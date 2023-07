Muse­en sind wie Schatz­ki­sten, in denen unzäh­li­ge Kost­bar­kei­ten lagern und einen Blick in die Ver­gan­gen­heit gewäh­ren. Vie­les ist dau­er­haft der Öffent­lich­keit zugäng­lich, noch viel mehr aber schlum­mert, für die Öffent­lich­keit nicht sicht­bar, in den Depots. Man­che Din­ge mögen alt, wert­los oder abge­nutzt erschei­nen. Und den­noch: Bei genaue­rem Hin­se­hen offen­ba­ren die­se ver­bor­ge­nen Schät­ze ihre ganz eige­ne Geschich­te, die histo­risch bedeu­tend, amü­sant und kuri­os oder emo­tio­nal sehr berüh­rend sein kann.

Für Son­der­aus­stel­lun­gen wer­den die­se ver­bor­ge­nen Schät­ze zurück ins Licht der Öffent­lich­keit gerückt. Das Pfalz­mu­se­um Forch­heim wid­met den „Ver­bor­ge­nen Schät­zen“ eine eige­ne Aus­stel­lung, die vom 13. Juli bis 3. Sep­tem­ber 2023 zu sehen ist.

Die Aus­stel­lung „Was ver­bor­ge­ne Schät­ze erzäh­len – Geschich­te und Geschich­ten aus dem Depot” ist vom 13. 7 bis 3. 9. 2023 im Pfalz­mu­se­um der Stadt Forch­heim, Kapel­len­stra­ße 16, zu sehen.