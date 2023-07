Zer­ti­fi­ka­te für 119 Schü­le­rin­nen und Schüler

Seit über 15 Jah­ren wird das Frei­wil­li­ge Sozia­le Schul­jahr (FSSJ) – Bay­reu­ther Modell in Stadt und Land­kreis Bay­reuth ange­bo­ten. Vie­le Jugend­li­che betei­li­gen sich dar­an Jahr für Jahr und enga­gie­ren sich im Rah­men des Pro­jek­tes im Rah­men von min­de­stens fünf­zig Stun­den im Jahr ehren­amt­lich bei einem Ver­ein, einer Initia­ti­ve oder einer sozia­len Orga­ni­sa­ti­on. Am Mon­tag, 10. Juli 2023, über­reich­ten Land­rat Flo­ri­an Wie­demann und Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger, unter­stützt vom Team des Frei­wil­li­gen Zen­trums Bay­reuth um Thea Marie Koch, 119 Jugend­li­chen im Alter zwi­schen 14 und 17 Jah­ren in einem fei­er­li­chen Rah­men im Land­rats­amt ihr Zer­ti­fi­kat für ihren Frei­wil­li­gen­dienst im Schul­jahr 2022/2023. Elf von ihnen woh­nen im Stadt­ge­biet Bay­reuth und 108 leben im Landkreis.

Die Jugend­li­chen kamen aus 17 unter­schied­li­chen Schu­len – sie­ben im Stadt­ge­biet und zehn im Land­kreis, dar­un­ter Mit­tel­schu­len, Real­schu­len und Gym­na­si­en, die die­ses Pro­jekt eben­falls mit gro­ßem Enga­ge­ment unter­stüt­zen. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler enga­gier­ten sich ins­ge­samt 7385 Stun­den im Pro­jekt und das in 72 ver­schie­de­nen Ein­satz­stel­len. Sie waren als Tuto­ren und Schul­sa­ni­tä­ter tätig, in den Berei­chen Tier­hil­fe und Natur­schutz, kamen in Kin­der­gär­ten und Senio­ren­hei­men oder in Sport­ver­ei­nen und Feu­er­weh­ren, bei der Tafel, der DLRG und bei Kir­chen zum Ein­satz. Die Jugend­li­chen enga­gier­ten sich dabei für ihre Mit­men­schen, konn­ten neue Erfah­run­gen sam­meln, sozia­le Beru­fe ken­nen­ler­nen und hat­ten vor allem Spaß bei der frei­wil­li­gen Tätigkeit.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann bedank­te sich bei den Schü­le­rin­nen und Schü­lern für ihren Frei­wil­li­gen­dienst und beton­te: „Frei­wil­li­ges Enga­ge­ment ist das Herz­stück unse­rer akti­ven Bür­ger­ge­sell­schaft. Die­se wür­de nicht funk­tio­nie­ren, wenn sich nicht Men­schen wie ihr ein­brin­gen würden“.