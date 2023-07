BAY­REUTH. Nach dem Besuch des Chri­sto­pher Street Days am Sams­tag sind sechs Frau­en in Bay­reuth que­er­feind­lich belei­digt wor­den. Die Poli­zei Bay­reuth ermittelt.

Eine Grup­pe von zir­ka zehn männ­li­chen Per­so­nen belei­dig­ten am Sams­tag­abend gegen 20 Uhr im Nach­gang zum Chri­sto­pher Street Day meh­re­re Teil­neh­me­rin­nen zunächst an der Zen­tra­len Omni­bus­hal­te­stel­le in Bay­reuth. Als die sechs Frau­en Rich­tung Hohen­zol­lern­ring lie­fen, ver­folg­ten die bis­her unbe­kann­ten Täter die Frau­en, bespuck­ten sie und ver­such­ten, sie durch Trit­te zu ver­let­zen. Zu Ver­let­zun­gen kam es glück­li­cher­wei­se nicht.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt ermit­telt und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 mit der Poli­zei Bay­reuth in Ver­bin­dung zu setzen.