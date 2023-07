Kosten­lo­se Info­ver­an­stal­tung zum Umgang mit Hit­ze für Inter­es­sier­te, älte­re Men­schen und Angehörige

Durch den Kli­ma­wan­del wer­den die Tem­pe­ra­tu­ren im Som­mer zuneh­mend hei­ßer. Höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren bela­sten ins­be­son­de­re älte­re Per­so­nen. Um mit Hit­ze bes­ser umge­hen zu kön­nen, laden Kli­ma­schutz­ma­nage­ment und Senio­ren­po­li­ti­sches Gesamt­kon­zept in Koope­ra­ti­on mit dem Baye­ri­schen Roten Kreuz Kreis­ver­band Erlan­gen-Höch­stadt und dem Senio­ren­bei­rat Höch­stadt a. d. Aisch zu einer kosten­lo­sen Info­ver­an­stal­tung am Don­ners­tag, 27. Juli 2023 von 15 bis 16:30 Uhr in die For­tu­na-Kul­tur­fa­brik in Höch­stadt (Bahn­hof­stra­ße 9) ein. Die Ver­an­stal­tung ist kosten­los und bar­rie­re­frei zugäng­lich. Inter­es­sier­te, älte­re Per­so­nen und deren Ange­hö­ri­ge aus dem Land­kreis sind herz­lich ein­ge­la­den. Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Hit­ze­schutz-Tipps für sich und andere

Zum Ein­stieg gibt die Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin des Land­krei­ses, Lui­sa Psche­rer, eine kur­ze Ein­füh­rung in das The­ma Kli­ma­wan­del. Kai Bar­tho­lo­me­y­c­zik vom BRK Erlan­gen-Höch­stadt geht auf die Aus­wir­kun­gen von Hit­ze auf den Kör­per ein und gibt prak­ti­sche Tipps zur Ver­mei­dung und Prä­ven­ti­on von Hit­ze­si­tua­tio­nen. Zum Abschluss ler­nen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer mög­li­che küh­le Orte in Höch­stadt ken­nen, die in der Som­mer­hit­ze Abküh­lung ver­spre­chen. Damit die Erfri­schung nicht zu kurz kommt, wer­den zwi­schen­durch Obst und küh­le Geträn­ke gereicht.