Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Ein Ruck­sack im Wert von 35,- Euro wur­de in der Wun­der­burg aus einem offen­bar nicht ver­sperr­ten Auto ent­wen­det. Der Geschä­dig­te gibt als Tat­zeit die Mor­gen­stun­den des Don­ners­tags an.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Ein in der Ohm­stra­ße abge­stell­ter Pkw wur­de am Frei­tag­abend zer­kratzt. Der Scha­den wird vom Hal­ter mit 1000,- Euro angegeben.

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den zu küm­mern ver­ließ ein Unfall­ver­ur­sa­cher am Don­ners­tag, zwi­schen 19.00 und 19.30 Uhr, eine Unfall­stel­le in der Forch­hei­mer Stra­ße. Der Geschä­dig­te hat­te sei­nen Ford auf einem Park­platz abge­stellt gehabt, bei Rück­kehr zum Fahr­zeug konn­te er den Scha­den in Höhe von 1500,- Euro feststellen.

Eine wei­te­re Unfall­flucht wur­de aus dem Vor­de­ren Bach ange­zeigt. Hier wur­de eben­falls ein gepark­ter Pkw ange­fah­ren. Auch hier flüch­te­te der Ver­ur­sa­cher, er hin­ter­ließ Scha­den in Höhe von 1000,- Euro.

Auch am Mar­kus­platz kam es zu einem Unfall mit Fah­rer­flucht. In die­sem Fall wur­de ein VW Pas­sat ange­fah­ren. Die Unfall­zeit war am Frei­tag, zwi­schen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr.

Son­sti­ges

Bam­berg. Wegen Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te muss sich ein 16-jäh­ri­ger ver­ant­wor­ten. Der jun­ge Mann hat­te am Frei­tag, gegen 23 Uhr, in Bahn­hofs­nä­he einen Joint geraucht und war des­we­gen von einer Poli­zei­strei­fe kon­trol­liert wor­den. Bei der fol­gen­den Über­prü­fung wehr­te sich der Täter gegen die poli­zei­li­chen Maß­nah­men, dies hat­te sei­ne Fest­nah­me zu Fol­ge. Durch den Wider­stand wur­de ein Poli­zei­be­am­ter leicht ver­letzt, der aus Bam­berg stam­men­de Täter wur­de nach einer Blut­ent­nah­me wie­der entlassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Unfall­fluch­ten

BISCH­BERG. Am Frei­tag­mor­gen, im Zeit­raum von ca. 8 Uhr bis 9:55 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang Unbe­kann­ter den grau­en Seat eines 74-Jäh­ri­gen. Die­ser park­te bei einer Arzt­pra­xis in der Amsel­stra­ße. Am beschä­dig­ten Fahr­zeug konn­te grü­ner Lack fest­ge­stellt wer­den, der ver­mut­lich vom Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug zurückblieb.

Wer kann Anga­ben zu einem grü­nen Fahr­zeug machen, wel­ches sich im Tat­zeit­raum an der Unfall­stel­le befand? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

Son­sti­ges

HEI­LI­GEN­STADT I. OFR. Zu einem Flug­un­fall kam es am Frei­tag­nach­mit­tag im Bereich Sie­gritz. Ein 58-Jäh­ri­ger führ­te einen Gleit­schirm­flug durch. Hier­bei kam es nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen zu Luft­tur­bu­len­zen, wes­halb der Mann den Gleit­schirm nicht mehr kon­trol­lie­ren konn­te. Meh­re­re Anwe­sen­de beob­ach­te­ten, wie der Gleit­schirm­flie­ger zuneh­mend an Höhe ver­lor und letzt­lich in ein Wald­stück stürz­te. Anschlie­ßend eil­ten sie zu Hil­fe und ver­stän­dig­ten den Not­ruf. Der Ver­un­glück­te wur­de mit­tel­schwer­ver­letzt mit einem Ret­tungs­hub­schrau­ber in ein Kran­ken­haus geflo­gen. Die Ermitt­lun­gen zum genau­en Unglücks­her­gang wer­den durch einen Flug­er­mitt­ler der Poli­zei Bam­berg-Land übernommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Betäu­bungs­mit­tel

Grä­fen­berg – Einer Strei­fe der PI Eber­mann­stadt fie­len in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag zwei jun­ge Män­ner auf einem Rol­ler auf. Da die­se ohne Helm und sehr flott unter­wegs waren, wur­den sie einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Der 19-Jäh­ri­ge Fah­rer stand deut­lich unter dem Ein­fluss von berau­schen­den Mit­teln, so dass eine Blut­ent­nah­men durch­ge­führt wur­de und die­sen nun vor­aus­sicht­lich ein Monat Fahr­ver­bot und eine Geld­bu­ße erwar­ten. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung der bei­den Per­so­nen wur­de noch eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na auf­ge­fun­den sowie ein ver­bo­te­nes Ein­hand­mes­ser. Auch für die­se Delik­te müs­sen sich die bei­den verantworten.

