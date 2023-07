Der Betreu­ungs­ver­ein der AWO bie­tet drei kosten­freie Bera­tun­gen zu Pati­en­ten­ver­fü­gung, Vor­sor­ge­voll­macht und Betreu­ungs­ver­fü­gung an. Egal, ob Sie sich das erste Mal mit dem The­ma aus­ein­an­der­set­zen, mit Ange­hö­ri­gen die Vor­sor­ge ange­hen möch­ten oder ob Sie beim Aus­fül­len der Voll­mach­ten Hil­fe benö­ti­gen. Im Bür­ger­zen­trum Forch­heim (Paul-Kel­ler-Str. 17) kön­nen Sie an drei Ter­mi­nen immer am Frei­tag (28. Juli 2023, 10.00 – 12.00 Uhr / 1. Sep­tem­ber 2023, 10.00 – 12.00 Uhr / 6. Okto­ber 2023, 10.00 – 12.00 Uhr) die Sprech­stun­de zur Klä­rung die­ser Fra­gen wahrnehmen.

Um lan­ge War­te­zei­ten zu ver­mei­den, wird um Anmel­dung beim Lei­ter des Betreu­ungs­ver­eins Jan Röß­ler per Mail jr-​betreuungsverein@​awo-​forchheim.​de oder tele­fo­nisch 09191/3405050 gebe­ten. (AWO Forchheim)