BAM­BERG. Am Mitt­woch­nach­mit­tag ergau­ner­ten Trick­be­trü­ger Geld und Schmuck im Wert eines sechs­stel­li­gen Euro­be­tra­ges in Bam­berg. Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Gegen 12.30 Uhr rie­fen Unbe­kann­te bei einer 67-Jäh­ri­gen aus Lich­ten­fels an und gaben sich als Poli­zei­be­am­ter und Staats­an­walt aus. Sie erzähl­ten der Dame die übli­che Geschich­te vom schwe­ren Ver­kehrs­un­fall, den ihr Sohn ver­ur­sacht haben soll und setz­ten sie so mas­siv unter Druck. Um den Sohn vor einem Gefäng­nis­auf­ent­halt zu bewah­ren, müs­se eine Kau­ti­on hin­ter­legt wer­den. Die Ange­ru­fe­ne wil­lig­te ein, wor­auf die Täter sie nach Bam­berg schick­ten. Vor dem Gerichts­ge­bäu­de am Wil­helms­platz über­gab die Dame dann Geld und Schmuck im Wert eines nied­ri­gen sechs­stel­li­gen Euro­be­tra­ges an einen unbe­kann­ten Mann. Die Wert­sa­chen wur­den in einer Ther­mo­ta­sche übergeben.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich

Zwi­schen 165 und 170 Zen­ti­me­ter groß

Kräf­ti­ge Statur

Schwar­ze Haa­re und schwar­zer Bart

Beklei­det mit einer Jeans und einem hell­grau-blau­em T‑Shirt

Da der Anruf in Lich­ten­fels ein­ging, hat die zustän­di­ge Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat am Mitt­woch­nach­mit­tag zwi­schen 13 und 14 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich des Wil­helms­plat­zes in Bam­berg gese­hen? Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.