„Von Vival­di bis zu den Beat­les – vom Gei­gen­bo­gen bis zur Schreib­ma­schi­ne“: Unter die­sem außer­ge­wöhn­li­chen Mot­to lädt das Kulm­ba­cher Kam­mer­or­che­ster am Frei­tag, 14. Juli 2023, zu einem Orche­ster­kon­zert ein. Los geht das rund ein­stün­di­ge Kon­zert um 19.30 Uhr in der Johan­nes­kir­che in Kulmbach-Burghaig.

„Unser Kam­mer­or­che­ster ist eine bunt zusam­men­ge­wür­fel­te Trup­pe aus enga­gier­ten Lai­en­spie­lern sowie Schü­le­rin­nen und Schü­lern unse­rer Kulm­ba­cher Musik­schu­le, die gemein­sam Musik­stücke auf höch­stem Niveau inter­pre­tie­ren“, erklärt Musik­schul­lei­ter Harald Streit die Zusam­men­set­zung des Orche­sters. Er ver­spricht: „Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher die­ses Kon­zerts kön­nen sich auf einen tol­len Abend in der Burg­hai­ger Johan­nes­kir­che freuen!“

Der Kon­zert­ort ist den Musi­ke­rin­nen und Musi­kern übri­gens schon wohl ver­traut. Etli­che Weih­nachts­kon­zer­te habe das Orche­ster bereits in der Johan­nes­kir­che gege­ben, ver­rät Orche­ster­lei­ter Tho­mas Grün­ke. „Wir genie­ßen es sehr, end­lich dort wie­der zu Gast sein zu dür­fen und an einem hof­fent­lich som­mer­li­chen Abend mit dem Publi­kum auch mal wie­der ins per­sön­li­che Gespräch zu kom­men. Denn genau das macht unse­re Orche­ster­kon­zer­te so beson­de­res!“, so Grünke.

Das Pro­gramm wird sehr abwechs­lungs­reich sein: Es reicht von Wer­ken barocker Kom­po­ni­sten wie etwa Anto­nio Vival­dis „Som­mer“ aus den „Vier Jah­res­zei­ten“ oder Arc­an­ge­lo Corel­lis berühmter

Varia­ti­ons­rei­he „La Fol­lia“. Hier setzt das Orche­ster einen Schwer­punkt bei Kom­po­si­tio­nen aus dem 18. Jahr­hun­dert. Es wird aber z. B. nach Mozarts Kir­chen­so­na­te für Orgel und Orche­ster auch musi­ka­li­sche Kon­tra­punk­te aus der Gegen­wart zu Gehör brin­gen, so etwa mit der sehr reiz­vol­len und mit­rei­ßen­den Sin­fo­nie von Niko­lai Rakow, einem rus­si­schen Kom­po­ni­sten, des­sen Wer­ke sich durch spät­ro­man­ti­sche Har­mo­nik und flie­ßen­de Melo­dien aus­zeich­nen. An die­sem Orche­ster­abend wird sich dar­über hin­aus der musi­ka­li­sche Nach­wuchs dem Publi­kum prä­sen­tie­ren. Zwei jun­ge Soli­sten wer­den den 1. Satz aus Anto­nio Vival­dis Kon­zert für zwei Cel­li und Orche­ster musi­zie­ren. Eben­so sind die Beat­les in Burg­haig „zu Gast“ mit ihrem Welt­hit „Yester­day“. Und nach Klez­mer-Musik gibt es noch etwas Kurio­ses: Ein Stück für Schreib­ma­schi­ne und Orchester!

Der Ein­tritt zum Kon­zert­abend mit dem Kulm­ba­cher Kam­mer­or­che­ster am 14. Juli 2023 in Burg­haig ist frei, Spen­den sind herz­lich willkommen.