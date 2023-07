Der neu gegrün­de­te Ver­band hat eine gemein­sa­me Inter­es­sens­ver­tre­tung aller Berufs­grup­pen aus dem Gesund­heits­we­sen zum Ziel und ist damit der erste inter­dis­zi­pli­nä­re Berufs­ver­band in die­sem Bereich in Deutschland.

Ange­hö­ri­ge ver­schie­de­ner Berufs­grup­pen aus dem Gesund­heits­sek­tor kamen am Sams­tag, 24.06.2023, aus ganz Deutsch­land in der Kel­ler­wirt­schaft in Michel­au (Ober­fran­ken) zusam­men, um einen Inter­dis­zi­pli­nä­ren Ver­band für Gesund­heits­be­ru­fe (IVfG) zu grün­den. Nach Ver­ab­schie­dung der Sat­zung folg­te die Wahl des Vor­stan­des und die Ver­ga­be der wei­te­ren Verbandsämter.

In den Vor­stand wur­den gewählt:

1. Vor­sit­zen­de Ant­je Seiß, HP

2. Vor­sit­zen­de Ste­fa­nie Gold­ner, Ärztin

Finanz­vor­stand: Dr. rer. nat. Klaus Pfaffelmoser

„Haupt­ziel des Ver­ban­des sei eine gemein­wohl­ori­en­tier­te, inter­dis­zi­pli­nä­re Zusam­men­ar­beit, bei der der Mensch im Mit­tel­punkt steht“, sag­te die 1. Vor­sit­zen­de. Dies beinhal­te eine suk­zes­si­ve Umge­stal­tung des bestehen­den Gesund­heits­sy­stems mit einer Ver­bes­se­rung der Arbeits­be­din­gun­gen für Per­so­nal in Kli­ni­ken, Pfle­ge­hei­men und ambu­lan­ten Pfle­ge­dienst­lei­stern. Dabei sol­le eine orts­na­he Gesund­heits­ver­sor­gung mit Gesund­heits­netz­wer­ken von Behand­lern aller Fach­rich­tun­gen im Vor­der­grund ste­hen. Die Finan­zie­rung sol­le lang­fri­stig über Soli­dar­kas­sen rea­li­siert wer­den, wobei die Eigen­ver­ant­wor­tung des Pati­en­ten durch die freie Wahl der Behand­lungs­me­tho­de gestärkt wer­de. Mit­tel­fri­stig will der Ver­band inter­dis­zi­pli­nä­re Fort­bil­dun­gen orga­ni­sie­ren und den Aus­tausch zwi­schen den ein­zel­nen Berufs­grup­pen fördern.

„Wir freu­en uns auf eine gute Zusam­men­ar­beit und wün­schen uns tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung bei der Neu­ge­stal­tung unse­res Gesund­heits­we­sens“, sag­te die 2. Vor­sit­zen­de. „Neue Mit­glie­der sind herz­lich will­kom­men – gemein­sam für ein gemein­wohl­ori­en­tier­tes Gesundheitssystem!“