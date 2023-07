Bei einem Spon­so­ren­lauf, dem so genann­ten „Lebens­lauf“ erziel­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Pri­va­ten Montesso­ri Schu­le Forch­heim eine Spen­den­sum­me in Höhe von ins­ge­samt 13.393 €. Die Schü­ler­spre­cher Ron­ja Grimm und Jonas Schlem­mer über­ga­ben sym­bo­lisch für das Bil­dungs­pro­jekt „Fazen­da Saúa“ in Bra­si­li­en 8090,10 € (Spen­den­sum­me der Grundstufenschüler*innen) sowie für die Orga­ni­sa­ti­on „Ärz­te ohne Gren­zen“ 5303,08 € (Sekundarstufenschüler*innen).

Die Fazen­da Saú­va liegt ein­ge­bet­tet im Atlan­ti­schen Regen­wald. Bian­ca Küh­nert und ihr Mann machen dort unfrucht­ba­ren Boden durch Agro­flo­re­sta wie­der frucht­bar und bewah­ren und beschüt­zen den Regen­wald in ihrer Umge­bung. Durch Capoei­ra brin­gen sie den Jugend­li­chen Bil­dung näher und unter­stüt­zen sie mit schu­li­scher Hil­fe am Nach­mit­tag im Sin­ne Maria Montesso­ris. Auch die Bewirt­schaf­tung und Nut­zung von Fel­dern wird den Jugend­li­chen näher gebracht, so dass sie ihr Wis­sen in ihren Fami­li­en wei­ter­ge­ben können.

Die inter­na­tio­na­le Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on „Ärz­te ohne Gren­zen“, die die Sekundarstufenschüler*innen als Ziel ihrer Spen­de aus­ge­wählt hat­ten, lei­stet medi­zi­ni­sche Not­hil­fe in Kriegs- und Krisengebieten.

Die Kin­der und Jugend­li­chen der Montesso­ri­schu­le lau­fen bei ihrem jähr­li­chen Spon­so­ren­lauf ca. 2 Stun­den lang auf der Sport­in­sel so vie­le Run­den wie sie konn­ten. Für jede Run­de haben sie einen bestimm­ten Betrag „erlau­fen“, der vor­her von den Eltern, Omas, Opas oder ande­ren Ange­hö­ri­gen als Spen­de fest­ge­legt war. Durch die gro­ße Spen­den­be­reit­schaft und die Aus­dau­er der ca. 300 Schü­ler konn­te auch 2023 wie­der eine gro­ße Sum­me erzielt werden.