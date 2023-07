• Aus­stel­lung vom 20.07.2023 – 02.10.2023 in der Stadt­bü­che­rei Forchheim

• Ver­nis­sa­ge am Mitt­woch, den 19.07.23 um 19.00 Uhr mit ver­gnüg­li­chen Berich­ten über Rudolf Lumms Erleb­nis­se beim Zeich­nen. Außer­dem wird er ein paar inter­es­san­te Köp­fe zeichnen.

• 20 Ori­gi­nal­bil­der aus dem Buch „Frän­ki­sche Schweiz, zwi­schen Forch­heim, Bam­berg, Bay­reuth und Peg­nitz“ des Künst­lers Rudolf Lumm zeigt die Stadt­bü­che­rei in ihrer Aus­stel­lung in der Trep­pen­haus­ga­le­rie vom 20. Juli 2023 bis 02. Okto­ber 2023.

Ver­nis­sa­ge ist am Mitt­woch, den 19.07.23 um 19.00 Uhr mit ver­gnüg­li­chen Berich­ten über Rudolf Lumms Erleb­nis­se beim Zeich­nen. Außer­dem wird er ein paar inter­es­san­te Köp­fe zeich­nen. Die Frän­ki­sche-Schweiz-Bücher kön­nen an die­sem Abend auch erwor­ben werden.

Wenn man einen Mann mit Hut und mar­kan­tem Schnauz­bart in Fran­ken an einer Staf­fe­lei sit­zen sieht, kann es sich eigent­lich nur um Rudolf Lumm han­deln. Er wur­de 1949 in Hei­den­heim bei Gun­zen­hau­sen gebo­ren, lebt aber seit sei­nem 4. Lebens­jahr in Nürnberg.

Seit nun 41 Jah­ren ist er frei­schaf­fen­der Künst­ler, hat Zei­chen- und Mal­kur­se im In- und Aus­land gege­ben, Dekor­ent­wür­fe für die Por­zel­lan­in­du­strie oder Bie­re­ti­ket­ten und Pla­ka­te für Tucher ent­wor­fen, war Akti­ons­künst­ler auf gro­ßen Kunstmessen.

Seit 2003 hat er es sich zur Auf­ga­be gemacht, Fran­ken künst­le­risch zu doku­men­tie­ren. Er zeich­net alle Bil­der vor Ort, kolo­riert sie dann im Ate­lier und ver­sieht sie mit einem kur­zen Text. Dar­aus ist 2021 ein Buch über die Frän­ki­sche Schweiz entstanden.

Infor­ma­tio­nen: www​.kunst​m​a​ler​ru​dol​flumm​.de