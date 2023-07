OBER­FRAN­KEN. Fal­sche Poli­zei­be­am­te ergau­ner­ten mit der glei­chen Masche bin­nen zwei Tagen Bar­geld in Eggols­heim und Hirschaid. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Am Mon­tag­vor­mit­tag klin­gel­te das Tele­fon bei einer 65-Jäh­ri­gen in Eggols­heim. Es mel­de­te sich ein angeb­li­cher Poli­zei­be­am­ter. In der Nähe sei­en Ein­bre­cher fest­ge­nom­men wor­den und die Poli­zei wol­le das Ver­mö­gen der Ange­ru­fe­nen sichern, log der Unbe­kann­te. Am Abend leg­te die Dame einen nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Betrag zur Abho­lung durch einen der Täter bereit.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich

Zwi­schen 28 und 35 Jah­re alt

Zir­ka 180 Zen­ti­me­ter groß

Nor­ma­le Statur

Kur­zes, dunk­les Haar

3‑Ta­ge-Voll­bart

Beklei­det mit einem lang­ärm­li­gen Ober­teil und einer dunk­len Hose

Außer­dem könn­te eine dunk­le Limou­si­ne mit Bre­mer Kenn­zei­chen (HB-…) mit die­ser Tat in Zusam­men­hang ste­hen. Das Auto wur­de in der Nähe des Tat­orts gese­hen und war mit zwei männ­li­chen Per­so­nen besetzt.

Mit der glei­chen Masche rie­fen die Trick­be­trü­ger am Diens­tag­vor­mit­tag bei einem 82-Jäh­ri­gen in Hirschaid an. Auch ihm erzähl­ten die Täter ihre Geschich­te vom angeb­li­chen Ein­bruch in der Nach­bar­schaft. Am frü­hen Nach­mit­tag depo­nier­te der Mann einen nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Bar­geld­be­trag an sei­nem Grund­stück. Dort wur­de das Geld dann von einem Unbe­kann­ten abgeholt.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich

Etwa 25 Jah­re alt

Zir­ka 170 Zen­ti­me­ter groß

Dunk­le, kur­ze Haare

Beklei­det mit einer kur­zen Hose und einem T‑Shirt

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet nun um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Wer hat am Mon­tag­abend zwi­schen 18 und 19 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in Eggols­heim im Bereich Forch­hei­mer Stra­ße und Am Sport­feld bemerkt? Wer kann Anga­ben zur dunk­len Limou­si­ne mit Bre­mer Kenn­zei­chen machen?

Wer hat am Diens­tag­nach­mit­tag zwi­schen 12 und 14 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in Hirschaid im Bereich Allee­stra­ße bemerkt?

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.

Die Poli­zei Ober­fran­ken rät: