Anfang Juli tag­te die Bezirks­ver­samm­lung der Frau­en-Uni­on Ober­fran­ken im Schüt­zen­haus der Braue­rei Kraus in Hirschaid. Neben Berich­ten der Bezirks­vor­sit­zen­den und der Schatz­mei­ste­rin stan­den Neu­wah­len auf der Tages­ord­nung. Mit einem EIN­STIM­MI­GEN VOTUM wur­de Dr.Silke Lau­nert im Amt der Bezirks­vor­sit­zen­den bestä­tigt. Sil­ke Lau­nert war dank­bar und sehr erfreut über das Ergeb­nis und freut sich auf zwei wei­te­re Jah­re mit moti­vier­ten Frau­en aus ganz Ober­fran­ken. Es gab ein Jubi­lä­um zu fei­ern, Dr.Launert steht seit 10 Jah­ren erfolg­reich an der Spit­ze der Frau­en-Uni­on Ober­fran­ken. „Es braucht eine, die mutig vor­an­geht, moti­viert, den Laden zusam­men­hält und unbe­irrt nach vor­ne schaut – das ist Dr.Silke Lau­nert für die Frau­en-Uni­on Ober­fran­ken!“ meint die stell­ver­tre­ten­de Bezirks­vor­sit­zen­de Sabi­ne Saam. Als Zei­chen der­Wert­schät­zung über­reich­te Tan­ja Her­bert-Nebe ein Prä­sent an die Vorsitzende.

Seit der letz­ten Bezirks­ver­samm­lung im Okto­ber 2022 fan­den zahl­rei­che Vor­stands­sit­zun­gen online und in Prä­senz in ganz Ober­fran­ken statt. Der Besuch des SOS-Kin­der­dor­fes in Immenreuth und ein Vor­trag zu Künst­li­cher Intel­li­genz gemein­sam mit dem Bezirks­ver­band Ober­pfalz sind beson­ders erwäh­nens­wert. Die Ein­rich­tung des Bezirks Ober­fran­ken, das Haus Mar­teau in Lich­ten­berg beein­druck­te mit dem Kon­zert­saal und dem Besuch eines Mei­ster­kon­zer­tes. Ein Men­to­ring­pro­gramm für kom­mu­nal­po­li­tisch inter­es­sier­te Frau­en wur­de neu auf­ge­legt und läuft für zwei Jah­re mit zwei­stel­li­ger Teil­neh­me­rin­nen­zahl. Die Frau­en-Uni­on Ober­fran­ken ist kam­pa­gne­fä­hig, was mit Aktio­nen bei Face­book und Insta­gram bewie­sen wur­de. Der „Pla­stik­tü­ten­freie Tag“ am 03.Juli wur­de genutzt, um mit einem wit­zi­gen Reel auf die Bedeu­tung von Mehr­weg­ta­schen auf­merk­sam zu machen. Bei der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Lounge in the city“ steht der Netz­werk­cha­rak­ter im Vor­der­grund und bis­her wur­den in Koope­ra­ti­on mit den Kreis­ver­bän­den Forch­heim und Bay­reuth Land Netz­wer­ke geknüpft. Es fol­gen Ver­an­stal­tun­gen in Hof und Bam­berg, wei­te­re sind in Pla­nung. Die ober­frän­ki­sche Liste der CSU zur Land­tags­wahl wird ange­führt von einer Frau, Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, MdL. Für die Land­tags- und Bezirks­tags­wahl am 08.Oktober 2023 kan­di­die­ren Frau­en aus der Frau­en-Uni­on auf bei­den Listen und erfolg­ver­spre­chen­den Plätzen.

Gruß­wor­te

Gruß­wor­te spra­chen Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml (MdL), MdB Emmi Zeul­ner, MdL Hol­ger Dre­mel, MdB Tho­mas Sil­ber­horn, JU Bezirks­vor­sit­zen­der Mar­kus Oester­lein, CSU Orts­vor­sit­zen­der Andre­as Göl­ler und die Kreis­vor­sit­zen­de der Frau­en-Uni­on Bam­berg Land, Ange­li­ka Saffer.

„Der Land­kreis Bam­berg liegt im Her­zen Fran­kens, im Nor­den Bay­erns, in der Mit­te Deutsch­lands und im Zen­trum Euro­pas“ so stell­te Ange­li­ka Saf­fer ihre Hei­mat vor.

Alle Dele­gier­ten beka­men ein „Genuss­la“ über­reicht mit Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al, dass auf­zeigt, was den schö­nen Land­kreis Bam­berg lebens- und lie­bens­wert macht. So konn­te Wei­zen­mehl der Wies­neth Müh­le, Sam­bach, ver­schie­de­nes Gemü­se der Gar­ten- und Ver­suchs­an­stalt Veits­höch­heim – Nie­der­las­sung Bam­berg, Äpfel von Obst­an­bau Graeb, Lis­berg Bier der Braue­rei Kraus, Hirschaid, Sekt vom Möbel­haus XXXL Lutz Hirschaid, Musik­in­stru­men­te vom Musik­haus Tho­mann, Bur­ge­brach und Kos­me­tik­pro­duk­te von DM Dro­ge­rie­markt gete­stet werden.

Petra Öhring, Cori­na Grimm, Syl­via Heib, Hei­di Bau­er, Nad­ja Hein­buch und Pia Aßmann wur­den mit Prä­sen­ten aus dem Bezirks­vor­stand verabschiedet.

Der Bezirks­vor­stand der Frau­en-Uni­on Ober­fran­ken 2023 bis 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

Bezirks­vor­sit­zen­de: Dr. Sil­ke Lau­nert, MdB

Stell­ver­tre­te­rin­nen: Tan­ja Her­bert-Nebe (Kreis­ver­band Forch­heim), Sabi­ne Hab­la (Kreis­ver­band Bay­reuth Land), Sabi­ne Saam (Kreis­ver­band Bam­berg Land), Chri­sti­ne Fei­ler (Kreis­vr­band Hof Stadt)

Schrift­füh­re­rin­nen: Elke Eberl (Kreis­ver­band Bam­berg Land), Kath­rin Hei­ke (Kreis­ver­band Coburg Land)

Digi­tal­be­auf­trag­te: Tina Kast­ner (Kreis­ver­band Bam­berg Land)

Schatz­mei­ste­rin: Hel­ga Geheeb (Kreis­ver­band Bam­berg Land)

Bei­sit­ze­rin­nen: Manue­la Tre­bes, Rebec­ca Tur­ba­nisch, Mar­ti­na Heben­danz, Ursu­la Ehr­ler, Bir­git Knör­lein, Bri­git­te Soziaghi, Alex­an­dra Stöcker, Ker­stin Schnapp­auf, Lisa-Cath­rin Leit­ner, Chri­sti­ne Berek, Julia­ne Mül­ler, Rag­ida Deeb, Regi­na Schr­embs, Gabi Baumgärtner.