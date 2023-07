Die 18-jäh­ri­ge Gei­ge­rin Katha­ri­na Stahl, die seit vie­len Jah­ren an der Städ­ti­schen Musik­schu­le aus­ge­bil­det wird und seit 2018 die För­der­klas­se besucht, erhält in die­sem Jahr den „Kom­pe­tenz­nach­weis Musik“ (KNM), ein Zer­ti­fi­kat, das in Bay­ern nur weni­ge, aus­ge­wähl­te Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus den öffent­li­chen Sing- und Musik­schu­len erhal­ten. An Bam­ber­ger Musikschüler:innen wird der KNM seit 2013 ver­ge­ben. Katha­ri­na Stahl ist die sieb­te Schü­le­rin der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg, der die­se beson­de­re Aus­zeich­nung zuer­kannt wur­de. Aus­ge­stellt wird das Zer­ti­fi­kat vom Baye­ri­schen Wis­sen­schafts­mi­ni­ste­ri­um und dem Kul­tus­mi­ni­ste­ri­um sowie vom Ver­band Baye­ri­scher Sing-und Musik­schu­len (VBSM).

Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar hän­dig­te die Urkun­de im Bei­sein von Musik­schul­lei­ter Mar­tin Erz­feld sowie dem KNM-Beauf­trag­ten der Musik­schu­le Tho­mas Nees aus. „Katha­ri­na Stahl erfüllt alle Vor­rau­set­zun­gen, zu denen neben min­de­stens sechs Jah­ren kon­ti­nu­ier­li­chem Instru­men­tal­un­ter­richt, vier Jah­re Ensem­ble­teil­nah­me und regel­mä­ßi­ger Teil­nah­me an öffent­li­chen Ver­an­stal­tun­gen der Musik­schu­le sowie die erfolg­rei­che Betei­li­gung an Wett­be­wer­ben gehö­ren“, betont der Musik­schul­lei­ter. Größ­ter Erfolg dabei sei sicher­lich das tol­le Abschnei­den beim Bun­des­wett­be­werb gewe­sen. Zudem sei Stahl seit 2020 Mit­glied im Bun­des­ju­gend­or­che­ster und bewer­be sich aktu­ell um ein Stu­di­um an einer Musik­hoch­schu­le. Der „Kom­pe­tenz­nach­weis Musik“ wür­di­ge dar­über hin­aus Fähig­kei­ten wie Methoden‑, Sozi­al- und Selbst­kom­pe­tenz, zu denen auch Belast­bar­keit und Aus­dau­er gehö­ren. „All das bringt Katha­ri­na mit“, so Erz­feld weiter.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum KNM: https://​www​.musik​schu​len​-bay​ern​.de/​l​e​h​r​k​r​a​e​f​t​e​/​m​o​t​i​v​a​t​i​o​n​/​k​o​m​p​e​t​e​n​z​n​a​c​h​w​e​i​s​-​m​u​s​i​k​-​k​nm/