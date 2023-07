„Durch­blu­tungs­stö­run­gen an den Bei­nen erken­nen und behan­deln“ Gesund­heits­vor­trag im Kul­tur­raum Bur­ge­brach Blut ist der Saft unse­res Lebens, unauf­hör­lich wird es vom Her­zen durch die Adern gepumpt. Jede noch so ent­le­ge­ne Stel­le des Kör­pers muss es errei­chen, um unter ande­rem Sau­er­stoff, Nähr­stof­fe und Spu­ren­ele­men­te dort­hin zu trans­por­tie­ren. Nur so kön­nen alle Regio­nen des Kör­pers ihre jewei­li­gen Funk­tio­nen erfül­len. Und nur, wenn die­ser Blut­kreis­lauf funk­tio­niert, kön­nen wir leben.

Doch oft genug ist die Durch­blu­tung gestört. Pia Kip­ke, Fach­ärz­tin für Gefäß­chir­ur­gie im Medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­zen­trum Bur­ge­brach, wird in ihrem Vor­trag „Durch­blu­tungs­stö­run­gen an den Bei­nen – erken­nen und behan­deln“ über die viel­fäl­ti­ge Sym­pto­ma­tik, Dia­gno­stik und über die mög­li­chen Behand­lungs­for­men aus­führ­lich infor­mie­ren und auf­klä­ren. Im Anschluss an ihren Vor­trag wird Frau Kip­ke ger­ne noch offe­ne Fra­gen beantworten.

Die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG) lädt alle Inter­es­sier­ten zu die­ser Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am 18. Juli 2023 um 18:00 Uhr in den Kul­tur­raum Bur­ge­brach, Gras­manns­dor­fer­stra­ße 1, 96138 Bur­ge­brach ein.

Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei und bedarf kei­ner Anmeldung.