Für ihr betrieb­li­ches Gesund­heits­ma­nage­ment ist die Fir­ma Loh­mann-koe­ster aus­ge­zeich­net worden.

Loh­mann-koe­ster macht von sich reden. Das Alten­dor­fer Unter­neh­men erhielt als eines von 11 baye­ri­schen Fir­men und als ein­zi­ges im Land­kreis Bam­berg für sein betrieb­li­ches Gesund­heits­ma­nage­ment das Gold-Zer­ti­fi­kat der AOK Bay­ern. Klaus Knorr, Direk­tor der AOK-Direk­ti­on Bam­berg, über­gab gemein­sam mit dem Prä­si­den­ten der IHK, Dr. Micha­el Waas­ner und dem Prä­si­den­ten der HWK, Mat­thi­as Graß­mann die Aus­zeich­nung an den Geschäfts­füh­rer Ste­fan Hofmann.

Gesun­de Mit­ar­bei­ter sind nicht nur in der Arbeit glück­li­cher und zufrie­de­ner, son­dern stei­gern auch die Wett­be­werbs­fä­hig­keit ihres Unter­neh­mens. Das hat der Alten­dor­fer Spe­zia­list für die Her­stel­lung von Baby- und Inkon­ti­nenz­win­deln in Deutsch­land schon vor Jah­ren erkannt. Jetzt ist das Unter­neh­men für sein syste­ma­ti­sches und inno­va­ti­ves Enga­ge­ment im Bereich des betrieb­li­chen Gesund­heits­ma­nage­ments von der AOK Bay­ern mit dem Gold-Zer­ti­fi­kat als „Gesun­des Unter­neh­men“ aus­ge­zeich­net worden.

Grund­la­ge für die hohe Aus­zeich­nung ist eine umfang­rei­che Audi­tie­rung des betrieb­li­chen Gesund­heits­ma­nage­ments durch den Zer­ti­fi­zie­rungs­part­ner der AOK, die Deut­sche Gesell­schaft zur Zer­ti­fi­zie­rung von Manage­ment­sy­ste­men GmbH (DQS). Im Novem­ber 2022 wur­de schließ­lich das Audit durch die DGS abge­schlos­sen. Es wur­den Stär­ken und Ver­bes­se­rungs­po­ten­tia­le sowie der Stand des Betrieb­li­chen Gesund­heits­ma­nage­ments nach einem bun­des­weit ein­heit­li­chen Qua­li­täts­stan­dard ermit­telt. Gro­ßen Wert legt Loh­mann-koe­ster auf ver­schie­de­ne Gesund­heits­an­ge­bo­te für sei­ne Mit­ar­bei­ter. Dazu gehört eine Fül­le von Maß­nah­men zur För­de­rung und Erhal­tung der psy­chi­schen und phy­si­schen Gesund­heit. Die Bei­spie­le rei­chen von den The­men „Beweg­te Pau­se“ oder „Gesun­des Füh­ren“ bis zur Ergo­no­mie­schu­lung an allen Arbeits­plät­zen in den Büro- und Fer­ti­gungs­be­rei­chen. „Beson­ders freut uns, dass die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter die Ange­bo­te so zahl­reich anneh­men“ erläu­ter­te der Geschäftsführer.

Punk­ten konn­te das Gesund­heits­ma­nage­ment von Loh­mann-koe­ster bei den Audi­to­ren vor allem durch den Ein­satz ver­schie­de­ner Instru­men­te zur Eva­lu­ie­rung der Mit­ar­bei­ter­zu­frie­den­heit wie Mit­ar­bei­ter­be­fra­gun­gen, ein Talent­ma­nage­ment, Ziel­ver­ein­ba­rungs­ge­sprä­che und der Ver­an­ke­rung des The­mas Gesund­heit in den jähr­li­chen Mit­ar­bei­ter­ge­sprä­chen. Als bemer­kens­wert wur­de außer­dem genannt, dass das The­ma Gesund­heit im Betrieb und damit die regel­mä­ssi­ge Pla­nung und Umset­zung von Gesund­heits­an­ge­bo­ten auf vie­le Schul­tern ver­teilt ist.

Hof­mann unter­strich, dass vor allem das lang­jäh­ri­ge Enga­ge­ment von Cari­na Plei­chin­ger als Koor­di­na­to­rin des Betrieb­li­chen Gesund­heits­ma­nage­ments und Frank Mirsch­ber­ger in sei­ner Funk­ti­on als Fach­kraft für Arbeits­si­cher­heit zum Erfolg bei­tra­gen. Sie set­zen sich bestän­dig für das Wohl­erge­hen der Mit­ar­bei­ten­den am Arbeits­platz ein und sind ein wich­ti­ges und aner­kann­tes Bin­de­glied zwi­schen der Füh­rungs­ebe­ne und den gesund­heit­li­chen Anlie­gen der Beschäftigten.