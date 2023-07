Vie­le Mit­mach­ak­tio­nen für die gan­ze Fami­lie am 22. Juli 2023 von 10 bis 17 Uhr



Unter dem Mot­to „Der Akti­ons­tag für Kin­der und Fami­li­en“ laden am Sams­tag, 22. Juli 2023, der Stadt­bau­hof und das Klär­werk von 10 bis 17 Uhr zu einem Tag der offe­nen Tür ein. Dabei infor­mie­ren die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Stadt­bau­hofs und des Klär­werks über ihre Arbeit.

Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger wird den Tag der offe­nen Tür um 11 Uhr eröff­nen. An die­sem Tag wer­den nicht nur Fahr­zeu­ge und Gerä­te gezeigt, wer will, kann auch in einem gro­ßen Müll­wa­gen, auf einer Kehr­ma­schi­ne oder in einem Lkw mit einem 4‑Me­ter- Win­ter­dienst­pflug mit­fah­ren. Wei­ter­hin kön­nen die Besu­che­rin­nen und Besu­cher die Werk­stät­ten, wie die Male­rei und Schrei­ne­rei, besich­ti­gen, wo hand­werk­li­che Vor­füh­run­gen gezeigt wer­den. Auch die Kam­pa­gne „Let’s go mehr­weg“, eine gemein­sa­me Initia­ti­ve von Stadt und Land­kreis Bay­reuth, betei­ligt sich mit Spie­len am Akti­ons­tag und gibt Tipps zur Abfall­ver­mei­dung sowie zur Wiederverwertung.

Wer wis­sen will, wie aus Schmutz­was­ser wie­der sau­be­res Was­ser wird, ist bei einem Rund­gang durch das Klär­werk rich­tig. Inter­es­sier­te erhal­ten einen Ein­blick, wie das Abwas­ser gerei­nigt wird, wie Klär­gas ent­steht, das zur Ener­gie­ge­win­nung genutzt wird, und wie Klär­schlamm durch die Son­ne getrock­net wird. Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth wird zudem über die aktu­el­len Erkennt­nis­se zum The­ma Mikro­pla­stik in der Umwelt informieren.

Mit­mach­ak­tio­nen für Kinder

Vor allem für Kin­der sind am Tag der offe­nen Tür vie­le Mit­mach­ak­tio­nen vor­ge­se­hen, etwa die „Müll­ton­nen­ral­lye“ – eine Art Hin­der­nis­lauf mit Müll­ton­nen –, bei der es auch klei­ne Prei­se zu gewin­nen gibt, oder der Ver­kehrs­zei­chen-Par­cours, den die Kin­der mit dem Bob­by-Car befah­ren kön­nen. An einer Pfla­ster­flä­che kön­nen Groß und Klein unter fach­män­ni­scher Anlei­tung selbst Hand anle­gen. Ein High­light ist der Fahr­rad- und Motor­rad-Fahr­si­mu­la­tor, auf dem man vir­tu­ell sei­ne Run­den dre­hen kann. Für Essen und Trin­ken ist aus­rei­chend gesorgt. Außer­dem wird es eine Hüpf­burg sowie einen Süßig­kei­ten- und Eis­ver­kauf geben.