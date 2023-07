Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mon­tag, gegen 18.20 Uhr, wur­de die Poli­zei von einem Super­markt in der Luit­pold­stra­ße dar­über ver­stän­digt, dass dort zwei Män­ner beim Dieb­stahl von Wasch­mit­tel und Lebens­mit­teln für knapp 15 Euro erwischt wur­den. Ein Mann konn­te nach dem Dieb­stahl flüch­ten und ver­such­te auch noch nach dem Detek­tiv zu schla­gen. Der Mit­tä­ter ent­fern­te sich auch aus dem Geschäft, konn­te aber kur­ze Zeit spä­ter in der Pödel­dor­fer Stra­ße von der Poli­zei auf­ge­grif­fen wer­den. Er hat­te noch wei­te­res Die­bes­gut aus zwei ande­ren Geschäf­ten im Gesamt­wert von knapp 100 Euro ein­stecken. Der 34-jäh­ri­ge Lang­fin­ger wur­de am näch­sten Tag dem Ermitt­lungs­rich­ter zur Haft­prü­fung vorgeführt.

Bei­fah­rer­schei­be an Kasten­wa­gen eingeschlagen

BAM­BERG. Über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de, zwi­schen Frei­tag, 15.00 Uhr und Mon­tag, 09.30 Uhr, wur­de auf der Ver­kaufs­flä­che eines Auto­hau­ses in der Kärn­ten­stra­ße an einem gepark­ten grü­nen Mer­ce­des-Sprin­ter ein Unbe­kann­ter die Bei­fah­rer­schei­be ein­ge­schla­gen. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 500 Euro geschätzt.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Mon­tag­früh, gegen 10.00 Uhr, woll­te ein Wohn­mo­bil-Fah­rer am Reg­nit­zu­fer eine Rad­fah­re­rin über­ho­len. Im Zuge des Über­hol­vor­gangs stieß der Fah­rer gegen die Rad­le­rin, die dadurch das Gleich­ge­wicht ver­lor und auf die Fahr­bahn stürz­te. Durch den Unfall wur­de an dem Wohn­mo­bil Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro ange­rich­tet. Die Rad­fah­re­rin zog sich Schürf­wun­den zu, wes­halb sie ärzt­li­che Hil­fe in Anspruch neh­men musste.

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 30.000 Euro und vier leicht ver­letz­te Per­so­nen sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Mon­tag­mit­tag, kurz vor 15.00 Uhr, an der Ein­mün­dung Otto­stra­ße / Rhein-Main-Donau-Damm ereig­net hat­te. Hier miss­ach­te­te eine Sko­da-Fah­re­rin beim Links­ab­bie­gen die Vor­fahrt eines ande­ren Auto­fah­rers. Bei­de Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt werden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Auf dem P & R‑Parkplatz am Hein­richs­damm wur­de am Mon­tag, zwi­schen 10.10 Uhr und 20.30 Uhr, der rech­te hin­te­re Rad­ka­sten eines dort gepark­ten grau­en Seat Leon ange­fah­ren. Der Fahr­zeug­hal­te­rin ist dadurch Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro ent­stan­den, wes­halb die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se ent­ge­gen nimmt.

Mofa-Fah­rer hat­te kei­nen Führerschein

BAM­BERG. Am Mon­tag­früh, kurz nach 10.00 Uhr, fiel einer Poli­zei­strei­fe in der Mohn­stra­ße ein Mofa-Fah­rer auf, der schnel­ler als die erlaub­ten 25 km/​h fuhr. Bei der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass es sich um ein Klein­kraft­rad han­delt, für das der 58-jäh­ri­ge Fah­rer kei­nen Füh­rer­schein besitzt. Die 53-jäh­ri­ge Fahr­zeug­hal­te­rin wird wegen Ermäch­ti­gung als Hal­te­rin zum Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis eben­falls zur Anzei­ge gebracht.

