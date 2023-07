Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er, Eber­mann­stadt und wei­te­re Bür­ger­mei­ster schlie­ßen sich dem Bür­ger­mei­ster­ap­pell für die kom­mu­na­le Ener­gie­wen­de in Bay­ern an. Die Kreis­vor­sit­zen­de des Gemein­de­ta­ges im Land­kreis Forch­heim hat sich neben wei­te­ren Gemein­de­ober­häup­tern dem Bür­ger­mei­ster­ap­pell „Zusam­men erfolg­reich erneu­er­bar“ ange­schlos­sen, um die Bedeu­tung der erneu­er­ba­ren Ener­gien für die loka­le Wert­schöp­fung und den Erfolg der kom­mu­na­len Ener­gie­wen­de in Bay­ern her­vor­zu­he­ben. Der Appell rich­tet sich an die baye­ri­sche Staats­re­gie­rung und an alle an der Ener­gie­wen­de betei­lig­ten Mini­ste­ri­en sowie den nach­ge­la­ger­ten Behör­den und for­dert die­se dazu auf, die Gemein­den auf ihrem Weg zur Kli­ma­neu­tra­li­tät kraft­voll zu unter­stüt­zen und mit allen Mit­teln für den beschleu­nig­ten Aus­bau erneu­er­ba­rer Hei­mat­en­er­gien, ins­be­son­de­re von Wind­ener­gie­an­la­gen, ein­zu­tre­ten. Der Appell wur­de bereits von über 300 Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­stern, davon über 60 aus Ober­fran­ken unter­zeich­net und es wer­den jeden Tag mehr. Mey­er freut sich, dass auch Land­rä­te und Ober­bür­ger­mei­ster dar­un­ter sind.

Die Stadt Eber­mann­stadt hat erst kürz­lich einen Solar­park auf einer Flä­che von knapp 20 Hekt­ar mit 20.000 Kilo­watt­peak ans Netz genom­men. Mit der Nach­bar­ge­mein­de Eggols­heim ist man dabei einen Wind­park auf der lan­gen Mei­le zu pla­nen. Die Wind­ge­schwin­dig­kei­ten auf der Lan­gen Mei­le mit um die 7 Meter pro Sekun­de bei 160 Meter Naben­hö­he sind für die Wirt­schaft­lich­keit sol­cher Anla­gen sehr gute Vor­aus­set­zun­gen. „Spä­te­stens mit dem bun­des­wei­ten Aus­stieg aus der Atom­kraft ist der Aus­bau der Erneu­er­ba­ren zu einem Muss geworden.

Der hei­ße Som­mer und die Fol­gen des Kli­ma­wan­dels erfor­dern ein kon­se­quen­tes Han­deln bei Aus­bau der Erneu­er­ba­ren. Das sehen auch immer mehr Kom­mu­nal­po­li­ti­ker so“ laut Mey­er. In Ober­fran­ken haben sich über 70% der Gemein­den auf den Weg gemacht und beim Regio­na­len Pla­nungs­ver­band die Poten­zi­al­flä­chen für Wind­kraft in ihrer Gemein­de geben las­sen und wol­len Bür­ger­wind­rä­der bau­en. Bei der Zusam­men­kunft der Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­ster beim Regio­na­len Pla­nungs­aus­schuss am ver­gan­gen Diens­tag wur­de deut­lich, dass in allen Land­krei­sen Ober­fran­kens vie­le Kom­mu­nen bei der Erzeu­gung von Rege­ne­ra­ti­ven Ener­gien auf dem Weg sind und nach der Locke­rung der Abstands­re­gel 10 H bei der Wind­kraft aktiv sind.

Durch die Mit­zeich­nung des Bür­ger­mei­ster­ap­pells möch­ten die Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­ster ein wich­ti­ges Signal an die Staats­re­gie­rung für mehr Tem­po und poli­ti­sche Unter­stüt­zung beim Auf­bau einer ver­sor­gungs­si­che­ren, preis­gün­sti­gen und kli­ma­neu­tra­len Ener­gie­ver­sor­gung sen­den und das Bewusst­sein dafür schär­fen, wel­che Bedeu­tung der loka­le Aus­bau rege­ne­ra­ti­ver Ener­gie­an­la­gen für eine siche­re Ener­gie­ver­sor­gung und wirt­schaft­li­che Zukunfts­chan­cen der baye­ri­schen Gemein­den hat.

Der Appell „Zusam­men erfolg­reich erneu­er­bar“ zielt dar­auf ab, die Umstel­lung auf erneu­er­ba­re Ener­gien in den baye­ri­schen Gemein­den durch ver­läss­li­che Ziel­vor­ga­ben, schnel­le Ver­wal­tungs­ver­fah­ren und spür­ba­re Vor­tei­le für Anrai­ner­ge­mein­de und Anwoh­ner zu beschleu­ni­gen und den aktu­ell schlep­pen­den Aus­bau von Ver­tei­ler­net­zen vor­an­zu­trei­ben. Dabei wer­den die Chan­cen der kom­mu­na­len Ener­gie­wen­de für Gemein­den und ihre Men­schen in den Fokus gerückt. „Wir und unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wol­len davon pro­fi­tie­ren und schließ­lich wol­len wir auch den Frei­staat Bay­ern mit sei­nem Ziel, bis 2040 kli­ma­neu­tral zu sein, unter­stüt­zen“ so Meyer.

Die Bür­ger­mei­ste­rin ist stolz dar­auf, Teil die­ses lan­des­wei­ten Netz­werks zu sein und freut sich dar­auf, von den Erfah­run­gen ande­rer Gemein­den zu pro­fi­tie­ren. Durch den Aus­tausch bewähr­ter Prak­ti­ken und den Ein­satz inno­va­ti­ver Tech­no­lo­gien will die Stadt Eber­mann­stadt ihre Maß­nah­men zur För­de­rung erneu­er­ba­rer Ener­gien wei­ter ver­bes­sern und so einen akti­ven Bei­trag zum Kli­ma­schutz leisten.

Mey­er lädt auch ande­re baye­ri­sche Gemein­den ein, sich dem Bür­ger­mei­ster­ap­pell „Zusam­men erfolg­reich erneu­er­bar“ anzu­schlie­ßen und sich gemein­sam für einen zukunfts­fä­hi­gen und erfolg­rei­chen Wirt­schafts­stand­ort Bay­ern und die baye­ri­schen Kli­ma­zie­le einzusetzen.