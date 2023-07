Am 17.Juni begei­ster­te die BUND Natur­schutz Orts­grup­pe Neun­kir­chen a. Br. und Umge­bung sehr vie­le inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem gan­zen Land­kreis Forch­heim mit vie­len Infor­ma­tio­nen um die Heil­kraft und den Nut­zen, aber auch den Gefah­ren von Pflan­zen am Weges­rand. Wie wert­voll an Mine­ra­li­en die­se Pflan­zen aus Kräu­ter­apo­the­ke sind und gera­de die­se auf den immer sel­te­ner wer­den­den Acker­rand­strei­fen gedei­hen, wur­de ent­lang der Weges­rän­der am Hetz­le­ser Berg deut­lich. Lei­der wur­de schon sehr früh­zei­tig gemäht, sodass wir nur einen Bruch­teil der Natur­schät­ze erspä­hen konnten.

Das geschul­te Auge der Exper­tin Frau Wal­traud Zim­mer­mann mach­te auf Unschein­ba­res auf­merk­sam und sie klär­te uns auf über die schnel­le Hil­fe in der Not, zum Bei­spiel hilft der Spitz­we­ge­rich bei Mücken­sti­chen, Schaf­gar­be bei Blu­tun­gen, Mäde­süß bei Kopf­schmer­zen und Ross­min­ze, Gän­se­fin­ger­kraut, Dost (wil­der Majo­ran) unter­stüt­zen den Magen und vie­les mehr.

Zum Abschluss gab es noch Kräu­ter­but­ter, Kräu­ter­dips und einen Erfri­schungs­trunk von selbst gesam­mel­ten Giersch, Min­ze, Lab­kraut, Schaf­gar­be und Rot­klee mit Apfel­saft. Ein­fach köst­lich! Trotz sen­gen­der Hit­ze ver­gin­gen die Stun­den im Flug bei vie­len erstaun­ten und fro­hen Gesich­tern in der Erwar­tung auf ein näch­stes Mal.

