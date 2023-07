Ent­schei­den­der Bau­stein zur Auf­wer­tung des Grü­nen Mark­tes / Auf­wer­tung auch am Kra­nen und am Geyerswörthplatz

Wer in der Bam­ber­ger Innen­stadt unter­wegs ist, freut sich über ein schat­ti­ges Plätz­chen zum Hin­set­zen und Aus­ru­hen. In die­sen Tagen wird das Ange­bot im Zen­trum des Welt­erbes deut­lich aus­ge­baut: An drei Stand­or­ten wur­den und wer­den neue Sitz­bän­ke errich­tet, die ins­ge­samt bis zu 60 Per­so­nen Platz bie­ten – dar­un­ter auch am Grü­nen Markt.

Dort wird Bam­berg Ser­vice ab Diens­tag, 18. Juli, drei Rund­bän­ke um die gro­ßen Pla­ta­nen am Ein­gang zur Fuß­gän­ger­zo­ne instal­lie­ren. Die Maß­nah­me, die allei­ne rund 30 neue Sitz­ge­le­gen­hei­ten schafft, ist der wesent­li­che Bau­stein zur Auf­wer­tung des vor­her von Imbiss­bu­den und par­ken­den Fahr­rä­dern gepräg­ten Are­als. Im Rah­men des vom Bun­des­pro­gramm „ZIZ Zukunfts­fä­hi­ge Innen­städ­te und Zen­tren“ geför­der­ten Pro­jekts „Mitte.Bamberg.2025“ war bereits im Früh­jahr die alte Fahr­rad­ab­stell­an­la­ge ent­fernt wor­den, inzwi­schen erfolg­te auch die Ver­le­gung der Imbiss­bu­den an neue Stand­or­te, sowie der Abbau stö­ren­der Infra­struk­tur­ein­rich­tun­gen. Mit dem Auf­bau der drei Rund­bän­ke soll­te dann auch das „wil­de Par­ken“ durch Fahr­rä­der und Motor­rä­der deut­lich redu­ziert wer­den. Ergänzt wird die Neu­ge­stal­tung am Grü­nen Markt dann im Lau­fe des Jah­res noch durch histo­ri­sche Auf­nah­men am Strom­ka­sten, sowie durch eine Kom­bi­na­ti­on aus Info- und Spielpunkt.

Bereits in die­ser Woche wur­den am Gey­ers­wör­th­platz vor dem Hotel Bru­der­müh­le zwei Sitz­bank­an­la­gen neu instal­liert. Die Stahl­bän­ke unter schat­ti­gen Groß­bäu­men bie­ten Platz für rund 12 Per­so­nen. Und auch am Kra­nen wird rege gebohrt und geschraubt. Dort wer­den der­zeit die in die Jah­re gekom­me­nen Draht­git­ter­bän­ke durch attrak­ti­ve Dop­pel­sit­zer-Bän­ke mit Holz­auf­la­ge ersetzt. Dabei wur­de mit der Wahl von Dou­gla­sie Wert auf die Ver­wen­dung hei­mi­schen Hol­zes anstel­le von Tro­pen­holz gelegt. Glei­ches gilt auch für das eigens ent­wor­fe­ne Modell am Grü­nen Markt.

Die neu­en Sitz­bank­an­la­gen am Gey­ers­wör­th­platz und am Kra­nen sind eben­falls Teil eines För­der­pro­jek­tes: Hier greift das Baye­ri­sche Städ­te­bau­för­de­rungs-Son­der­pro­gramm „Innen­städ­te bele­ben“ zur Auf­wer­tung des öffent­li­chen Raumes.