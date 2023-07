Die Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg fei­ert am Sonn­tag, 23. Juli 2023, ihr 20-jäh­ri­ges Bestehen mit einem bun­ten Stif­tungs­fest in der ehe­ma­li­gen Klo­ster­an­la­ge St. Micha­el. Von 13 bis 18 Uhr sind Bam­bergs Bür­ge­rin­nen und Bür­ger und alle Inter­es­sier­te herz­lich eingeladen.

Die Grün­dungs­ur­kun­de der Stif­tung ist auf den 23. Juli 2003 datiert: Zehn Jah­re nach dem Erhalt des Welt­erbe-Titels wur­de die Stif­tung durch die Stadt Bam­berg ins Leben geru­fen, um den Erhalt der Denk­mä­ler und das kul­tu­rel­le Leben in Bam­berg zu för­dern. Seit­dem wur­den durch die Stif­tung knapp 900 Zuschüs­se durch das För­der­pro­gramm „Bam­ber­ger Modell“ bewil­ligt, mit einer Gesamt­sum­me von ca. 3 Mil­lio­nen Euro. Dadurch wird die Sanie­rung von Ein­zel­denk­mä­lern und Ensem­ble­ge­bäu­den im Bam­ber­ger Welt­erbe bezu­schusst. Kul­tur­pro­jek­te in Bam­berg konn­ten mit ca. 800.000 Euro geför­dert wer­den. Prei­se für her­aus­ra­gen­de Sanie­run­gen wur­den in Höhe von 69.000 Euro ver­ge­ben. Es ist eine Bam­ber­ger Erfolgsgeschichte.

Die Ver­gan­gen­heit bewah­ren, die Gegen­wart bele­ben, die Zukunft gestal­ten! Unter die­sem Stif­tungs-Mot­to sol­len den Besu­che­rin­nen und Besu­chern an die­sem Tag die Ergeb­nis­se und Erfol­ge der 20-jäh­ri­gen Arbeit vor­ge­stellt wer­den. Vor­stands­vor­sit­zen­der Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Ulrich Bau­er-Born­emann, Vor­sit­zen­der des Kura­to­ri­ums der Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg, emp­fan­gen die Gäste um 13 Uhr mit einem Grußwort.

Die Ver­gan­gen­heit bewahren

Meh­re­re span­nen­de Kurz-Vor­trä­ge sind vorgesehen:

Bert­ram Felix, Berufs­mä­ßi­ger Stadt­rat: „20 Jah­re Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bamberg“

Dr. Kri­stin Kne­bel, Direk­to­rin der Muse­en der Stadt Bam­berg: „Infor­ma­tio­nen über die aktu­el­len Pla­nun­gen zum E.T.A.-Hoffmann-Haus“

Dr. Deng­ler-Schrei­ber, Histo­ri­ke­rin: „Micha­els­ber­ger Geschichte(n)“

Karin Ham­per, Immo­bi­li­en­ma­nage­ment, Bau­lei­tung St. Micha­el: „Hin­ter den Kulis­sen der Generalsanierung“

Prof. Bet­ti­na Wag­ner, Biblio­theks­di­rek­to­rin, Staats­bi­blio­thek Bam­berg: „Das Welt­do­ku­men­ten­er­be in Bamberg“

Es ist kei­ne Anmel­dung für die Vor­trä­ge erfor­der­lich. Das genaue Pro­gramm mit Uhr­zei­ten und Lage­plan wird noch bekannt­ge­ge­ben (auch online unter https://​www​.stif​tung​-welt​kul​tur​er​be​.de/​j​u​b​i​l​a​eum).

Fol­gen­de Son­der­füh­run­gen wer­den angeboten:

Dr. Peter Rude­rich: „Ein Spa­zier­gang zum Micha­els­berg – Spu­ren aus 20 Jah­ren Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg“ (buch­bar über BAM­BERG Tou­ris­mus & Kon­gress Service)

Rudolf Span­gel, Immo­bi­li­en­ma­nage­ment, Klo­ster­team-Natur­stein: Füh­rung durch die Klo­ster­ge­bäu­de (es ist kei­ne Anmel­dung erforderlich)

Dane­ben kön­nen Sie sich auch durch Info­stän­de und Kurz­fil­me über die Sanie­rung der Klo­ster­an­la­ge informieren.

Die Gegen­wart beleben

Für den Erhalt des Welt­erbes sind gute Hand­wer­ker immens wich­tig. Sie stel­len ihre Tätig­kei­ten vor und laden auch zum Mit­ma­chen ein. Die IG Bam­ber­ger Gärt­ner betrei­ben zusam­men mit dem Zen­trum Welt­erbe Bam­berg und dem Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um einen gemein­sa­men Info-Pavil­lon mit ver­schie­de­nen Aktio­nen. Regio­na­le Pro­duk­te kön­nen beim Imker der Bür­ger­spi­tal­stif­tung und bei den Bam­ber­ger Gärt­nern erwor­ben wer­den. Musi­ka­lisch umrahmt wird das Fest von der Städ­ti­schen Musikschule.

