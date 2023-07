Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Bus­fah­rer attackiert

Gestern Nach­mit­tag gegen 14:00 Uhr wur­de ein Bus­fah­rer bei einer Streit­schlich­tung kör­per­lich ange­grif­fen und erlitt dabei leich­te Verletzungen.

Ein 39-jäh­ri­ger Erlan­ger stieg an einer Hal­te­stel­le zusam­men mit sei­ner Frau und sei­nen bei­den im Kin­der­wa­gen sit­zen­den Kin­dern in den Bus. Offen­bar war der vor­ge­se­he­ne Platz für den Kin­der­wa­gen durch ein Fahr­rad blockiert.

Hier­aus ent­wickel­te sich aus bis­lang nicht geklär­ten Umstän­den ein Streit­ge­spräch zwi­schen den Fahr­gä­sten und dem 39-Jäh­ri­gen. Im Ver­lauf die­ses Strei­tes trat der 39-Jäh­ri­ge offen­bar auch gegen das Fahrrad.

Dies konn­te der 61-jäh­ri­ge Bus­fah­rer wahr­neh­men und woll­te schlich­tend ein­grei­fen. Dar­auf­hin wur­de er unver­mit­telt von dem 39-Jäh­ri­gen mit zwei Faust­schlä­gen ins Gesicht ange­grif­fen. Zudem schub­ste der 39-Jäh­ri­ge den Bus­fah­rer und einen wei­te­ren 32-jäh­ri­gen Fahr­gast zu Boden und belei­dig­te die­se auf unflä­ti­ge Art und Wei­se. Der Bus­fah­rer erlitt dadurch leich­te Ver­let­zun­gen im Gesicht, wäh­rend der Fahr­gast unver­letzt blieb.

Durch die hin­zu­ge­ru­fe­nen Beam­ten der Erlan­ger Poli­zei erhielt der 39-Jäh­ri­ge einen Platz­ver­weis. Zudem wur­de gegen ihn ein Straf­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung an Bushaltestelle

Bucken­hof – In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag, kam es an der Hal­te­stel­le „Bus­bahn­hof Buckenhof/​Spardorf“ zu einer Sach­be­schä­di­gung. Durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter wur­den zwei Glas­schei­ben an einem der War­te­häus­chen ein­ge­schla­gen. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen oder dem Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dieb­stahl in Herzogenaurach

Am 16.07.23 im Zeit­raum von 18:00 – 19:20 Uhr wur­de von einem E‑Bike, wel­ches im Fahr­rad­stän­der hin­ter der Fest­büh­ne in der Ans­ba­cher Stra­ße 17 abge­stellt war, ein Tacho durch einen unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Der Sach- und Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 110,- Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Ver­such­ter Woh­nungs­ein­bruch in Weisendorf

Im Zeit­raum vom 05.07.23 08:00 Uhr bis 16.07.23 15:00 Uhr ver­such­te ein unbe­kann­ter Täter über die Ter­ras­sen­tür in die Woh­nung Am Wind­flü­gel 6B zu gelan­gen. Der Ein­bruch miss­lang, es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500,- Euro an der Ter­ras­sen­tür. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Fest­nah­me eines Laden­die­bes in Herzogenaurach

Am 17.07.23 gegen 10:00 Uhr wur­de ein Laden­dieb im Adi­das Out­let dabei erwischt, wie er in der Umklei­de­ka­bi­ne Beklei­dungs­ar­ti­kel unter sei­ner Stra­ßen­klei­dung ver­steck­te. Nach dem der Laden­dieb das Out­let ver­las­sen woll­te ohne die Ware zu bezah­len, wur­de er durch den Laden­de­tek­tiv ange­hal­ten. Nach erfolg­ter Sach­be­hand­lung auf der Dienst­stel­le und Lei­stung einer Sicher­heits­lei­stung i.H.v. 400,- Euro wur­de der Laden­dieb wie­der auf frei­en Fuß gesetzt. Ein dau­er­haf­tes Haus­ver­bot wur­de durch den Geschä­dig­ten gegen den Laden­dieb ausgesprochen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Streit unter Autofahrern

