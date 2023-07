Schul­pro­jekt begei­stert Seniorenfasching

Der Senio­ren­fa­sching des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt war die­ses Jahr auch dank vie­ler hel­fen­der Hän­de ein vol­ler Erfolg. Gemein­sam mit dem Eis- und Schwimm­sport-Club Höch­stadt a. d. Aisch e.V. (ESC) haben Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Rit­ter-von-Spix-Schu­le die Bewir­tung beim Senio­ren­fa­sching mit gro­ßem Enga­ge­ment über­nom­men und die Gäste mit Geträn­ken, einem Kuchen- und Tor­ten­buf­fet sowie beleg­ten Bröt­chen ver­sorgt. Im Rah­men einer klei­nen Fei­er­stun­de in der Aula der Rit­ter-von-Spix-Schu­le dank­te Land­rat Alex­an­der Tritt­hart der Mit­tel­schu­le und den Frei­wil­li­gen für ihren „groß­ar­ti­gen Ein­satz“ beim Fest­nach­mit­tag in der Aisch­tal­hal­le. Für die Bewir­tung habe er vie­le posi­ti­ve Rück­mel­dun­gen erhal­ten. Bei sei­nen Dan­kes­wor­ten beton­te Tritt­hart nicht zuletzt die Viel­fäl­tig­keit der beruf­li­chen Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten und die guten Chan­cen der Mit­tel­schü­le­rin­nen und Mit­tel­schü­ler auf dem Arbeits­markt. Land­rat Tritt­hart über­reich­te Rek­tor Micha­el Ulb­rich und Haus­wirt­schafts­leh­re­rin Susan­na Wun­der eine Dank­ur­kun­de. Wun­der hat­te das Schul­pro­jekt ver­schie­de­ner Klas­sen­stu­fen orga­ni­siert. Für die gute Zusam­men­ar­beit hän­dig­te ESC-Vor­sit­zen­de Nad­ja Mül­ler im Bei­sein von Schatz­mei­ster Seba­sti­an Joh­na der Schu­le eine Spen­de in Höhe von 300 Euro aus. Musi­ka­lisch umrahmt wur­de die Urkun­den­über­ga­be vom Schul­chor der Rit­ter-von-Spix-Schu­le. Den Senio­ren­fa­sching unter dem Mot­to „Fran­ken – Hel­au“ hat­ten rund 600 Gäste besucht, den Kaba­ret­ti­stin Emmi Weiss moderierte.