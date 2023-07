Was kön­nen wir tun, um die Lebens­qua­li­tät im Alter im Land­kreis Hof wei­ter zu ver­bes­sern? Wie las­sen sich bereits bestehen­de Ange­bo­te für Senio­ren und Senio­rin­nen bün­deln und bekann­ter machen? Und was wün­schen sich älte­re Men­schen, um den All­tag abwechs­lungs­rei­cher oder viel­leicht auch ein­fa­cher zu gestalten?

Mit The­men wie die­sen haben sich jetzt rund 45 haupt- und ehren­amt­li­che Akteu­re aus dem Feld der Akti­ven ab 60 Jah­ren beim 1. Tref­fen des Senioren­net­zes Hofer Land beschäftigt.

Das Senioren­netz Hofer Land wur­de von den Senio­ren­be­auf­trag­ten bzw. Koor­di­na­to­ren von Stadt und Land­kreis Hof initi­iert, um dem The­ma Älter­wer­den und den damit ver­bun­de­nen Bedürf­nis­sen einen Raum zu geben.

„Ganz bewusst soll es dabei eben nicht um das The­ma Pfle­ge gehen, das wir mit unse­rer Leit­stel­le Pfle­ge Hofer Land abdecken. Viel­mehr sol­len dabei Berei­che und The­men dis­ku­tiert und ange­spro­chen wer­den, die vie­le Men­schen in Bezug auf das Älter­wer­den beschäf­ti­gen“, so Lisa-Maria Moritz, Senio­ren­ko­or­di­na­to­rin des Land­krei­ses Hof.

So soll das Senioren­netz Hofer Land ein Netz­werk schaf­fen, in dem dar­über infor­miert wird, wel­che Ange­bo­tes es bereits gibt, und an wel­chen Stel­len eine Ergän­zung sinn­voll sein könn­te. Teil des Senioren­net­zes sind neben Senio­ren, die sich ger­ne enga­gie­ren möch­ten, auch die Senio­ren­be­auf­trag­ten im Hofer Land, ver­schie­de­ne Wohl­fahrts­ver­bän­de der Regi­on, Ehren­amt­li­che, Ver­ei­ne oder Nachbarschaftshilfen.

Land­rat Dr. Oli­ver Bär, Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la und VHS-Geschäfts­füh­rer André Vogel begrüß­ten die Gäste und beton­ten dabei die Wich­tig­keit sol­cher Tref­fen, um die Teil­ha­be und akti­ve Mit­ge­stal­tung zu erhö­hen und so den Bedürf­nis­sen von Senio­rin­nen und Senio­ren gerecht zu werden.

Die Senio­ren­be­auf­trag­te der Stadt Hof, Dr. San­dra Häu­pler, und Lisa-Maria Moritz, die die Senio­ren­ko­or­di­na­ti­on des Land­krei­ses Hof lei­tet, stell­ten zudem ihre Tätig­keits­fel­der vor und gaben Ein­blicke in ihre täg­li­chen Auf­ga­ben und auch Herausforderungen.

Das Pro­jekt “WEGE mit­ein­an­der – Stär­kung der Teil­ha­be älte­rer Men­schen gegen Ein­sam­keit und sozia­le Iso­la­ti­on“ stell­te Pro­jekt­ko­or­di­na­to­rin Anne Bro­wa vor. Das Pro­gramm soll die kom­mu­na­le Ange­bots­struk­tur für die Ziel­grup­pe posi­tiv und lang­fri­stig ver­än­dern, sodass ein teil­ha­be­ori­en­tier­tes und unter­stüt­zen­des Gesamt­an­ge­bot vor Ort geschaf­fen wird. Hier steht das Anlie­gen älte­rer Men­schen im Vordergrund.

In klei­ne­ren Grup­pen wur­den dann die The­men dis­ku­tiert, die laut der anwe­sen­den Senio­ren beson­ders wich­tig für unse­re Regi­on sind, näm­lich Mobi­li­tät, Bera­tung, Ehren­amt und Wohnen.

Das erste Tref­fen des Senioren­net­zes Hofer Land wur­de von den Teil­neh­mern posi­tiv auf­ge­nom­men. Gleich­zei­tig wur­de der Wunsch geäu­ßert, zwei Tref­fen pro Jahr zu eta­blie­ren, um sich auch wei­ter­hin aus­zu­tau­schen und so aktiv an der Gestal­tung einer gemein­sa­men Zukunft zu arbeiten.

Das näch­ste Tref­fen ist daher für Ende des Jah­res angedacht.