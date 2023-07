Bei bestem „Kai­ser­wet­ter“ ver­sam­mel­ten sich am Frei­tag an die tau­send Fest­be­su­cher auf dem Pretz­fel­der Bier­kel­ler um mit Bür­ger­mei­ster Stef­fen Lip­fert und Fest­wirt Mike Schmitt von der Braue­rei Nikl das 53. Frän­ki­sche Kir­schen­fest zu eröff­nen. Ehren­gä­ste und ein Rei­gen von frän­ki­schen Köni­gin­nen run­den das Pro­gramm ab. Dies­mal übri­gens ein Neu­zu­gang bei den Köni­gin­nen: die „Koh­len­hof­prin­zes­sin“ Julia I. des Deut­schen Dampf­lok­mu­se­ums in Neuenmarkt.

In Pretz­feld ist der Ablauf ziem­lich genau fest­ge­legt: Der Bür­ger­mei­ster hält die Fest­re­de, die Kir­schen­kö­ni­gin spricht ihren Pro­log, anwe­sen­de Mini­ster, Abge­ord­ne­te und Ehren­gä­ste hal­ten mehr oder weni­ger kur­ze Reden, das Fass wird mehr oder weni­ger spri­zig ange­sto­chen, drei­mal knallt der Böl­ler … das wars.

Dies­mal waren es nicht ganz so vie­le Ehren­gä­ste wie beim letz­ten Mal, und auch die Rede­bei­trä­ge von Mini­ster Glau­ber, Stell­ver­tre­ten­der Land­rä­tin Rosi Kraus, MdB Sil­ke Lau­nert und MdL Micha­el Hof­mann waren wohl­tu­end kurz.

Was jedoch die Kür­ze angeht, schoss Stef­fen Lip­fert den sprich­wört­li­chen Vogel ab. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren war der Bier­an­stich ein zele­brier­tes Ereig­nis, vor den ver­sam­mel­ten Kame­ras aller Repor­ter und Besu­cher, im Bei­sein der Ehren­gä­ste. Mit viel Glück sind dann alle nass gewor­den und es gab lusti­ge Fotos … . Soweit woll­te es Stef­fen Lip­fert offen­bar gar nicht erst kom­men las­sen. Nach der Ankün­di­gung des Anstichs begab er sich „stan­te pede“ nach unten auf den Tanz­bo­den zum Fass, zwei Schlä­ge und der Zapf­hahn war drin – „Ozapft is!“. Die Gemein­de­rä­te und die Ehren­gä­ste waren noch auf dem Weg, noch kaum ein Foto­graf in Posi­ti­on – und schon war die Pro­ze­dur vor­bei. Der Fuchs!

Der anschlie­ßen­de Umtrunk mit dem Frei­bier und das Posen für die Foto­gra­fen waren dann wie gewohnt. Alles in allem ein schö­ner Festauf­takt, musi­ka­lisch beglei­tet vom Musik­ver­ein Pretz­feld. Für die­sen übri­gens hat­te Thor­sten Glau­ber vor­her in sei­ner Rede eine Lan­ze gebro­chen: „Unse­re Musik­ver­ei­ne spie­len über­all bei den Festen auf, bei größ­ter Hit­ze maschie­ren sie im Fest­zug und spie­len dabei – das ver­dient ein Extra-Lob!“ Das Fest­pu­bli­kum ließ sich nicht zwei­mal bit­ten und applau­dier­te der Kapel­le herzlich.

Wie gehts weiter?

Das kom­plet­te Fest­pro­gramm fin­den Sie unter Frän­ki­sches Kir­schen­fest in Pretz­feld vom 14.–19. Juli