Der Zoll – ein Arbeit­ge­ber mit vie­len Facetten

Im Rah­men von Schu­lun­gen in den The­men­fel­dern Demenz und Pfle­ge wur­den Beschäf­tig­te des Haupt­zoll­amts Schwein­furt wei­ter­ge­bil­det. Das Haupt­zoll­amt wird damit zum „Geschul­ten Part­ner der Demenz­in­itia­ti­ve“ für Stadt und Land­kreis Bam­berg. Ins­ge­samt nah­men 70 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer von ver­schie­de­nen Dienst­stel­len des Haupt­zoll­am­tes an den bei­den Fort­bil­dungs­ver­an­stal­tun­gen teil. Für ihre Teil­nah­me erhiel­ten sie Zer­ti­fi­ka­te über die Demenz­schu­lung und als „Pfle­ge­lot­sen­de in Betrieben“.

Fami­li­en­freund­lich­keit wird in Betrie­ben und Behör­den mitt­ler­wei­le groß­ge­schrie­ben. Das Audit­team um die Lei­te­rin und die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te des Haupt­zoll­am­tes Schwein­furt, Fran­zis­ka Schu­bert und Son­ja Weig­ler, woll­te mit den Ver­an­stal­tun­gen wei­te­re Aspek­te von lebens­pha­sen­ori­en­tier­tem Arbei­ten in den Fokus neh­men und fand mit der Part­ner­stel­le kom­pe­ten­te Ansprech­per­so­nen. „Für die Bera­tung unse­rer jun­gen Fami­li­en sind wir breit auf­ge­stellt und bestens gerü­stet. Die Rol­le der pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen ist mei­nes Erach­tens in unse­rem Port­fo­lio der Ver­ein­bar­kei­ten noch stär­ker aus­zu­bau­en“, so Son­ja Weigler.

Die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken, ange­sie­delt mit ihrer Haupt­stel­le am Land­rats­amt Bam­berg, gibt mit Fort­bil­dun­gen ihre Fach­ex­per­ti­se ger­ne an inter­es­sier­te Beschäf­tig­te von Betrie­ben und Behör­den wei­ter. Unter der Feder­füh­rung der Fach­re­fe­ren­tin Patri­cia Rein­hardt und ihrer Kol­le­gin­nen des Fach­be­rei­ches Sozia­le Ent­wick­lung, Inklu­si­on am Land­rats­amt Bam­berg wur­den 70 Beschäf­tig­te des Haupt­zoll­amts an drei Tagen zu „Geschul­ten Part­nern der Demenz­in­itia­ti­ve“ und zu „Pfle­ge­lot­sen­den in Betrie­ben“ fort­ge­bil­det. Sie kön­nen nun dienst­stel­len­über­grei­fend wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen an ande­re Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen wei­ter­ge­ben. Sie ste­hen damit als erste Ansprech­per­so­nen für Fra­gen der rund 700 Beschäf­tig­ten des Haupt­zoll­am­tes zu Demenz oder Pfle­ge von Ange­hö­ri­gen zur Verfügung.

„Geschul­ter Part­ner der Demenz­in­itia­ti­ve“ ist eine kosten­lo­se Demenz­schu­lung für alle Beschäf­tig­ten in Behör­den und Betrie­ben. Wis­sen und Ver­ständ­nis im öffent­li­chen Raum zum The­ma Demenz wird damit geför­dert. Die Teil­neh­men­den ler­nen die Krank­heit bes­ser ver­ste­hen und erhal­ten wich­ti­ge Tipps zum Umgang mit Men­schen, die an Demenz erkrankt sind. Bei den „Pfle­ge­lot­sen­den in Betrie­ben“ bil­den sich Mit­ar­bei­ten­de des Betriebs wei­ter, um unter­neh­mens­in­ter­ne Kon­takt­per­so­nen für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge sein zu kön­nen. Sie geben Ori­en­tie­rung im „Pfle­ge-Dschun­gel“, wenn Ange­hö­ri­ge plötz­lich Betreu­ung benö­ti­gen oder pfle­ge­be­dürf­tig wer­den. Auch bei schon län­ger andau­ern­den Pfle­ge­si­tua­tio­nen kön­nen kon­kre­te Aus­künf­te über betrieb­li­che und exter­ne Bera­tungs- und Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten sehr hilf­reich sein. Unter der Ruf­num­mer des Land­rats­am­tes Bam­berg 0951/85–512 oder per Mail an: info@​demenz-​pflege-​oberfranken.​de erhal­ten Inter­es­sier­te wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den vor­be­nann­ten Schulungen.

Hin­ter­grund­in­fos:

Die Haupt­ver­wal­tung des Haupt­zoll­amts befin­det sich in der Schwein­fur­ter Innen­stadt. Dar­über hin­aus sind dem Haupt­zoll­amt wei­te­re Außen­stel­len in Schwein­furt, Bam­berg und Det­tel­bach-Main­fran­ken­park sowie sechs Zoll­äm­ter (Aschaf­fen­burg, Bam­berg, Bay­reuth, Coburg, Det­tel­bach-Main­fran­ken­park und Schwein­furt) angegliedert.

Das Haupt­zoll­amt Schwein­furt ist seit 2016 durch­gän­gig vom audit beru­fund­fa­mi­lie zer­ti­fi­ziert für sei­ne Anstren­gun­gen zur Ver­ein­bar­keit von Beruf und Fami­lie und lebens­pha­sen­ori­en­tier­tem Arbeiten.

Wer ein­mal das Facet­ten­reich­tum des Zolls erle­ben will, ist am Don­ners­tag, den 20. Juli 2023 zum Tag der offe­nen Tür des Haupt­zoll­am­tes Schwein­furt herz­lich ein­ge­la­den. An der Dienst­stel­le Bam­berg – Guten­berg­stra­ße 16 wer­den von 9 – 17 Uhr Ein­blicke in die täg­li­che Arbeit des Zolls ermög­licht. An Info­stän­den mit unter­schied­li­chen Ein­hei­ten des Zolls kön­nen Besucher*innen auch aktiv mit­ma­chen. Das Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot reicht von A wie Arten­schutz bis Z wie Zöl­le, z.B. Ein- und Aus­fuhr­ab­fer­ti­gung von Waren, Maß­nah­men zum Arten­schutz, Dro­gen- und der Schwarz­ar­beits­be­kämp­fung. Beson­de­re Höhe­punk­te sind die Vor­füh­run­gen der Zollhunde.