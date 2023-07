Pla­kat-Aus­stel­lung aus der Samm­lung von Dr. Klaus Bil­land – Zu sehen wäh­rend der Fest­spiel­zeitz im RW21

Pünkt­lich zur Pre­miè­re der dies­jäh­ri­gen Bay­reu­ther Fest­spie­le eröff­net die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth am Diens­tag, 25. Juli, eine Aus­stel­lung von Pla­ka­ten zum The­ma Richard Wag­ner aus der Samm­lung des Wie­ner Opern-Kri­ti­kers Dr. Klaus Bil­land. Sie wur­den über die 28 Jah­re hin­weg aus der gesam­ten Wag­ner-Opern­welt zusam­men­ge­tra­gen. Die Pla­kat-Aus­stel­lung ist bis zum 26. August in der Gale­rie im ersten Ober­ge­schoss des RW21 zu sehen.

Richard Wag­ner war ein Kom­po­nist, der eine Musik kre­ierte, die im Wesent­li­chen die Vor­aus­set­zun­gen für die Ent­wick­lung der Musik des 20. Jahr­hun­derts schuf. Musik ist unsicht­bar, obwohl Wag­ner Tri­stan in sei­nem Deli­ri­um im 3. Auf­zug von „Tri­stan und Isol­de“ sagen lässt: “Wie, hör‘ ich das Licht?” Das bedeu­tet, dass in einem ech­ten Mei­ster­werk wie dem Richard Wag­ners die Gren­zen zwi­schen aku­sti­scher und visu­el­ler Wahr­neh­mung auf­ge­ho­ben sind – man hört sei­ne Musik und sieht vor sich, was die­se Musik einem mitteilt.

Die Stadt­bi­blio­thek zeigt nun zur Fest­spiel­zeit eine Aus­wahl der Pla­ka­te-Samm­lung von Dr. Klaus Bil­land, die er über die letz­ten 28 Jah­re aus der gesam­ten Wag­ner-Opern­welt zusam­men­ge­tra­gen hat. Schein­bar meint man die Musik hin­ter den ein­zel­nen Pla­ka­t­ent­wür­fen zu hören, ins­be­son­de­re, wenn man Wag­ners Musik gut kennt und in vie­len Fäl­len regel­mä­ßig nach Bay­reuth zu den Fest­spie­len kommt. So sind in die­ser Samm­lung auch alle auf dem Spiel­plan der Bay­reu­ther Fest­spie­le ste­hen­den Wer­ke vertreten.

Wag­ners opus magnum, die Tetra­lo­gie „Der Ring des Nibe­lun­gen“, macht jedoch den Haupt­teil der Samm­lung aus. Der „Ring“ ist das läng­ste je von Men­schen­hand geschaf­fe­ne Opern­werk. Es beschäf­tig­te Wag­ner etwa 25 Jah­re und damit einen gro­ßen Teil sei­nes Lebens. In den vier Musik­dra­men „Das Rhein­gold“, „Die Wal­kü­re“, „Sieg­fried“ und „Göt­ter­däm­me­rung“ pro­ji­zier­te er sei­ne Visi­on von einer bes­se­ren Welt, indem er die Unver­ein­bar­keit von Macht und Lie­be doku­men­tier­te. Mit dem „Ring“ ent­wickel­te Wag­ner sozi­al­re­vo­lu­tio­nä­re Ideen und Kon­zep­te gro­ßer Rele­vanz für das mensch­li­che Zusam­men­le­ben und für die Gesell­schaft schlecht­hin, mit einem wahr­lich uni­ver­sel­len Anspruch. Das ist in gro­ßer Viel­falt an den „Ring“-Postern der Samm­lung zu sehen.

Die Stadt­bi­blio­thek lädt mit die­ser Aus­stel­lung zu einem visu­el­len Rund­gang durch Wag­ners uni­ver­sa­les Oeu­vre ein, bei dem die Musik hin­ter dem zu hören ist, was zu sehen ist – in einer Umkehr von Tri­stans Fra­ge: „Wie, ist es die Musik, die ich sehe?“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.klaus​-bil​land​.com