Der Land­kreis Coburg wird noch in die­sem Jahr damit begin­nen, erste Pro­jek­te aus sei­ner im April ver­ab­schie­de­ten „Richt­li­nie zur För­de­rung des Rad­ver­kehrs im Land­kreis Coburg“ umzu­set­zen. Ohne Gegen­stim­me hat der Aus­schuss für Umwelt, Ener­gie und Mobi­li­tät des Land­krei­ses bei einer nicht­öf­fent­li­chen Sit­zung im Land­rats­amt eine Prio­ri­tä­ten­li­ste zur Ver­bes­se­rung der Rad­we­ge-Infra­struk­tur verabschiedet.

Die Prio­ri­tä­ten­li­ste umfasst rund 40 Pro­jek­te – die mei­sten davon in Bau­last von Gemein­den, die bei der Umset­zung ihrer Vor­ha­ben eine Unter­stüt­zung sei­tens des Land­krei­ses wün­schen. Land­rat Seba­sti­an Straubel zeig­te sich nach der Sit­zung erfreut dar­über, dass die Prio­ri­tä­ten­li­ste noch heu­er in Angriff genom­men wird: „Wir haben es uns vor­ge­nom­men, die Qua­li­tät unse­rer Rad­we­ge deut­lich zu ver­bes­sern und dabei die Kom­mu­nen zu unter­stüt­zen. Mit unse­rer Ent­schei­dung haben wir das Zei­chen gesetzt, dass wir die­ses Ziel ent­schlos­sen angehen.“

Die erste Haupt­maß­nah­me, die noch heu­er in Angriff genom­men wird, ist die Asphal­tie­rung des bestehen­den Geh- und Rad­we­ges ent­lang der Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Mup­perg und Fürth am Berg. Die­se ist im Rad­we­ge­kon­zept des Land­krei­ses Coburg als Haupt­rou­ten­ver­bin­dung ein­ge­zeich­net und zudem ein offi­zi­el­ler Strecken­ab­schnitt des „Iron Curtain Trail“. Im Land­rats­amt rech­net man bei der Asphal­tie­rung sowie dem Neu­bau einer Que­rungs­hil­fe am Für­ther Orts­ein­gang mit Gesamt­ko­sten von rund 175.000 Euro, die der Land­kreis mit etwa 85.000 Euro bezu­schus­sen wird. Zusam­men mit wei­te­ren klei­ne­ren Maß­nah­men quer über den gesam­ten Land­kreis hin­weg kommt die Unter­stüt­zungs­lei­stung des Land­krei­ses zur Umset­zung der dring­li­chen Vor­ha­ben für 2023 auf ein Gesamt­vo­lu­men von knapp 100.000 Euro.

Die aktu­ell gül­ti­ge Prio­ri­tä­ten­li­ste reicht bis ins Jahr 2025. Jür­gen Alt (Fach­be­reichs­lei­ter Tief­bau am Land­rats­amt) beton­te mit Blick auf die Liste, dass die Kom­mu­nen immer die Mög­lich­keit haben wer­den, Pro­jek­te zu ver­schie­ben oder neu zu bean­tra­gen: „Die Umset­zung wird immer ein flie­ßen­der Pro­zess bleiben.“

Laut Kreis­tags­be­schluss vom 27. April ste­hen für die Jah­re 2024 und 2025 ins­ge­samt 263.000 Euro zur Unter­stüt­zung der Land­kreis­kom­mu­nen bei Rad­ver­kehrs­pro­jek­ten zur Ver­fü­gung. Schon jetzt ist die Nach­fra­ge aus den Kom­mu­nen grö­ßer als das vor­han­de­ne Bud­get. Domi­nik Wank (Stabs­stel­le Büro Landrat/​Mobilität) beton­te des­halb nach der Sit­zung: „Die Umset­zung der vor­ge­se­he­nen Maß­nah­men über 2023 hin­aus ist immer abhän­gig von den Haus­halt­be­ra­tun­gen der jewei­li­gen Jah­re. Die zahl­rei­chen Anfra­gen aus den Kom­mu­nen zur Ver­bes­se­rung der ört­li­chen Rad­ver­kehrs­be­din­gun­gen zei­gen, dass der Rad­ver­kehr prä­sen­ter denn je ist. Wir hof­fen des­halb sehr, dass uns die not­wen­di­gen Mit­tel zur Ver­fü­gung gestellt werden.“