Letz­te Woche hat die Anmel­de­frist zur Teil­nah­me am Test für Medi­zi­ni­sche Stu­di­en­gän­ge (TMS) begon­nen. Bis Ende Juli kön­nen Inter­es­sier­te sich noch vor­mer­ken las­sen. Jähr­lich kom­men im medi­zi­ni­schen Bereich auf etwa 9.150 Stu­di­en­plät­ze ca. 45.000 Bewer­ber. Bei der Ver­ga­be der Stu­di­en­plät­ze gibt es des­halb meh­re­re Quo­ten. Nicht nur die Abitur­be­sten bekom­men die Chan­ce, mit dem Ergeb­nis des TMS kann man die Chan­cen in den Quo­ten „Aus­wahl­ver­fah­ren der Hoch­schu­len“ (AdH) und „Zusätz­li­che Eig­nungs­quo­te“ (ZEQ) sowie in der Land­arzt­quo­te ver­bes­sern. Wei­te­re wich­ti­ge Infos sowie das Anmel­de­for­mu­lar gibt es unter https://​www​.tms​-info​.org/ .

Die Erfah­rung zeigt, dass es von Vor­teil ist, sich bereits im Vor­feld mit den Inhal­ten des Tests zu beschäftigen.

Berufs- und Stu­di­en­be­ra­te­rin Rebec­ca Bau­er: „Wenn man weiß, wie der Test­tag abläuft und wel­che Lösungs­stra­te­gien bei wel­cher Auf­ga­ben­grup­pe hilf­reich sind, geht man sou­ve­rä­ner und gelas­se­ner damit um. An unse­rem TMS-Trai­nings­tag wol­len wir Ihnen die Mög­lich­keit geben, den Test unter „Real­be­din­gun­gen“ zu simu­lie­ren. Wir geben Ihnen dabei wich­ti­ge Tipps und Infos zum Umgang mit dem TMS. Herz­lich ein­ge­la­den sind auch Inter­es­sier­te, die vor dem Medi­zin­stu­di­um aktu­ell einen Frei­wil­li­gen­dienst oder eine medi­zi­ni­sche Aus­bil­dung absolvieren.“

Wann: Don­ners­tag, 21. Sep­tem­ber von 9.00–16.00 Uhr

Wo: Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg, Kano­nen­weg 25, 96450 Coburg

Anmel­dung: per E‑Mail unter Coburg.​Berufsberatung@​arbeitsagentur.​de

Auf­grund einer begrenz­ten Teil­neh­mer­zahl ist eine ver­bind­li­che Anmel­dung erfor­der­lich. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Bit­te brin­gen Sie zum Trai­nings­tag unbe­dingt den Test für medi­zi­ni­sche Stu­di­en­gän­ge II, (Ori­gi­nal­ver­si­on II des TMS), 6. aktua­li­sier­te Auf­la­ge, ISBN-13: 978–3801727789 mit.

Fra­gen rund um das Stu­di­um? Jetzt einen Ter­min bei der Berufs- und Stu­di­en­be­ra­te­rin an der Schu­le oder über Coburg.​Berufsberatung@​arbeitsagentur.​de vereinbaren.