Kir­schen­fest Pretzfeld

Pretz­feld – Bei bestem Wet­ter fan­den sich ca. 800 – 1000 Besu­cher beim tra­di­tio­nel­len Kir­schen­fest in Pretz­feld ein. Ins­ge­samt kann von einem sehr fried­li­chen Auf­takt gespro­chen wer­den. Am Abend wur­den kei­ne Sicher­heits­stö­run­gen gemel­det oder festgestellt.

Erst um kurz nach Mit­ter­nacht stell­te eine Strei­fe der PI Eber­mann­stadt einen 16-Jäh­ri­gen auf dem Nach­hau­se­weg. Die­ser war mit Leit­pfo­sten unter dem Arm unter­wegs und stark betrun­ken. Er wird wegen Dieb­stahls angezeigt.

Kur­ze Zeit spä­ter woll­te ein 22-jäh­ri­ger mit sei­nem E‑Bike nach Hau­se fah­ren. Auf der abschüs­si­gen Strecke vom Fest­ge­län­de ver­such­te er im Besu­cher­strom Pas­san­ten aus­zu­wei­chen. Dies miss­glück­te jedoch und er fiel die Böschung hin­ab. Durch den Sturz erlitt er leich­te Ver­let­zun­gen. Inwie­fern sei­ne Alko­ho­li­sie­rung von ca. 1,24 Pro­mil­le eine Rol­le für den Unfall­her­gang spiel­te muss noch ermit­telt werden.

Ohne Füh­rer­schein

Göß­wein­stein – Im Rah­men einer rou­ti­ne­mä­ßi­gen Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de bei einer Dame in Göß­wein­stein fest­ge­stellt, dass sie ihren Pkw ohne eine dafür erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis nut­ze. Ihr Bei­fah­rer, wel­cher der Hal­ter des Fahr­zeugs ist, wuss­te von die­sem Umstand. Bei­de erwar­tet nun eine Anzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Frei­tag­abend befuhr ein 10-jäh­ri­ger Rad­fah­rer die Bay­reu­ther Stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung auf dem dor­ti­gen neben der Fahr­bahn ver­lau­fen­den Rad­weg. Da er nach links abbie­gen woll­te, scher­te er unver­mit­telt und ohne Ankün­di­gung nach links aus, so dass ein dahin­ter­fah­ren­der 46-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer nicht mehr aus­wei­chen konn­te und auf das Fahr­rad auf­fuhr. Der 10-Jäh­ri­ge stürz­te und erlitt leich­te Ver­let­zun­gen. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 1.000.- EUR.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Frei­tag­mit­tag konn­te der Laden­de­tek­tiv eines Super­mark­tes in der Bay­reu­ther Stra­ße zwei Kin­der beim Laden­dieb­stahl beob­ach­ten. Die bei­den 10-jäh­ri­gen Jun­gen betra­ten gemein­sam das Geschäft und nah­men jeweils Süßig­kei­ten aus dem Regal. Anschlie­ßend ver­lie­ßen sie das Geschäft ohne die­se zu bezah­len. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 7,50 EUR. Die Kin­der wur­den von den ver­stän­dig­ten Poli­zei­be­am­ten an ihre Erzie­hungs­be­rech­tig­ten übergeben.

Son­sti­ges

Forch­heim. Auf­grund der Bau­maß­nah­men im Bereich Paradeplatz/​Nürnberger Stra­ße kam es in letz­ter Zeit zu ver­mehr­ten Gefah­ren­si­tua­tio­nen durch rück­sichts­lo­se Fahr­rad­fah­ren­de. Aus die­sem Grund führ­te die Forch­hei­mer Poli­zei am Frei­tag­vor­mit­tag eine Schwer­punkt­kon­trol­le durch. Dabei muss­te eine Viel­zahl von Rad­fah­ren­den bean­stan­det wer­den. Die Poli­zei Forch­heim appel­liert an die gegen­sei­ti­ge Rück­sicht­nah­me unter den Ver­kehrs­teil­neh­mern und weist dar­auf hin, dass das Rad­fah­ren auf Geh­we­gen und Fuß­gän­ger­we­gen grund­sätz­lich ver­bo­ten ist.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Schüt­zen­festauf­takt missverstanden

Lich­ten­fels. Einen etwas ande­ren Schüt­zen­festauf­takt erleb­ten drei Jugend­li­che am Frei­tag­abend. Zwei 16-Jäh­ri­ge gerie­ten mit einem 17-Jäh­ri­gen hin­ter der Stadt­hal­le in einen Streit. Im Ver­lauf die­ses Strei­tes schlu­gen die bei­den Jün­ge­ren auf ihren älte­ren Kon­tra­hen­ten ein. Die­ser setz­te sich eben­falls zur Wehr. Auf Grund die­ser Aus­ein­an­der­set­zung wur­de einer der bei­den 16-Jäh­ri­gen leicht ver­letzt. Der 17-Jäh­ri­ge erlitt meh­re­re Ver­let­zun­gen und muss­te medi­zi­nisch behan­delt wer­den. Alle Drei müs­sen sich nun straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Mög­li­che Zeu­gen die­ser Tat set­zen sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter 09571/95200 in Verbindung.

