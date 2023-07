Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung för­dert erneut sie­ben Pro­jek­te in der Regi­on. Wie der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dre­mel (CSU) mit­teilt, erhal­ten Sanie­rungs­maß­nah­men in Asch­bach, Misten­dorf, Hei­li­gen­stadt, Groß­gres­sin­gen, Stol­ze­n­roth und Mürs­bach Zuschüs­se in Höhe von fast 50-tau­send Euro.

Für die Sanie­rung des Ober­ge­schos­ses des Süd­flü­gels eines Anwe­sens in Asch­bach gewährt die Lan­des­stif­tung Mit­tel in Höhe von 23.800€.

Die Moder­ni­sie­rung und Teil­sa­nie­rung des Kath. Pfarr­hau­ses in Misten­dorf (Gde. Strul­len­dorf) erhält eine Zuwen­dung in Höhe von 8.700 Euro.

Für die Sanie­rung der Boden­ab­dich­tung der Alta­ne im Bereich der Vor­burg des Schlos­ses Grei­fen­stein in Hei­li­gen­stadt stellt die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung ins­ge­samt 6.000 € zur Verfügung.

Für die Sanie­rung eines Anwe­sens in Groß­gres­sin­gen (Gde. Ebrach) wird ein Zuschuss in Höhe von 4.500 € bewilligt.

Die Instand­set­zungs­ar­bei­ten an Fach­werk und Fen­stern eines Gebäu­des in Stol­ze­n­roth (Gde. Pom­mers­fel­den) erhal­ten För­der­gel­der in Höhe von 2.500 €.

Für die Not­si­che­rung der Kath. Kapel­le Hl. Drei­fal­tig­keit in Mürs­bach (Gde. Rat­tels­dorf) stellt die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung 2.100 € zur Verfügung.

Die Not­si­che­rung eines Ans­we­sens in Mürs­bach (Gde. Rat­tels­dorf) erhält einen Zuschuss in Höhe von 2.000 €.

Seit inzwi­schen über 50 Jah­ren ver­folgt die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung als rechts­fä­hi­ge Stif­tung des öffent­li­chen Rechts gemein­nüt­zi­ge und mild­tä­ti­ge Zwecke auf sozia­lem und kul­tu­rel­lem Gebiet.

„Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung ist vor allem bei der Sanie­rung histo­ri­scher Bau­denk­mä­ler ein wich­ti­ger För­der­part­ner. Ich freue mich wirk­lich sehr über die nun bewil­lig­ten För­der­mit­tel. Ein kul­tu­rell bedeu­ten­des, histo­ri­sches Gebäu­de zu erhal­ten kostet nicht sel­ten mehr Geld und Ner­ven, als ein Neu­bau. Die baye­ri­sche Lan­des­stif­tung unter­stützt die­se Maß­nah­men, die unse­re Hei­mat in beson­de­rer Wei­se auf­wer­ten bzw. attrak­tiv für die Zukunft machen. Mein Dank gilt glei­cher­ma­ßen den Bau­her­ren für ihr Enga­ge­ment und den Ver­ant­wort­li­chen der Lan­des­stif­tung für die Unter­stüt­zung“, so Dremel.