18-Jäh­ri­ger nimmt unter der Ket­ten­brücke Drogen

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, kurz vor 14.30 Uhr, wur­de die Poli­zei von einem Zeu­gen dar­über ver­stän­digt, dass ein jun­ger Mann unter­halb der Ket­ten­brücke Dro­gen kon­su­miert. Der jun­ge Mann konn­te zunächst in Rich­tung Luit­pold­brücke flüch­ten, kam aber kur­ze Zeit spä­ter wie­der zurück, um nach einer Schach­tel Ziga­ret­ten zu suchen, in der sich eine gerin­ge Men­ge Haschisch befand. Hier klick­ten dann die Hand­schel­len der Poli­zei. Der 18-Jäh­ri­ge muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

31-jäh­ri­ger ent­blößt sich vor jun­ger Frau

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, gegen 01.20 Uhr, belä­stig­te ein 31-jäh­ri­ger Mann am Bahn­hofs­vor­platz in Bam­berg drei jun­ge Frau­en. Hier­bei äußer­te er gegen­über einer 22-Jäh­ri­gen anzüg­li­che Bemer­kun­gen, bevor er sein Geschlechts­teil zeig­te. Er wird jetzt wegen sexu­el­ler Belei­di­gung und Belä­sti­gung zur Anzei­ge gebracht.

Schlä­ge­rei vor Gaststätte

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, gegen 02.20 Uhr, wur­de vor einer Gast­stät­te in der Kle­ber­stra­ße ein 26-jäh­ri­ger Mann zusam­men­ge­schla­gen. Der Täter flüch­te­te, das Opfer erlitt eine stark blu­ten­de Kopf­platz­wun­de, die im Kran­ken­haus behan­delt wer­den musste.

Zeu­gen, die Anga­ben zu dem Angrei­fer machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei erwischt 34-jäh­ri­gen Mann gleich zwei­mal betrun­ken mit dem Auto

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, gegen 01.15 Uhr, beob­ach­te­te eine Poli­zei­strei­fe in der Luit­pold­stra­ße einen Auto­fah­rer der dort über eine rote Ampel fuhr. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le des 34-Jäh­ri­gen stell­te sich her­aus, dass er unter Alko­hol­ein­fluss stand. Er brach­te es bei einem Test auf 1,16 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me sowie die Füh­rer­schein­si­cher­stel­lung unum­gäng­lich waren. Kurz nach 02.30 Uhr fiel dann der glei­che Auto­fah­rer am Ber­li­ner Ring erneut einer Poli­zei­strei­fe auf, der beim Erblicken des Dienst­fahr­zeu­ges mit deut­lich über­höh­ter Geschwin­dig­keit bis nach Pödel­dorf flüch­te­te. Dort stell­te er sei­nen Pkw ab und ent­fern­te sich zunächst zu Fuß, konn­te aber schnell von der Poli­zei gestellt und fest­ge­nom­men wer­den. Er muss­te sich erneut einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und muss sich wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und Fah­rens trotz Fahr­ver­bots straf­recht­lich verantworten.

Schlä­ge­rei in Asylbewerberunterkunft

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz vor 02.00 Uhr, kam es in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten zu einer gefähr­li­chen Kör­per­ver­let­zung. Grund hier­für war, dass ein 30-jäh­ri­ger Bewoh­ner mit dem Kauf eines Han­dys nicht ein­ver­stan­den war, wes­halb er von einer grö­ße­ren Per­so­nen­grup­pe ange­grif­fen wur­de. Der Geschä­dig­te wur­de gegen Kör­per und Kopf geschla­gen und getre­ten, wes­halb er sich leicht ver­letz­te. Auf­grund der auf­ge­brach­ten Stim­mung konn­te die Bam­ber­ger Poli­zei kei­nen Täter ermit­teln. Der 30-jähr­ge wur­de zur Erst­ver­sor­gung ins Kran­ken­haus eingeliefert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

DRO­SEN­DORF. Ein schwar­zes Damen­rad der Mar­ke Cube ließ ein unbe­kann­ter Dieb zwi­schen Sonn­tag­abend, 22.00 Uhr, und Mon­tag­mor­gen 00.30 Uhr, mit­ge­hen. Das Fahr­rad mit roter Land­kar­ten­gra­fik auf der Quer­stan­ge stand unver­sperrt in einem Fahr­rad­stän­der in der Traut­mann­stra­ße. Zur Tat­zeit fand im Ort Kirch­weih statt.