Geld­bör­se entwendet

Lich­ten­fels. Am Frei­tag gegen 21:00 Uhr leg­te ein Jugend­li­cher sei­ne Bauch­ta­sche an der Bay­ern­wip­pe auf dem Schüt­zen­platz ab. Nach dem Besuch des Fahr­ge­schäf­tes muss­te er fest­stel­len, dass die Bauch­ta­sche durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ent­wen­det wor­den war. Im Lau­fe des Abends schaff­te es der Jugend­li­che sei­ne Bauch­ta­sche wie­der­zu­er­lan­gen. Sei­ne dar­in befind­li­che Geld­bör­se wur­de jedoch gestoh­len. Wer hat etwas gese­hen? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter 09571/95200 entgegen.

Geschä­dig­te Frau gesucht!

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­nach­mit­tag fuhr ein 35-jäh­ri­ger Mann mit dem Zug von Kro­nach nach Lich­ten­fels. Wäh­rend der Zug­fahrt soll der stark alko­ho­li­sier­te Mann eine jun­ge Dame mehr­fach belä­stigt und belei­digt haben. Das immer auf­dring­li­che­re Ver­hal­ten des 35-Jäh­ri­gen ließ wei­te­re Fahr­gä­ste auf die Situa­ti­on auf­merk­sam wer­den. Die­se schrit­ten beherzt ein und schütz­ten die Dame vor wei­te­ren Über­grif­fen. Am Bahn­hof Lich­ten­fels ver­lie­ßen die Fahr­gä­ste zusam­men mit dem Aggres­sor den Zug und über­ga­ben die­sen der Poli­zei. Er wur­de in Gewahr­sam genom­men. Wäh­rend des Poli­zei­ein­sat­zes vor Ort konn­te die jun­ge Dame, wel­che belä­stigt wor­den war, nicht mehr ange­trof­fen wer­den. Die­se Dame bzw. Zeu­gen, die Anga­ben zur Dame machen kön­nen, wer­den drin­gend gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter 09571/95200 in Ver­bin­dung zu setzen.

Am Sport­platz randaliert

Hoch­stadt a. Main. Im Tat­zeit­raum 06.07.2023 bis 10.07.2023 wur­den auf dem Gelän­de des 1. FC Hoch­stadt meh­re­re Ver­schmut­zun­gen hin­ter­las­sen. Dies war dem Täter bzw. den Tätern allem Anschein nach noch nicht genug, da es zusätz­lich zu einer Sach­be­schä­di­gung kam. Die Metall­stan­ge eines Fuß­ball­to­res wur­de ver­bo­gen. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 50 Euro. Wer hat im frag­li­chen Tat­zeit­raum Fest­stel­lun­gen machen kön­nen? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel. 09571/95200 in Ver­bin­dung zu setzen.

Alko­ho­li­siert gefahren

Bad Staf­fel­stein. Am Frei­tag­abend wur­de eine 65-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin im Stadt­ge­biet Bad Staf­fel­stein einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Den Poli­zei­be­am­ten fiel hier­bei auf, dass die 65-Jäh­ri­ge unter dem Ein­fluss von Alko­hol stand. Die Beam­ten unter­ban­den dar­auf­hin die Wei­ter­fahrt und die Dame muss­te sich anschlie­ßend einer Blut­ent­nah­me unterziehen.

Fahr­zeug zerkratzt

Weis­main. Am Don­ners­tag­abend stell­te ein 36-Jäh­ri­ger sei­nen Audi in der Bür­ger­mei­ster-Kraus-Stra­ße ord­nungs­ge­mäß ab. Als er am Frei­tag­nach­mit­tag zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam, stell­te er einen Sach­scha­den auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te fest. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter muss den Audi des geschä­dig­ten 36-Jäh­ri­gen im genann­ten Zeit­raum mit­tels eines spit­zen Gegen­stan­des beschä­digt haben. Anschlie­ßend konn­te der Täter uner­kannt flüch­ten. Wer hat etwas wahr­ge­nom­men? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

Ein­bruch in Radgeschäft

Burg­kunst­adt. Am Sams­tag­mor­gen bra­chen bis­lang unbe­kann­te Täter in ein Fahr­rad­ge­schäft In der Au ein. Der bzw. die Täter ver­schaff­ten sich gewalt­sam Zutritt in das ver­schlos­se­ne Geschäfts­ge­bäu­de und ent­wen­de­ten eine Viel­zahl an hoch­wer­ti­gen Fahr­rä­dern. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird der­zeit auf einen mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Betrag geschätzt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg oder jede ande­re Poli­zei­dienst­stel­le entgegen.