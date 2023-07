Pres­se­mit­tei­lung von Que­er Bay­reuth e.V.:

„Herr Ober­bür­ger­mei­ster, wo bleibt das Bekennt­nis der Stadt Bayreuth?“

In der Nacht auf Mon­tag haben akti­vi­sti­sche Mit­glie­der des Que­er Bay­reuth e.V. den Rat­haus­ein­gang mit einem über­di­men­sio­na­len Regen­bo­gen geschmückt. Sie wol­len damit auf das halb­her­zi­ge Vor­ge­hen der Stadt mit dem quee­ren Grund­satz­pro­gramm auf­merk­sam machen.

BAY­REUTH. „Die Bay­reu­ther Pri­de­week beginnt und davon sieht man wie­der nichts“ beschwert sich Phil­ip Ammon-Grieß­ham­mer, Vor­sit­zen­der des Ver­eins Que­er Bay­reuth e.V. Des­halb haben er und sei­ne akti­vi­sti­schen Mit­strei­ter beschlos­sen, das Zep­ter selbst in die Hand zu neh­men. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag, pünkt­lich zum Beginn der Pri­de­week, haben sie kur­zer­hand den Ein­gang des Rat­hau­ses mit einem über­di­men­sio­na­len Regen­bo­gen verziert.

Vage Ankün­di­gun­gen aus dem Rat­haus wur­den nicht in die Tat umge­setzt. „Die ver­spro­che­ne Regen­bo­gen­bank steht nicht und an gleich­ge­schlecht­li­che Ampel­männ­chen ist in Bay­reuth auch nicht zu den­ken“ beschwert sich Ammon-Grieß­ham­mer. Aus die­ser Unzu­frie­den­heit her­aus woll­ten eini­ge Mit­glie­der selbst aktiv wer­den und ein Zei­chen set­zen. Die Ent­schei­dung fiel auf einen über­di­men­sio­na­len Regen­bo­gen um den Bür­ger­mei­ster und den Stadt­rat an das beschlos­se­ne que­e­re Grund­satz­pro­gramm zu erinnern.

Die Akti­vi­sten­for­de­run­gen sind deut­lich weit­rei­chen­der als rei­ne Sym­bol­po­li­tik. Sie for­dern, dass sich die Stadt Bay­reuth zukünf­tig für die poli­zei­li­che Erfas­sung que­er­feind­li­cher Hass­kri­mi­na­li­tät ein­setzt und ins­be­son­de­re, dass das beschlos­se­ne que­e­re Grund­satz­pro­gramm in die Tat umge­setzt wird. „Gleich­stel­lungs­rat – Fehl­an­zei­ge. Städ­ti­sche Preis­ver­lei­hung zum The­ma Que­er – Fehl­an­zei­ge. Spe­zia­li­sier­te Anti­dis­kri­mi­nie­rungs­stel­le – Fehl­an­zei­ge“ zählt der Vor­sit­zen­de die wich­tig­sten Eck­punk­te des Grund­satz­pro­gramms auf, wel­che nicht ein­ge­hal­ten wer­den. Die Que­er­be­auf­trag­te der Stadt Bay­reuth, Manue­la Sol­ley, wird in der quee­ren Com­mu­ni­ty ver­misst. Phil­ip Ammon-Grieß­ham­mer: „Ich stand mit Frau Sol­ley gele­gent­lich in Kon­takt. Vie­le Mit­glie­der der Com­mu­ni­ty wür­den sie ken­nen ler­nen wol­len. Auf meh­re­re Ein­la­dun­gen unse­rer­seits hat sie nicht reagiert. Wir füh­len uns ver­nach­läs­sigt.“ Der Bezirks­spit­zen­kan­di­dat der Lin­ken Max Tetz­ner betei­lig­te sich eben­falls an der sym­pa­thi­schen Pro­test­ak­ti­on: „Poli­tik muss die ver­schie­de­nen Bedürf­nis­se der Men­schen auf­neh­men. Das que­e­re Grund­satz­pro­gramm darf kein Lip­pen­be­kennt­nis blei­ben. Auch den Bezirk Ober­fran­ken wer­den wir künf­tig ver­stärkt in den Blick neh­men. In und um Bay­reuth exi­stiert kei­ne Pfle­ge­ein­rich­tung die den Bedürf­nis­sen altern­der quee­rer Men­schen gerecht wird.“

Wäh­rend der Pri­de­week Regen­bo­gen­fah­nen auf dem Rat­haus, das wäre laut Phil­ip Ammon-Grieß­ham­mer ein erstes Zei­chen der Soli­da­ri­tät. Abschlie­ßend sag­te er noch for­dernd: „Herr Ober­bür­ger­mei­ster Ebers­ber­ger, selbst in Kulm­bach klappt das mit den Regen­bo­gen­fah­nen am Rat­haus. Wo bleibt Ihr Bekenntnis?“

Mit bun­ten Grüßen

Que­er Bay­reuth e. V.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.que​er​-bay​reuth​.de