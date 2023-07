20-jäh­ri­ges Bestehen

Unter dem Mot­to „BUS (Bay­reu­ther Unter­neh­mer­stamm­tisch) meets Kulm­bach“ fand am Diens­tag, 11. Juli 2023, der Bay­reu­ther Unter­neh­mer­stamm­tisch im Her­zog­kel­ler statt. Nach einer Begrü­ßung durch Land­rat Flo­ri­an Wie­demann hielt IHK- Haupt­ge­schäfts­füh­rer Wolf­ram Brehm eine Key­note zum The­ma „Wirt­schaft Ober­fran­ken 2023“.

Dr. Micha­el Hohl, Grün­der und Ideen­ge­ber des BUS, sprach vom „BUS 2.0“ und hat­te dabei eine außer­or­dent­lich gute Nach­richt zu ver­kün­den: Nach 20 erfolg­rei­chen Jah­ren des BUS wird der Stamm­tisch in Zukunft im engen Schul­ter­schluss mit den Wirt­schafts­för­de­run­gen aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth durch­ge­führt wer­den. Damit wird sich der BUS zukünf­tig nicht mehr nur an städ­ti­sche Fir­men rich­ten, son­dern auch an die Landkreis-Unternehmen.

„Die­se Koope­ra­ti­on ist ein Mei­len­stein, denn je mehr Unter­neh­men sich in der Regi­on ver­net­zen, desto bes­ser funk­tio­niert unser regio­na­les Wirt­schafts­sy­stem. Gemein­sam erzielt man schnel­le­re und grö­ße­re Erfol­ge als im Allein­gang. Aus die­sem Grund ist ein funk­tio­na­les, hei­mi­sches Netz­werk der Grund­bau­stein einer flo­rie­ren­den Wirt­schaft.“, betont Land­rat Flo­ri­an Wiedemann.

Aber auch Grün­der Dr. Micha­el Hohl macht deut­lich: „Wo Wert­schöp­fung erleich­tert wird, geht es der Gesell­schaft gut. Wo sie erschwert oder behin­dert wird, geht es der Gesell­schaft schlecht. Wort­schöp­fung hat inhalt­lich heu­te auch eine ganz ande­re Bedeu­tung als gestern.

Wir bezie­hen in den Wort­sinn zuneh­mend Nach­hal­tig­keits­aspek­te ein und das ist gut so. Wenn wir an Wert­schöp­fung den­ken, ist es sicher rich­ti­ger, in Wirt­schafts­räu­men zu den­ken. Nicht lokal, son­dern regio­nal! Des­halb ist es gut und rich­tig, dass der Land­kreis Bay­reuth an Bord ist und unser Ruf mit dem BUS zum ersten Mal nach Kulm­bach gegan­gen ist.“ Nach der Ver­kün­dung der zukünf­ti­gen Zusam­men­ar­beit stell­ten sich die Wirt­schafts­för­de­run­gen aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth den Unter­neh­men vor. Bei einer def­ti­gen Brot­zeit gab es dann noch Kurz­prä­sen­ta­tio­nen mit Lösungs­vor­schlä­gen für aktu­el­le Her­aus­for­de­run­gen von den BUS-Teil­neh­mern Andre­as Gräb­ner-Ohma­na, Chri­sti­an Buben­heim und Egbert Heberth.

Der Bay­reu­ther Unter­neh­mer­stamm­tisch wird in Zukunft nicht nur die Türen für wei­te­re Unter­neh­men aus dem Land­kreis Bay­reuth und der Regi­on Kulm­bach öff­nen, son­dern auch min­de­stens vier über das Jahr ver­teil­te Ter­mi­ne als High­light-Ver­an­stal­tun­gen anbieten.