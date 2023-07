Japa­ni­sche Autorin besucht Mittelschüler

Shaw Kuz­ki ist in ihrer Hei­mat eine der bekann­te­sten Schrift­stel­le­rin­nen. In Ecken­tal sprach sie vor allem über die Kata­stro­phe, die ihre Hei­mat­stadt vor fast 80 Jah­ren für immer ver­än­dert hat.

Der Mor­gen des 6. August 1945 war in der japa­ni­schen Groß­stadt Hiro­shi­ma so nor­mal, wie es ein Mor­gen in Kriegs­zei­ten nur sein kann. Der Him­mel war wol­ken­los, Men­schen gin­gen zur Arbeit, Eltern schick­ten ihre Kin­der zur Schu­le. Kei­ner der etwa 300.000 Ein­woh­ner ahn­te, dass die Stadt auf eine bei­spiel­lo­se Kata­stro­phe zusteu­er­te – nicht ein­mal, als kurz nach 7 Uhr Luft­alarm aus­ge­löst wur­de. Nach der Ent­war­nung eine gute hal­be Stun­de spä­ter ging das Leben in Hiro­shi­ma wei­ter sei­nen gewohn­ten Gang. Bis um 8.16 Uhr die Atom­bom­be über der Stadt explodierte.

Zehn­tau­sen­de Men­schen star­ben, Hiro­shi­ma wur­de zum größ­ten Teil zer­stört, die Fol­gen sind bis heu­te sicht- und spür­bar – auch in der Kunst und Kul­tur. In Japan hat sich ein eige­nes Gen­re ent­wickelt, das sich dem Andenken an die Opfer und der Erin­ne­rung an die Kata­stro­phe ver­schrie­ben hat: die soge­nann­te „Atom­bom­ben­li­te­ra­tur“. Eine ihrer Ver­tre­te­rin­nen ist die 1957 in Hiro­shi­ma gebo­re­ne Shaw Kuz­ki. Sie zählt zu den bekann­te­sten Jugend­buch­au­torin­nen Japans. In Deutsch­land ken­nen sie bis­her nur Weni­ge – die Ecken­ta­ler Mit­tel­schü­ler sind da eine Aus­nah­me. Im Rah­men des „White Ravens“-Festival für Inter­na­tio­na­le Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur kamen in den Genuss einer Stun­de mit Shaw Kuz­ki. Ver­mit­telt hat­te das die Gemein­de­bü­che­rei, deren Mit­ar­bei­te­rin Manue­la Rauch sich um die ent­spre­chen­de Orga­ni­sa­ti­on küm­mer­te. Die Autorin rei­ste nach Ecken­tal mit dem Japa­no­lo­gen und Über­set­zer Gre­gor Wakounig, der Spre­che­rin Dascha von Wabe­rer sowie ihren Mit­ar­bei­te­rin­nen Rei­na Naka­no und Mika­wo Funabashi.

Dascha von Wabe­rer trug eine ins Deut­sche über­setz­te Pas­sa­ge aus Kuz­kis Roman „Die schwim­men­den Later­nen von Hiro­shi­ma“ vor. Die Stadt gedenkt am Jah­res­tag der Opfer der Atom­bom­be mit eben­sol­chen Later­nen. Mit den Namen der Ver­stor­be­nen ver­se­hen wer­den sie auf einem Fluss aus­ge­setzt. Doch die Jugend­li­che Nazo­mi ent­deckt, dass ihre Mut­ter eine namen­lo­se Later­ne auf den Weg geschickt hat – für wen? Der­weil ist die Schnei­de­rin Sudo in tie­fe Trau­er ver­sun­ken: Sie hat­te ihren Sohn wegen einer Nich­tig­keit geschimpft und ohne Ver­söh­nung zur Schu­le geschickt – kurz dar­auf war von ihm nur noch ein ver­brann­tes Hemd übrig. Doch sie bemerkt: Auch ande­re Müt­ter trauern …

Ange­sichts die­ses Plots stell­ten sich Shaw Kuz­ki und die Schü­ler vie­le schwie­ri­ge Fra­gen, etwa wel­ches Schul­fach bei einem Krieg als erstes abge­schafft wür­de. Doch auch Kurz­wei­li­ges hat­te bei die­ser Begeg­nung Platz, etwa Erläu­te­run­gen zu japa­ni­scher Spra­che und Dicht­kunst. Rek­tor Ger­hard May­er freu­te sich sehr über den inter­na­tio­na­len Gast. Er dank­te stell­ver­tre­tend für die Mit­tel­schu­le dem Büche­rei­team sowie der Markt­ge­mein­de. Der Besuch sei ein Zei­chen dafür, wie sehr die Mit­tel­schu­le geschätzt wer­de. Auch Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le dank­te dem Büche­rei­team für sei­nen Ein­satz: „Mit ihrem Enga­ge­ment zeigt unse­re Büche­rei ein­mal mehr, dass sie nicht nur zur För­de­rung des Lesens, son­dern auch zur Bil­dung in unse­rer Gemein­schaft einen wich­ti­gen Bei­trag leistet.“