Bus­li­nie 235 – Die Orts­durch­fahrt Egloff­stei­ner­hüll ist wegen Bau­ar­bei­tern bis zum Frei­tag, 21.07.2023 gesperrt. Die Bus­li­nie 235 kann daher wei­ter­hin die Hal­te­stel­le in Egloff­stei­ner­hüll nicht bedie­nen. Die näch­ste Hal­te­stel­le ist in Hunds­bo­den. Die Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 6:59 Uhr von Egloff­stein Bus­bahn­hof nach Eber­mann­stadt fährt wäh­rend die­ser Maß­nah­me um 6:49 Uhr in Egloff­stein Bus­bahn­hof ab. Die Hal­te­stel­len Tal­stra­ße und Mark­gra­fen­stra­ße ent­fal­len bei die­ser Fahrt, ab Hal­te­stel­le Hunds­bo­den blei­ben die Abfahrts­zei­ten unver­än­dert Schü­ler, wel­che mit dem frei­ge­stell­ten Schü­ler­ver­kehr fah­ren, wer­den von den Schu­len über die Beför­de­rung infor­miert. Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten die Hin­wei­se an den Hal­te­stel­len zu beachten.