha­ry­ta Usha­ko­va und Jens Fuhr, Klavier.

Infor­ma­tio­nen zur gesam­ten Rei­he, aber auch den ein­zel­nen Ver­an­stal­tun­gen sind erhält­lich bei „Peg­nit­zer Som­mer Kon­zer­te“, Rosen­gas­se 41, 91257 Peg­nitz, Tele­fon 09241/2965, bei den Frem­den­ver­kehrs­äm­tern der Regi­on und in den Kir­chen der Ver­an­stal­tungs­or­te und nähe­ren Umge­bung. Platz­re­ser­vie­run­gen und Kar­ten­vor­be­stel­lun­gen bevor­zugt online bis Frei­tag, 21. Juli unter www​.peg​nit​zer​som​mer​kon​zer​te​.de.

Auch das evang.-luth. Pfarr­amt Peg­nitz kann unter der Tele­fon­num­mer 09241–6086, Fax: 09241–2927 sowie das Kan­to­rat Peg­nitz unter der Ruf­num­mer 09241–2965, E‑Mail: joerg.​fuhr@​elkb.​de Bestel­lun­gen entgegennehmen.

Die Kir­che ist ab 19.30 Uhr geöff­net. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auch im Inter­net unter www​.peg​nit​zer​som​mer​kon​zer​te​.de, sowie unter www​.soli​deo​.de, der Sei­te der evan­ge­li­schen Kir­chen­mu­sik in Bay­ern und auf der Sei­te www​.peg​nitz​-evan​ge​lisch​.de der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Pegnitz.