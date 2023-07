Men­ta­le Fit­ness – Gesund durch die Ausbildung

Wer sich im Arbeits­all­tag wohl­füh­len und gute Lei­stun­gen erbrin­gen möch­te, muss mit Stress im Job umge­hen kön­nen. Das gilt vor allem auch für Aus­zu­bil­den­de, die sich mit ihrem Start ins Berufs­le­ben vie­len neu­en Her­aus­for­de­run­gen stel­len müs­sen. Um ihre Schü­le­rin­nen und Schü­ler dafür fit zu machen, star­tet die Berufs­schu­le III in Bam­berg jetzt mit dem Prä­ven­ti­ons­pro­gramm „STARK – Resi­li­enz und Stress­kom­pe­tenz in Schu­le und Aus­bil­dung“, das von der Schu­le­wirt­schaft Aka­de­mie im Bil­dungs­werk der Baye­ri­schen Wirt­schaft e.V. ent­wickelt und von der AOK Bay­ern finan­zi­ell geför­dert wird. „Wir wol­len mit der För­de­rung die­ses Prä­ven­ti­ons­pro­gramms die men­ta­le Gesund­heit von Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen sowohl in ihrer Lebens­welt Berufs­schu­le als auch in ihrem Aus­bil­dungs­be­trieb stär­ken“, so Gesund­heits­exper­tin Doris Spod­dig von der AOK in Bamberg.

Indi­vi­du­el­le Gesund­heits­kom­pe­tenz stärken

Auch Aus­zu­bil­den­de lei­den bereits unter arbeits­be­ding­ten gesund­heit­li­chen Pro­ble­men. Das zei­gen Ergeb­nis­se eine reprä­sen­ta­ti­ve Befra­gung des Wis­sen­schaft­li­chen Insti­tuts der AOK (WIdO) aus dem Jahr 2019. Dem­nach berich­te­ten 63,7 Pro­zent der befrag­ten Aus­zu­bil­den­den von kör­per­li­chen und 52,3 Pro­zent von psy­chi­schen Beschwer­den. Die­se Sym­pto­me brach­ten die Azu­bis mehr­heit­lich mit ihrem Arbeits­platz in Ver­bin­dung. „Den­noch waren drei Vier­tel der Aus­zu­bil­den­den sehr zufrie­den mit den Arbeits­be­din­gun­gen in ihrem Betrieb“, so Schul­lei­ter Pan­kraz Männlein.

Eige­ne Res­sour­cen nutzen

Das Prä­ven­ti­ons­pro­gramm STARK hilft daher dabei, die indi­vi­du­el­le Stress­kom­pe­tenz zu stei­gern und eige­ne Res­sour­cen effek­tiv und gezielt ein­zu­set­zen. Zudem wird die Fähig­keit geför­dert, bela­sten­de Situa­tio­nen gut zu über­ste­hen und im Ide­al­fall sogar gestärkt dar­aus her­vor­zu­ge­hen. „Das Kern­ele­ment des Pro­gramms ist die Schu­lung der Lehr­kräf­te an der Berufs­schu­le und der Aus­bil­dungs­ver­ant­wort­li­chen in den Betrie­ben“, so Pan­kraz Männ­lein. Die teil­neh­men­den Lehr­kräf­te set­zen die STARK-Pro­gramm­in­hal­te danach gemein­sam mit ihren Schü­le­rin­nen und Schü­lern im Unter­richt selbst­stän­dig um. Zusätz­lich hilft die soge­nann­te Anti-Stress-Metho­den-Box, die klei­ne Übun­gen zur Stress­re­duk­ti­on bereit­hält und damit die Inhal­te von STARK ergänzt. Ein wei­te­rer Bau­stein des Prä­ven­ti­ons­pro­gramms ist die Schu­lung der Aus­bil­dungs­ver­ant­wort­li­chen in den dazu­ge­hö­ri­gen Aus­bil­dungs­be­trie­ben der jun­gen Erwach­se­nen. Fach­leu­te ver­mit­teln Grund­la­gen zu den The­men Stress und Resi­li­enz mit prak­ti­schen Metho­den und Übun­gen, um für den Bereich psy­chi­sche Gesund­heit zu sensibilisieren.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Prä­ven­ti­ons­pro­gramm STARK gibt es online unter www​.aok​.de/​p​k​/​b​a​y​e​r​n​/​s​t​ark oder www​.stark​-bay​ern​.de.