Wer kann Hin­wei­se auf den Dieb bzw. den Ver­bleib des Rades geben? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

DÖRF­LEINS. Eine leicht ver­letz­te Per­son sowie etwa 5.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­nach­mit­tag, gegen 13.45 Uhr, ereig­ne­te. In der Dörf­lein­ser Stra­ße woll­te eine 41-jäh­ri­ge Mini-Fah­re­rin nach links in ein Anwe­sen abbie­gen. Zuvor muss­te sie jedoch anhal­ten, um zwei ent­ge­gen­kom­men­de Rad­fah­rer pas­sie­ren zu las­sen. Ein nach­fol­gen­der VW-Fah­rer brem­ste sei­nen Pkw eben­so ab. Jedoch erkann­te eine Motor­rol­ler-Fah­re­rin die Situa­ti­on zu spät und fuhr auf das Heck des ste­hen­den Pkw, VW Polo, auf. Beim Auf­prall zog sich die 42-Jäh­ri­ge leich­te Ver­let­zun­gen zu und muss­te ärzt­lich behan­delt werden.

Son­sti­ges

WAI­ZEN­DORF. Mit einem Buß­geld sowie einem Fahr­ver­bot muss eine 58-jäh­ri­ge Frau rech­nen, die am spä­ten Mon­tag­abend mit 0,68 Pro­mil­le ihr Fahr­zeug führ­te. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und die Fahr­zeug­schlüs­sel sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Alko­hol im Straßenverkehr

Eber­mann­stadt. In der Nacht zum Diens­tag führ­te eine Strei­fe der Poli­zei Eber­mann­stadt eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le bei einem 27-jäh­ri­gen VW-Fah­rer durch, der gera­de auf dem Nach­hau­se­weg vom Pretz­fel­der Kir­schen­fest war. Die Beam­ten nah­men Alko­hol­ge­ruch aus dem Klein­trans­por­ter wahr und führ­ten bei dem Betrof­fe­nen einen Alko­hol­test durch. Das Ergeb­nis lag bei 0,76 Pro­mil­le, wes­halb dem 27-jäh­ri­gen die Wei­ter­fahrt unter­sagt wur­de. Es erwar­ten ihn nun 500 EUR Buß­geld und einen Monat Fahrverbot.

Unfall­flucht

Igens­dorf. Am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag beschä­dig­te ein Klein­trans­por­ter beim Aus­par­ken auf dem Park­platz der Apo­the­ke in der Bay­reu­ther Stra­ße den Seat einer 65-jäh­ri­gen Frau. Der noch unbe­kann­te Fah­rer des Trans­por­ters küm­mer­te sich nicht um den Vor­fall und ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfall­ort. Beim Seat ent­stand ein Scha­den in Höhe von 500 EUR. Ein Zeu­ge konn­te den Unfall beob­ach­ten und die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Wei­te­re ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen über den Täter kön­nen der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt gemel­det werden.

Unfall

Pretz­feld. In Wann­bach tou­chier­ten sich am Mon­tag­vor­mit­tag beim Abbie­ge­vor­gang ein Opel Astra und ein VW T5 einer Post­zu­stel­le­rin. Die 68-jäh­ri­ge Opel-Fah­re­rin bog nach rechts ab und kam ver­se­hent­lich zu weit auf die lin­ke Sei­te der Fahr­bahn. Dabei stieß sie mit dem VW der links abbie­gen­den 54-jäh­ri­gen Zustel­le­rin zusam­men und an bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 3000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Drei Fahr­rad­dieb­stäh­le inner­halb einer Woche. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter das abge­sperr­te Fahr­rad eines 41-jäh­ri­gen Man­nes samt Schloss aus des­sen Hof­ein­fahrt Am Lin­den­an­ger. Das grau/​weiße Moun­tain­bike der Mar­ke Stevens/​Glide hat einen Wert von 790 Euro.

Das abge­schlos­se­ne Fahr­rad einer 65-jäh­ri­gen Frau wur­de am Frei­tag, den 14.07.2023, zwi­schen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr aus deren Anwe­sen in der Suden­ten­stra­ße ent­wen­det. Das Trek­king­rad hat einen Wert von 100 Euro.

