Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Moped­fah­rer stürzt unter Alko­hol­ein­fluss und flüchtet

COBURG. Mit sei­nem Klein­kraft­rad stürz­te am Don­ners­tag­abend ein 65-jäh­ri­ger Cobur­ger im Stadt­teil Wüsten­ahorn. Der alko­ho­li­sier­te Mann flüch­te­te von der Unfallstelle.

Der 65-Jäh­ri­ge war um 19:40 Uhr mit sei­nem Klein­kraft­rad in der Scheu­er­fel­der Stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung unter­wegs. Auf­grund sei­ner star­ken Alko­ho­li­sie­rung stürz­te der Moped­fah­rer mit sei­nem Rol­ler. Der Mann flüch­te­te zu Fuß von der Unfall­stel­le in Rich­tung Hut­holz­weg. Auf­merk­sa­me Zeu­gen beka­men das Unfall­ge­sche­hen mit und ver­stän­dig­ten die Cobur­ger Poli­zei. Den Unfall­fah­rer tra­fen die Beam­ten an sei­ner Wohn­an­schrift an. Ein Alko­test bei dem Mann ergab einen Wert von 2,9 Pro­mil­le. Die Beam­ten stell­ten den Rol­ler ver­kehrs­si­cher ab und stell­ten den Zünd­schlüs­sel des Mopeds zur Unter­bin­dung einer mög­li­chen Wei­ter­fahrt sicher. Im Anschluss folg­te eine Blut­ent­nah­me bei dem Mann im Cobur­ger Kli­ni­kum. Gegen den Mann ermit­telt nun die Cobur­ger Poli­zei wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr infol­ge Alkohol.

Wild­un­fall mit Wild­schwein – Hoher Sachschaden

WEIT­RAMS­DORF, LKR. COBURG. Einen Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 4.000 Euro ver­ur­sach­te ein über die Bun­des­stra­ße B303 lau­fen­des Wild­schwein am Frei­tag, in den frü­hen Mor­gen­stun­den, am Lie­fer­fahr­zeug einer Bäcke­rei im Gemein­de­ge­biet Weitramsdorf.

Ein 20-Jäh­ri­ger war um 3:45 Uhr auf der B303 von Tam­bach in Rich­tung Neun­dorf unter­wegs. Unmit­tel­bar vor dem Fahr­zeug kreuz­te ein Wild­schwein die Stra­ße. Der 20-Jäh­ri­ge konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und tou­chier­te mit der lin­ken Fahr­zeug­front das Tier. Durch die Wucht des Auf­pralls ent­stand Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 4.000 Euro. Das Tier wur­de in den Stra­ßen­gra­ben geschleu­dert und erlag dort sei­nen Ver­let­zun­gen. Der Bäcke­rei­lie­fe­rant konn­te trotz der Beschä­di­gun­gen am Fahr­zeug sei­ne Belie­fe­rung fort­set­zen. Von der Dienst­stel­le aus ver­stän­dig­ten die Cobur­ger Poli­zi­sten einen Jagd­päch­ter, der das Wild­schwein vor Ort entfernte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ohne gül­ti­ge Versicherung

Kro­nach – Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag, gegen 22.00 Uhr fiel einem Zeu­gen in Kro­nach der Fah­rer eines E‑Scooter auf, da die­ser offen­sicht­lich eine unsi­cher Fahr­wei­se an den Tag leg­te. Bei einer Poli­zei­kon­trol­le des Scoo­ter-Fah­rers in der Rhod­ter Stra­ße konn­ten hin­sicht­lich der Ver­kehrs­tüch­tig­keit kei­ne nega­ti­ven Fest­stel­lun­gen getrof­fen wer­den. Aller­dings war am Gefährt des jun­gen Man­nes ein abge­lau­fe­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht. Eine aktu­ell gül­ti­ge Ver­si­che­rung bestand nicht. Die Wei­ter­fahrt wur­de untersagt.

Trotz Fahr­ver­bot gefahren

Kro­nach – Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Don­ners­tag, gegen 15.30 Uhr in der Wei­ßen­brun­ner Stra­ße in Kro­nach wur­de bei einer Fahr­zeug­füh­re­rin fest­ge­stellt, dass die­se auf­grund eines bestehen­den Fahr­ver­bo­tes ihren BMW im öffent­li­chen Stra­ßen­ver­kehr nicht hät­te fah­ren dür­fen. Wei­ter­hin wur­den bei der Dame Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt, wel­che auf den Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln hin­deu­te­ten. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me wur­de angeordnet.

Scha­dens­träch­ti­ger Brandfall

Mark­tro­dach – Zu einem Trak­tor­brand kam es am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag, gegen 18.30 Uhr auf einem Feld im Bereich von Groß­vichtach. Im Rah­men von Arbei­ten auf dem Feld platz­te am ein­ge­setz­ten Trak­tor ein Hydrau­lik­schlauch und setz­te dadurch ver­mut­lich den Trak­tor in Brand. Rasch griff das Feu­er auch auf eine Heu­bal­len­pres­se über. An den bei­den land­wirt­schaft­li­chen Gerä­ten ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 400.000 Euro. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt. Durch die Feu­er­wehr konn­te das Feu­er unter Kon­trol­le gebracht werden.

Brand eines Feldes

Stock­heim – Eine land­wirt­schaft­li­che Flä­che im Bereich von Burg­grub, nahe der Bun­des­stra­ße 89 brann­te am Don­ners­tag, gegen 13.15 Uhr auf einer Flä­che von etwa 1 Hekt­ar voll­stän­dig ab. Im Vor­feld wur­den auf dem besag­ten Feld noch Dre­sch­ar­bei­ten durch­ge­führt. Star­ke Kräf­te ver­schie­de­ner Feu­er­weh­ren konn­ten den Brand unter Kon­trol­le brin­gen. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.