Ein Streit auf dem öst­li­chen Ede­ka-Park­platz in Hem­ho­fen zwi­schen einem 66jährigen und einem 56jährigen Auto­fah­rer führ­te am Mon­tag­mit­tag zu gegen­sei­ti­gen Anzei­gen wegen Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung. Nach­dem der Streit begon­nen hat­te, woll­te der Jün­ge­re der bei­den Män­ner noch im Auto sit­zend die Sze­ne mit dem Han­dy auf­neh­men, was dem Älte­ren wohl miss­fiel. Er nahm ihm das Han­dy ab und warf es in des­sen Fahr­zeug. Dabei traf er den 56 jäh­ri­gen am Kopf und ver­letz­te ihn leicht. Ein älte­res Ehe­paar, das in der Nähe der Strei­ten­den Ein­käu­fe in ihren wein­ro­ten Pkw lud, wird gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt zu mel­den. Bei dem Streit ging es wohl um deren Parkplatz.

Die­sel­dieb­stahl im gro­ßen Stil

Ins­ge­samt 1800 Liter Die­sel wur­den von unbe­kann­ten Tätern am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de von der Auto­bahn­bau­stel­le bei Buch­feld ent­wen­det. Die Täter zapf­ten aus vier Trak­to­ren je ca. 200 Liter und den Rest aus zwei Bag­gern ab und erbeu­te­ten so Treib­stoff im Wert von ca. 3200 Euro. Der Abtrans­port die­ser gro­ßen Men­ge erfor­der­te sicher­lich viel Zeit und ein oder meh­re­re Fahr­zeu­ge, so dass dies auch bemerkt wor­den sein könn­te. Die Poli­zei Höch­stadt bit­tet, sach­dien­li­che Hin­wei­se wie immer unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 mitzuteilen.

100 Euro aus Woh­nung gestohlen

Die Poli­zei Höch­stadt bit­tet auch im Fal­le eines Dieb­stah­les aus der auf dem Nacht­tisch abge­leg­ten Geld­bör­se einer Höch­stadter Ein­woh­ne­rin um Zeu­gen­hin­wei­se. Gesucht wird eine ca. 45jährige Frau mit kräf­ti­ger Sta­tur, locki­gem Haar und ca. 160 cm Grö­ße, die am Mon­tag in der Zeit von 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr in der Kel­ler­stra­ße 100 Euro aus der unver­sperr­ten Woh­nung einer Wohn­ge­mein­schaft gestoh­len haben dürf­te. Die Frau wur­de von einem Mit­be­woh­ner der Geschä­dig­ten im Trep­pen­haus des Gebäu­des gese­hen und von ihr sogar noch ange­spro­chen. Auf­fäl­lig ist, dass die Frau, deren Aus­se­hen als west­eu­ro­pä­isch beschrie­ben wird, bar­fuß war und mit einem schwar­zen Moun­tain­bike davonfuhr.

Rad­mut­tern gelockert

In der Zeit von Frei­tag 20.00 Uhr bis Sams­tag 10.00 Uhr wur­den in Hem­ho­fen in der Stra­ße Hun­dert Bee­te die Rad­mut­tern vom lin­ken Vor­der­rad eines im Hof des Anwe­sens abge­stell­ten blau­en Sha­ran von einem unbe­kann­te Täter gelockert. Glück­li­cher­wei­se wur­de dies von der Fahr­zeug­hal­te­rin noch recht­zei­tig bemerkt, bevor es zu einem Unfall kam. Zu die­ser von der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt als gefähr­li­cher Ein­griff im Stra­ßen­ver­kehr bewer­te­ten Tat wer­den eben­falls sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der bekann­ten Tele­fon­num­mer 09193/63940 erbeten.