Ein wei­te­res Fahr­rad wur­de am Mon­tag zwi­schen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Fried­rich-von-Schletz-Stra­ße ent­wen­det. Das schwarz/​weiße Moun­tain­bike der Mar­ke YT/​Jeffsey hat einen Wert von 1.200 Euro. In allen drei Fäl­len wer­den Zeu­gen gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Effel­trich. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim wur­den Diens­tag­nacht, um 00:30 Uhr, zu einem Ein­satz auf die Effel­tri­cher Kirch­weih geru­fen. Hier war ein aggres­si­ver 48-jäh­ri­ger Mann auf dem Fest­ge­län­de unter­wegs. Beim Ein­tref­fen der Poli­zi­sten konn­ten sie den Mann vor­fin­den und bei der anschlie­ßen­den Befra­gung stell­te sich her­aus, dass er zudem eine jun­ge Fest­be­su­che­rin unsitt­lich berührt hat­te. Der alko­ho­li­sier­te Mann wur­de dar­auf­hin des Fest­ge­län­des ver­wie­sen. Ihn erwar­ten nun eine Strafanzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Maz­da beschädigt

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Etwa 1.000 Euro Sach­scha­den ver­ur­sach­te ein unbe­kann­ter Täter in der Zeit von Don­ners­tag, 19.00 Uhr bis Mon­tag, 11.00 Uhr, an einem grau­en Maz­da 3. Das Auto stand in die­ser Zeit in der Theo­dor-Heuss-Stra­ße, auf dem Park­platz eines Wohn­an­we­sens, und wur­de am hin­te­ren Kot­flü­gel beschä­digt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Türe abge­fah­ren

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Rund 5.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­nach­mit­tag in der Weis­mai­ner Stra­ße ereig­ne­te. Eine 55-Jäh­ri­ge park­te ihren BMW am rech­ten Fahr­bahn­rand und über­sah beim Öff­nen der Tür einen vor­bei­fah­ren­den Lkw. Die­ser stieß gegen die Türe, sodass die­se kom­plett nach vor­ne gebo­gen wur­de. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.

Rol­ler­fah­rer ver­such­te zu flüchten

LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer Strei­fen­fahrt fiel Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Mon­tag­vor­mit­tag in Schney ein Rol­ler­fah­rer auf, der beim Erblicken des Strei­fen­wa­gens eilig in einen Fuß- und Rad­weg abbog. Er konn­te kur­ze Zeit spä­ter im Indu­strie­ge­biet wie­der aus­ge­macht wer­den, wo er erneut vor den Poli­zi­sten flüch­te­te und in einen Hin­ter­hof ein­bog. Dort ließ er sei­nen Rol­ler ste­hen und stieg über einen Bau­zaun, wo er schließ­lich von der Strei­fe auf­ge­hal­ten wer­den konn­te. Der Grund sei­ner Flucht stell­te sich schnell her­aus, der 27-Jäh­ri­ge war nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis. Außer­dem benutz­te er den Rol­ler eines Freun­des, ohne des­sen Ein­ver­ständ­nis. Der 27-Jäh­ri­ge durf­te nach erfolg­ter Sach­ver­halts­auf­nah­me das Zwei­rad nach Hau­se schie­ben. Er erhält Anzei­gen wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis sowie dem unbe­fug­ten Gebrauch eines Kraftrades.

Bag­ger beschä­digt und Trenn­schlei­fer gestohlen

EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Frei­tag, 17.00 Uhr bis Mon­tag, 07.00 Uhr, schlug ein unbe­kann­ter Täter die Sei­ten­schei­be eines Mini­bag­gers ein und ent­wen­de­te dar­aus einen Trenn­schlei­fer der Mar­ke Stihl, sodass ein Gesamt­scha­den von etwa 2.000 Euro ent­stand. Der Bag­ger stand im Tat­zeit­raum auf einer Bau­stel­le in der Rosen­stra­ße. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu Tat, Täter oder Die­bes­gut erbit­tet die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.