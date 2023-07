Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bay­reuth blickt auf eine ein­satz­rei­che Woche zurück. Zwi­schen Mon­tag und Don­ners­tag gin­gen ins­ge­samt 26 Alarm­mel­dun­gen ein, die jeweils Alar­mie­run­gen der Abtei­lung Stän­di­ge Wache sowie wei­te­rer Ein­hei­ten aus dem Stadt­ge­biet nach sich zogen. Am Frei­tag kamen noch zwei wei­te­re hin­zu (Stand 16 Uhr).

Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist die unge­wöhn­li­che Häu­fung an e‑Calls, also Unfall­mel­dun­gen von auto­ma­ti­schen Not­ruf­sy­ste­men wie sie in neue­ren Fahr­zeu­gen ver­baut sind. Die­se lösen im Fall einer Kol­li­si­on aus und stel­len dann auto­ma­tisch eine Ver­bin­dung zur nächst­ge­le­ge­nen Leit­stel­le her. Erhält der Leit­stel­len­dis­po­nent auf sei­ne Anspra­che hin kei­ne Reak­ti­on, so muss von einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall aus­ge­gan­gen wer­den, und ein ent­spre­chen­der Kräf­te­an­satz wird alar­miert. Fünf sol­cher Mel­dun­gen aus dem Stadt­ge­biet gin­gen in den ver­gan­ge­nen Tagen in der Inte­grier­ten Lei­stel­le Bayreuth/​Kulmbach ein.

Glück­li­cher­wei­se ver­lie­fen die Ein­sät­ze dabei aus Feu­er­wehr­sicht rela­tiv glimpf­lich, kei­ne der betei­lig­ten Per­so­nen war ein­ge­klemmt. Meh­re­re Ver­letz­te muss­ten durch das BRK Bay­reuth und die SKS-Ambu­lanz medi­zi­nisch behan­delt und in Kran­ken­häu­ser ver­bracht wer­den. Für die Feu­er­wehr stand vor allem die Ver­kehrs­ab­si­che­rung und ‑lei­tung sowie das Abklem­men der Bat­te­rien, die Sicher­stel­lung des Brand­schut­zes und das Auf­neh­men aus­ge­lau­fe­ner Betriebs­stof­fe im Vordergrund.

Neben zwei wei­te­ren Ver­kehrs­un­fäl­len mit aus­lau­fen­den Betriebs­stof­fen, fie­len meh­re­re klei­ne tech­ni­sche Hil­fe­lei­stun­gen an. Hier­zu zähl­ten zwei Was­ser­schä­den, eine Tür­öff­nung, ein umge­stürz­ter Baum und eine Per­so­nen­ret­tung aus Auf­zug. Des Wei­te­ren muss­te zwei­mal zur Unter­stüt­zung der Poli­zei aus­ge­rückt werden.

Die Anzahl an Brän­den in Fol­ge der Trocken­heit ist im Stadt­ge­biet bis­her erfreu­li­cher­wei­se gering. Ein Feld­brand in Seul­bitz konn­te durch schnel­les Ein­grei­fen zügig unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Drei wei­te­re Mel­dun­gen über Klein­brän­de stell­ten sich als eher harm­los her­aus. Am Don­ners­tag (13.07.) wur­de die Flug­hel­fer-Grup­pe der Feu­er­wehr Bay­reuth zu einem Groß­brand in den Land­kreis Lich­ten­fels alar­miert. Dort brann­ten meh­re­re Hekt­ar Getrei­de­feld, sogar der Kata­stro­phen­alarm wur­de aus­ge­ru­fen. Bis zum Ein­tref­fen der Kräf­te war das Feu­er aber bereits unter Kon­trol­le. Außer­dem war der Ein­satz der Feu­er­wehr bei fünf aus­ge­lö­sten, auto­ma­ti­schen Brand­mel­de­an­la­gen und einem pie­pen­den Heim­rauch­mel­der erforderlich.