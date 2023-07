BAY­REUTH. Mit Unter­stüt­zung einer Spe­zi­al­ein­heit aus Mit­tel­fran­ken nahm die Poli­zei Bay­reuth-Stadt am Frei­tag­nach­mit­tag einen Mann in der „Neu­en Hei­mat“ in Gewahrsam.

Schon am Frei­tag­vor­mit­tag begann ein grö­ße­rer Poli­zei­ein­satz in der Fran­ken­stra­ße in Bay­reuth. Dort befand sich ein 29-jäh­ri­ger Mann in einem psy­chi­schen Aus­nah­me­zu­stand. Auf­grund der unkla­ren Lage wur­de zur Unter­stüt­zung der Bay­reu­ther Beam­ten eine Spe­zi­al­ein­heit aus Mit­tel­fran­ken hin­zu­ge­zo­gen. Am Nach­mit­tag erfolg­te schließ­lich die pro­blem­lo­se Inge­wahrs­am­nah­me des 29-Jäh­ri­gen. Er und alle Ein­satz­kräf­te blie­ben unver­letzt. Für die Bewoh­ner der „Neu­en Hei­mat“ bestand kei­ne Gefahr. Gegen 15 Uhr war der Ein­satz wie­der beendet.