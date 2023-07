Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de boten die U15-Talen­te ver­schie­de­ner renom­mier­ter Nach­wuchs­teams im Rah­men eines klei­nen Lei­stungs­ver­glei­ches hoch­klas­si­gen Fuß­ball auf dem Sport­ge­län­de des FC Wacker Trailsdorf.

Bei hoch­som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren star­te­ten die Kicker aus der Talent­schmie­de des TSV 1860 Mün­chen mit einem 1:0‑Sieg gegen den VfL Kas­sel in den Nach­mit­tag. Das Gast­ge­ber­team des FC Ein­tracht Bam­berg 2010 muss­te zu Beginn eine 2:0‑Niederlage gegen den VfR Heil­bronn hin­neh­men. Die Heil­bron­ner waren auch das Team, dass den „Junglö­wen“ aus der baye­ri­schen Lan­des­haupt­stadt die ein­zi­ge Nie­der­la­ge (1:0) im Tur­nier zufü­gen konn­ten. Am Ende sicher­ten sich die Münch­ner mit 15 Punk­ten und einem Tor­ver­hält­nis von 7:3 den ersten Platz. Trotz der extre­men Hit­ze war den gut 130 Zuschau­ern auf dem grü­nen Geläuf in Trails­dorf aus sport­li­cher Sicht eini­ges gebo­ten: Schö­ne Spiel­zü­ge und schnel­le Kom­bi­na­tio­nen sorg­ten für packen­de Zwei­kämp­fe und enge Duel­le zwi­schen den teil­neh­men­den vier Mann­schaf­ten aus ganz Süddeutschland.

„Es waren heu­te durch­weg Begeg­nun­gen auf einem hohen sport­li­chen Niveau zu sehen. Vie­len Dank auch an den FC Wacker Trails­dorf für die erst­klas­si­ge Orga­ni­sa­ti­on!“ sagt James White, Trai­ner der U15-Junio­ren des FC Ein­tracht Bam­berg 2010.