Als ein­ma­li­ge Akti­on kön­nen sich Besu­che­rin­nen und Besu­cher für eine Neu­auf­la­ge des „Bam­berg-Wim­mel­buchs“, mit neu­en Moti­ven des Bam­ber­ger Welt­kul­tur­er­bes, foto­gra­fie­ren las­sen. Die­se Fotos wer­den als Illu­stra­ti­ons­vor­la­gen für das Buch verwendet.

Außer­dem lockt eine Tom­bo­la mit attrak­ti­ven Prei­sen. Für Schwin­del­freie besteht bei schö­nem Wet­ter auch letzt­mals die Mög­lich­keit mit dem Auf­zug an den Tür­men der Kir­che hin­auf­zu­fah­ren. Ein Blick auf das Welt­kul­tur­er­be Bam­berg von ganz oben ist dann mög­lich! Der Erlös aus bei­den Aktio­nen wird für den Erhalt der Kir­che St. Micha­el verwendet.

Die Zukunft gestalten

Ein umfang­rei­ches Kin­der­pro­gramm rund um den Ster­nen­brun­nen und im Innen­hof der Klo­ster­an­la­ge wird durch das Don-Bos­co-Jugend­werk, die IG Bam­ber­ger Gärt­ner und das Thea­ter am Micha­els­berg gestal­tet. Mär­chen-Lesun­gen für Kin­der von Andre­as Ulich im Info­zen­trum und wei­te­re High­lights wie Hüpf­burg, Kin­der­schmin­ken, Jon­gla­ge, Akro­ba­tik, Seil­sprin­gen, Slack­li­ne-Par­cours und nicht zuletzt Gum­mi­stie­fel-Ziel­wurf sind geboten.

Für das leib­li­che Wohl ist natür­lich bestens gesorgt: Es wer­den lecke­re regio­na­le Spei­sen wie selbst­be­leg­ter Flamm­ku­chen, haus­ge­backe­ne Kuchen und Kaf­fee, alko­hol­freie Geträn­ke sowie (Wild-)Bratwürste vom Bam­ber­ger Stifts­la­den und dem Forst­be­trieb der Bür­ger­spi­tal­stif­tung ange­bo­ten. Außer­dem wird der Sil­va­ner vom Micha­els­berg aus­ge­schenkt. Das Frän­ki­sche Braue­rei­mu­se­um über­nimmt den Bier­aus­schank und die Restau­rants am Micha­els­berg bie­ten à la car­te an. Für Abküh­lung sorgt die „Eiskist“ aus Reundorf.

Kurz­in­fo:

Stif­tungs­fest am 23. Juli, 13 bis 18 Uhr in der ehe­ma­li­gen Klo­ster­an­la­ge St. Micha­el (Par­ken ist nicht mög­lich): Einen Lage­plan gibt es recht­zei­tig auf www​.stif​tung​-welt​kul​tur​er​be​.de und www​.buer​ger​spi​tal​stif​tung​.de sowie in den Sozia­len Medien.

Am Sams­tag, 22. Juli 2023, fin­det von 15 bis 20 Uhr und am Sonn­tag, 23. Juli 2023, von 13 bis 20 Uhr das belieb­te Wein­fest unter Lei­tung des neu­en Win­zers vom Micha­els­berg am Win­zer­haus im Wein­berg statt.

Zu beach­ten: Die Zufahrt zur Klo­ster­an­la­ge ist wegen Bau­ar­bei­ten nur ein­ge­schränkt mög­lich, die Ein­fahrt in den Innen­hof ist an die­sem Tag nicht mög­lich. Park­plät­ze sind dort nicht vor­han­den. Emp­foh­len wer­den die Zugän­ge über den Bene­dik­ti­ner­weg, von der Aufseßstraße/​den Mai­en­brun­nen, Unte­re Sand­stra­ße oder der Stra­ße Michels­berg oder die Anfahrt mit den öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln. Die Linie 910 hält bau­stel­len­be­dingt am Jakobs­platz oder am Kli­ni­kum am Michaelsberg.

Aus­künf­te zum Thema:

Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg, Clau­dia Schelbert

Micha­els­berg 10, 96049 Bam­berg, Tel.: 0951/87–2411, Fax: 87–2420,

E‑Mail: info@​stiftung-​weltkulturerbe.​de, www​.stif​tung​-welt​kul​tur​er​be​.de